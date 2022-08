Intendentes y presidentes comunales de localidades ribereñas de Santa Fe se reunieron hoy para conformar un Foro para exigir "acciones concretas" en la lucha contra los incendios registrados en las islas del Delta del Paraná.

Durante la reunión, llevada a cabo en la localidad de Alvear donde se monta el operativo para combatir el fuego, los mandatarios comunales acordaron coordinar audiencias con la Justicia Federal y el fiscal de Entre Ríos a cargo de las causas por los incendios; y reuniones con el ministerio de Seguridad de la Nación y el gobierno de entrerriano.

La ministra de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Erika Gonnet, calificó la reunión como "muy importante", y señaló: "Acá queda plasmado que las localidades atienden la problemática y a sus vecinos".

"Estamos hablando de intendentes que vienen denunciando las quemas desde hace más de diez años en reiteradas situaciones", apuntó.

"Es una historia vieja, con antecedentes y que hoy con la tecnología se nos permite acercarle a la justicia más pruebas en ese sentido", abundó la ministra.

Por su parte, el intendente de Villa Constitución y presidente del Foro, Jorge Berti, señaló que lo decidido en la reunión fueron "acciones concretas", como "pedir audiencias al juez federal y al fiscal de Entre Ríos, así como también al gobierno de Entre Ríos, con todos los presidentes comunales e intendentes".

A su vez, apuntó que pedirá una audiencia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al ministerio de Seguridad de la Nación "para ver qué otras alternativas hay con los elementos que se cuentan para generar prevención de los incendios en las islas".

"Hemos arribado a la conclusión de que todos los recursos que se están volcando en definitiva no son pocos, sino que deberían estar orientados a que el fuego no se encienda y no tanto a combatirlo", explicó.

A su vez, consideró que "la Justicia tiene que dar algún tipo de respuesta y tiene que hablar con ejemplos concretos ya que no hay nadie detenido".

En ese sentido, dijo que los dueños de las tierras "deberían hacerse responsables porque si bien dicen que ellos no inician los incendios, tampoco hacen nada para detenerlos".

En coincidencia, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, remarcó: "Tenemos datos precisos, sabemos dónde se prende el fuego y claramente hay una intencionalidad muy marcada, con sectores que desde 2020 a esta parte siempre tuvieron fuego".

"La provincia de Santa Fe ha dispuesto la guardia de la brigada especializada Los Pumas para la prevención pero necesitamos presencia permanente del gobierno de Entre Ríos y de las fuerzas de Seguridad nacionales", remarcó.

En ese sentido, recordó que en 2020 hubo la presencia del grupo Albatros, y pidió "que vuelvan a estar allí para prevenir incendios". (Télam)