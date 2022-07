Los procedimientos en la zona señalada por un joven que se autoincriminó por el asesinato de Guadalupe Belén Lucero Cialone, en la localidad de Potreros de Los Funes, continuarán mañana, mientras que esta tarde se reconstruyó el momento cuando la niña desapareció, el 14 de junio de 2021, mientras jugaba con sus primos en el barrio 500 Viviendas de la capital puntana.

Las tareas, a cargo de Gendarmería y Policía Federal, comenzaron esta madrugada, cuando se ordenó perimetrar la zona señalada por el joven, que no arrojó resultados hasta el momento, y continuarán mañana, ya que el lugar presenta características especiales, al ser una zona de sierras y con dificultad de acceso.

Eric Lucero, padre de Guadalupe, dijo a los medios que, cuando se enteró anoche de la noticia, "me volví loco".

"Fue una sensación de muchas desesperación, una noticia así es impactante para cualquier papá, pero yo sigo esperanzado, no quiero pensar en el peor escenario, yo creo que mi hija está viva y sé que me voy a reencontrar con ella, no tengo otro pensamiento", relató Eric.

Agregó que las fuerzas federales se centraron hoy en la reconstrucción del momento de la desaparición y que mañana continuarán en la zona demarcada en la localidad de Potrero de Funes, a 24 kilómetros de la capital provincial.

¨La información que tengo es poca, pero sé que mañana se realizarán los rastrillajes en la zona señalada, no hay que descartar ninguna pista¨, dijo.

Según la planificación del peritaje que se realiza desde el lunes en San Luis, hoy a la tarde se hizo la reconstrucción de los hechos que rodearon la desaparición de la niña en la denominada zona “0”, donde la familia aportó detalles de lo sucedido ese día.

Ayer, una chica con retraso madurativo declaró en la reconstrucción que ese día aparecieron cuatro motos mientras jugaba a la mancha con Guadalupe, a quien se llevaron, y que ella fue empujada.

Agregó que eran dos varones y dos mujeres, una de las cuales le puso a Guadalupe un casco y se la llevó en dirección a la autopista, hacia un descampado, según explicaron las fuentes.

Después, se hizo un peritaje acústico por el llanto de una niña, que se supone se había escuchado en dos casas, a la vuelta del descampado; para ello, entraron e hicieron el peritaje y tomaron testimoniales en el barrio, de acuerdo a lo precisado por fuentes judiciales.

El caso Guadalupe sumó un giro cuando ayer, por la tarde, un hombre de 25 años se presentó en la Comisaría 2° de la ciudad de San Luis y afirmó haber asesinado a la niña, por lo que Justicia Federal ordenó perimetrar la zona señalada como enterramiento del cuerpo, para realizar un rastrillaje en la localidad de Potrero de los Funes..

El hombre que se autoincriminó es paciente psiquiátrico y está medicado por esquizofrenia, según consta en un certificado médico que sus propios padres acercaron a la dependencia policial.

La fiscal Virginia Palacios y su colega federal Cristian Rachid se hicieron presentes a las 3 de la madrugada de hoy en el lugar señalado, donde el declarante aseguró haber enterrado el cuerpo de la niña.

Según declaraciones de la funcionaria judicial, la Policía provincial perimetró “tres zonas” en esa localidad para resguardar el posible escenario y proceder con la luz del día a realizar los rastrillajes programados.

El joven fue trasladado anoche a la fiscalía para ampliar su declaración, mientras la familia de la niña desaparecida reclamaba información, conmocionados por lo publicado por medios nacionales, “mientras estábamos trabajando con el declarante” según dijo hoy la fiscal, quien agregó que esto le produjo "mucho ruido” y alarmó a la familia, que hace un año reclama por la aparición de la pequeña.

Según trascendió, el joven inicialmente manifestó que drogó a la niña con burundanga, la quemó y que las cenizas las arrojó por el inodoro del baño de su casa; luego, detalló que el 14 de junio fue en colectivo hasta el Barrio 544 Viviendas, vio a una nena, la agarró de la mano, la llevó hasta la parada y volvió a tomar el transporte.

El declarante dijo que luego fue hasta el centro y tomó con la niña otro colectivo hasta Potrero de los Funes, y que luego la llevó hasta el Valle de Piedra, donde la estranguló y la enterró.

La madre de Guadalupe, Yamila Cialone, formuló fuertes acusaciones contra la Policía y la fiscal en un posteo en sus redes, que es el medio que utiliza para expresarse.

Allí, afirmó que “la Policía provincial se niega a dejar actuar a la Federal” y dijo: “Hace horas estoy esperando que pasen el oficio a la justicia Federal”.

“Bueno, se supone que uno no puede decir nada porque ya salen los medios creando su perspectiva. Es lógico que la familia cuestione el actuar policíal de la provincia, porque hace un año estamos buscando a Guada y va una persona a declarar a una comisaría provincial y, lo primero que hacen, es avisar a los medios ¿y la familia?” se preguntó.

“Tengan corazón no saquen conclusiones anticipadas antes de tener algo certero, es muy cruel y doloroso”, añadió. (Télam)