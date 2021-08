Personal del Ministerio de Ecología de Misiones se encuentra realizando estudios en las aguas del río Paraná para determinar qué provocó la muerte de decenas de peces frente a la costa de la ciudad de Posadas, informaron hoy desde esa cartera.

Es que en los últimos días aparecieron decenas de peces muertos en las playas de El Brete y el arroyo Garupá y según los especialistas podría ser por el abrupto aumento de las temperaturas, la sequía que sufre la región y que provocó el marcado descenso del río, o el uso de sustancias tóxicas o pesca con red.

Al respecto, el ministro de Ecología local, Mario Vialey señaló hoy que "a raíz de estos cambios que hay, también hay una transformación natural porque estas variaciones de temperaturas son extremas. Hay muchas especies que tienen que adaptarse rápidamente porque también sufren estas consecuencias", aseguró.

"Recibimos la información de los peces y se tomaron muestras para ver qué es lo que sucedió, porque nos llama la atención en dos lugares particulares en el arroyo Garupá y en El Brete. Se tomaron muestras del pez y también de agua para ver si hay algún producto", indicó el ministro.

"Quizás alguien puso una red, quedaron atrapados y la semana pasada tuvimos mucho viento y quizás salieron esos peces sin vida", dijo y agregó que "se están haciendo los análisis con mucho cuidado para saber cuáles fueron las causas".

Para finalizar Vialey comentó que "por ahora no tenemos nada como para decir las causas. Esperemos que no sea nada tóxico y que haya sido una red que colocaron, es muy probable que sea eso pero no podemos dar confirmación", concluyó. (Télam)