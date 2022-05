Estudiantes de todas las escuelas secundarias de Argentina tienen tiempo hasta el 31 de mayo para inscribirse en la edición local de la competencia "CanSat", una iniciativa que alienta a jóvenes de todo el mundo a introducirse en la operación de tecnología satelital a través del diseño, construcción y lanzamiento de una sonda del tamaño de una lata de gaseosa.

CanSat es una iniciativa de la agencia espacial de Estados Unidos (NASA) y la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) concebida para estudiantes de nivel universitario, pero que en su primera edición en Argentina se extendió a equipos de 3 a 5 estudiantes secundarios acompañados por al menos un docente, por decisión del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae).

Los equipos que se inscriban hasta el 31 de mayo atravesarán como primera instancia una capacitación obligatoria y luego deberán presentar por escrito sus proyectos, que serán evaluados por especialistas, quienes seleccionarán una veintena que recibirá los kits para armar su propia sonda.

En tanto, de esos veinte proyectos se elegirán a los cinco que serán lanzados por un cohete desde alguno de los centros de lanzamiento en territorio argentino.

MIRÁ TAMBIÉN Bordet removió a funcionarios y dio de baja la medida que prohibía calificar con menos de 4

Los kits para construir las sondas incluyen componentes electrónicos, fuentes de energía y sensores para cumplir con la misión primaria del dispositivo, que será la de registrar datos de temperatura y humedad que deberán transmitir a la estación terrena una vez que el cohete lanzador los libere a una altura de alrededor de un kilómetro para que realice un aterrizaje controlado por paracaídas.

La misión secundaria de la sonda deberá ser definida por el equipo a partir de los materiales recibidos o los que pueda integrar mientras respete las dimensiones y el peso del dispositivo que establece la competencia.

El licenciado en Enseñanza de la Ciencias y responsable de la unidad de Formación Masiva de la Conae, Maximiliano Pisano, afirmó en diálogo con Télam que "la convocatoria está abierta a todas las escuelas secundarias de Argentina".

"Se pueden presentar equipos de 3 a 5 estudiantes acompañados por un docente, cada escuela puede presentar todos los equipos a los que le interese participar y cada docente puede acompañar la cantidad de equipos que necesite acompañar", precisó.

MIRÁ TAMBIÉN Mueren los 11 ocupantes de un avión que se estrelló en Camerún

Pisano contó que algunas escuelas realizaron por sus propios medios experiencias similares y dijo que hay un grupo de aficionados a la cohetería que realiza lanzamientos.

"Pero no recuerdo una iniciativa en esta escala y con una convocatoria abierta para que todos los equipos que lo deseen puedan participar de la capacitación y presentar su proyecto", consideró.

Por otro lado, indicó que todos los equipos del país que se capaciten "van a tener que enviar un video presentando su proyecto y a sí mismos" y en función de ese material un equipo de expertos seleccionará a una veintena, que son los que recibirán los kits para construir sondas.

"Estos grupos van a ser acompañados mientras presentan pruebas de avance hasta que al final tendrán que hacer una validación frente a especialistas y allí se definirán los cinco que van a pasar a la etapa de lanzamientos que en principio se realizarían en la semana mundial del espacio del 4 al 10 de octubre", detalló sobre la iniciativa.

CanSat propone a estudiantes construir una carga útil, cuyo tamaño no supere el de una lata de gaseosa, y lanzarla en un cohete hasta una altitud de aproximadamente un kilómetro; de allí, el término CAN (lata) y SAT (satélite), por sus siglas en inglés.

En línea con el Plan Espacial Nacional, que tiene entre sus prioridades realizar actividades de educación y formación, CanSat se propone reproducir a escala el proceso por el cual se diseña, construye, prueba, lanza y opera un satélite, y esta será la primera edición nacional que organiza la Agencia Espacial.

"Nos llena de orgullo llevar adelante en el país la iniciativa CANSAT, que propone despertar vocaciones tempranas científico-tecnológicas al democratizar el acceso a la información satelital", dijo sobre el proyecto el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus.

Y agregó: "Hay una creencia equivocada de que la ciencia y la tecnología sólo pueden ser desarrolladas por mentes brillantes, no es inalcanzable, no es imposible, pero si no les damos a los chicos y chicas la oportunidad de acceder al conocimiento espacial, de creer y comprobar que sí pueden, se lo estamos arrebatando de antemano".

Filmus destacó la "enorme historia satelital" de Argentina, "el único país de América Latina que tiene satélites propios, de fabricación nacional".

"Tenemos de dos tipos: los que ha enviado el Arsat y los dos Saocom de la Conae, que generan imágenes satelitales de la Tierra, permiten prevenir desastres naturales y tener control sobre muchísimos temas, como el estado de los cultivos", expresó.

El ministro consideró que esos satélites "son un gran ejemplo de las capacidades tecnológicas argentinas sobre el espacio, pero para seguir apostando a una Argentina con soberanía satelital y espacial, necesitamos profesionales que se dediquen a ello. Tal vez, con la construcción de este satélite del tamaño de una lata, muchos chicos y chicas descubren su verdadera vocación".

Por su parte, Raúl Kulichevsky, director Ejecutivo y Técnico de la Conae, sostuvo que "estamos muy entusiasmados con esta primera edición de CanSat en Argentina, reforzando las actividades que llevamos a cabo en Conae de acercamiento de la actividad espacial a los más jóvenes, tal como venimos haciendo desde hace varios años con nuestro Programa 2Mp (Dos Millones de Pibes)".

Para conocer detalles sobre el proyecto y las condiciones para participar se puede consultar en https://www.argentina.gob.ar/ciencia/sact/cansat-argentina o a través del correo cansat@conae.gov.ar. (Télam)