La noticia del cierre de Instituto Cultural Mancedo – Midlands College, una tradicional escuela bilingüe de Quilmes, conmocionó a los alumnos y a sus familias y los padres de los alumnos recibieron una comunicación por correo electrónico en la que se les explicaban los motivos del mismo y se les ofrecía ayuda para buscar otras instituciones en las que sus hijos pudieran continuar estudiando el año próximo. "Estimadas familias, nos dirigimos a ustedes con profunda tristeza para comunicarles que, después de una cuidadosa consideración y evaluación de diversas circunstancias, hemos tomado la difícil decisión de cerrar las puertas del establecimiento educativo al finalizar el corriente ciclo lectivo

Comprendemos que esta noticia genera preocupación y tristeza en todos ustedes, especialmente en nuestros queridos alumnos

Queremos que sepan que esta decisión no se ha tomado a la ligera y que entendemos que este cierre representa un cambio en la vida de los integrantes de nuestra comunidad educativa", señala el escrito. El mismo continúa: "Este no ha sido un paso fácil de dar, y hemos evaluado diferentes opciones antes de tomar la decisión final. A lo largo de los últimos años hemos transitado situaciones adversas que fuimos tratando de sortear, estas han tenido un gran impacto y demandado un gran esfuerzo. Las sucesivas crisis económicas, el contexto inflacionario y las problemáticas sociales crecientes están haciendo que cada vez sea más complejo gestionar la escuela respetando la visión y la misión que siempre nos ha caracterizado. La entidad propietaria no se encuentra en condiciones de continuar con la gestión del establecimiento", apunta. En el texto, el colegio agradece a las familias por el apoyo brindado al establecimiento educativo a lo largo de los años y en uno de los párrafos indica: "Ha sido un honor y un privilegio servir a esta comunidad educativa y ser parte del crecimiento y desarrollo de sus hijos. El Colegio Mancedo - Midlands College ha sido testigo del crecimiento, el aprendizaje y momentos inolvidables compartidos con cada estudiante". "Ante esta realidad, nuestro compromiso durante los próximos meses será facilitar una transición lo más beneficiosa posible para nuestros alumnos. Estaremos trabajando en estrecha colaboración con las familias para proporcionar orientación sobre la continuidad en otras instituciones educativas y cualquier otro apoyo que puedan necesitar. Si bien este capítulo llega a su fin, valoramos profundamente las relaciones que se han construido y los logros que nuestros estudiantes han alcanzado", expresa el escrito

SOC/KDV NA