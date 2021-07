La justicia mendocina avanza en la investigación sobre las 14 muertes de adultos mayores en medio de un brote de coronavirus ocurrido en junio en un geriátrico de la ciudad de San Rafael y cambió la carátula de averiguación de muerte a homicidio culposo, se informó hoy.

“Cambió la carátula de averiguación de muerte a averiguación homicidio culposo. Mañana van a declarar dos personas: una el exsacerdote, Fernando Yañez, que estaba a cargo del hogar antes que el gobierno provincial decidiera intervenirlo; y la médica Palavecchio, también a cargo del lugar”, dijo hoy el fiscal Javier Giaroli.

Se trata del hogar geriátrico Fundación Hogar de Jóvenes San Luis Gonzaga del sur de Mendoza, donde ahora sigue la línea de homicidio culposo.

En conferencia de prensa, Giaroli dijo hoy que “por el momento no se trata de una acusación específica a nadie”, y detalló que el cambio se debe a la recepción de los certificados de defunción que justamente están firmados por la doctora mencionada y, la otra, el protocolo de actuación para geriátricos en casos de coronavirus.

MIRÁ TAMBIÉN Juzgado acepta requerimiento de fiscal para iniciar juicio a concejal salteño acusado de abuso

La semana pasada, el Ministerio de Salud de Mendoza intervino la residencia de adultos mayores ubicada en la localidad de Monte Comán, en San Rafael, tras un brote de coronavirus que produjo la muerte de 14 internados en los primeros veinte días de junio.

Fernando Yañez, ex presbítero y responsable del geriátrico intervenido aseguró que los residentes no habían recibido la vacuna “porque sus familiares no lo habían autorizado”.

"Ninguno estaba vacunado contra el Covid, no conseguíamos la autorización de los familiares. Una vez que se obtuvieron esas autorizaciones, se enviaron las listas, nos llegaron las vacunas y ese día comenzó el brote. Ahí se nos dijo que no los vacunáramos porque era peor", relató Yañez. (Télam)