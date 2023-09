Lucas Alejandro Garibaldi, investigador de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) y del Conicet, destacó la importancia de que el Estado Nacional realice inversiones para la producción de conocimiento, ya que, afirmó, "lo hacen todos los países desarrollados que hoy son ejemplo".

El científico argentino, fue distinguido por la Fundación Konex entre las 100 personalidades de la ciencia y la tecnología de la última década, realizó trabajos sobre calidad de vida, seguridad alimentaria y el cuidado de la biodiversidad.

En el marco del cuestionamiento que se estableció sobre el conocimiento científico argentino, Garibaldi dijo en Radio Nacional Viedma: "Es obvio que nuestro país debe invertir en ciencia, lo hacen todos los países desarrollados que hoy son un ejemplo y las razones son múltiples".

En ese sentido, Lucas Garibaldi explicó que sus estudios científicos se encuadran en la producción de conocimiento que mejora la calidad de vida de las personas, y que ese conocimiento "no es apropiable por una empresa, hay muchas cosas que son bienes comunes, es en lo que uno trabaja", precisó.

En esa línea aseguró que "difícilmente el sector privado invertiría en estudiar ecología y cambiar ciertas prácticas para que en general la población pueda vivir mejor, si eso de alguna manera no se puede comercializar, es el Estado quien se tiene que encargar de esas investigaciones, de la misma manera que en muchos otros aspectos".

Asimismo, explicó que, en el marco del sistema económico actual, hay muchos temas que los privados nunca los tomarían porque no son de retorno económico de corto plazo.

"Pero a pesar de que no sean de esa manera, tienen un impacto enorme sobre la calidad de vida de las personas", afirmó.

"Por ejemplo medir la calidad del ambiente, para saber si nos estamos muriendo no, ver qué cosas podemos hacer para cambiar ese ambiente, son cosas que nos motivan y que en general no existen iniciativas privadas que puedan hacerlo, no hay interés en ese sentido, porque hasta ahora no ven que puedan obtener un retorno económico", precisó el científico.

"Si el estado no invierte en esas cosas, por cómo está el sistema económico hoy en día, ningún privado lo haría, y la cosa estaría peor", aseguró.

"Hay muchas cosas que son importantes para nuestro bienestar que hoy en día no están contempladas en el mercado, en el marco del sistema capitalista en el que vivimos, los mismos economistas las llaman fallas de mercado", indicó

Así, Garibaldi explicó que en ese marco se habla de "externalidades": "Cuando por ejemplo vas y pagás un kilo de trigo, lo pagás menos de lo que vale porque no estás pagando la contaminación que ese sistema de producción generó y todos los costos sociales que después tiene que invertir el Estado para remediar aguas o curar gente que se enfermó", puntualizó.

Para el científico argentino, "hay muchas cuestiones que el mercado no regula y que no pueden ser perfectas, por eso se requiere la intervención activa del Estado en múltiples dimensiones y sin dudas en la de generar conocimiento".

Finalmente, dijo que su pasión es vivir en un sistema más en armonía donde se pueda alcanzar el bienestar de las personas y promover el bienestar de las otras especies.

"Hoy en día es como que la producción implica destrucción de la naturaleza y paradójicamente eso tampoco nos genera bienestar, entonces la idea es poder mejorar la calidad de vida de las personas, produciendo más alimentos, de mejor calidad y protegiendo la vida del planeta porque la necesitamos". (Télam)