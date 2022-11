Integrantes de cooperadoras de escuelas públicas manifestaron hoy su repudio a la ley que las regula la Legislatura porteña se apresta a votar este mediodía, la cual fue presentada por diputados de la coalición oficialista Juntos por el Cambio (JxC), ya que reclamaron que no se tuvieron en cuenta las modificaciones solicitadas por la comunidad educativa, quienes la cuestionaron por "limitar la participación y generar persecución política".

"Planteamos que se modifiquen cinco artículos de este proyecto que propone el oficialismo, que apuntan a limitar la participación y es una persecución política, pero no se modificaron, o se hizo muy parcialmente", apuntó hoy a Télam Pablo Cesaroni, integrante de Cooperadores en movimiento.

Tras agregar que junto a 30 cooperadoras, elaboraron un proyecto de ley de cooperadores que fue presentado hace un mes y "no se tomó en cuenta para realizar esta normativa ni fue tratado", Cesaroni remarcó el pedido de modificaciones de los artículos 16, 9, 14, 18 y 39, que resultan polémicos, tampoco fue tenido en cuenta.

"En cuanto al artículo 16, se avanza en una clara persecución de la militancia partidaria individual de los integrantes de la comisión directiva, porque se habla de su remoción en caso de tener una participación política, mientras que está claro en el estatuto actual de cooperadoras que -lógicamente- la comisión no puede tomar una posición partidaria", explicó Cesaroni.

El texto original establece en su artículo 16 que la Comisión Directiva "no podrá utilizar la Cooperadora Escolar para promover actividades comerciales, acciones político-partidarias o ajenas a las funciones propias de las Cooperadoras o cualquiera que implique conflicto de intereses".

Luego aclara que "los miembros responsables de la promoción de dichas acciones serán pasibles de remoción".

En tanto, al artículo 14 "lo modificaron parcialmente", señaló el integrante de Cooperadoras.

"Habla de dos períodos de reelección y no permitía tener cargo nuevamente en la comisión directiva, se modificó que sean dos períodos para los firmantes y que luego puedan tener participación, mientras que nosotros planteábamos la reelección hasta 8 años", apuntó.

El artículo 9 "limita con categorías A y B a los socios de las cooperadoras, donde el B no va a tener participación, solo voz pero no voto, y no va a poder ser integrante de la comisión directiva", dijo, y agregó que el planteo de las cooperadoras es que todos los socios "son iguales y con los mismos derechos".

En cuanto al artículo 18, Cesaroni señaló que "no se modificó nada".

"Nosotros planteamos que no puede haber cónyuges en cargos firmantes, como son un tesorero y el presidente, pero sí pueden ser miembros de otro cargo en la comisión directiva, como funciona en la actualidad", explicó.

A su vez, contó que el artículo 39 tampoco fue modificado, donde se establece que las cooperadoras intervenidas "no van a poder integrar la comisión directiva en una futura elección, y echa un manto de culpa a todos los integrantes".

"Estamos de acuerdo que se controle a las cooperadoras y que sean intervenidas en caso de ser necesario, pero no culpabilizar a todos los integrantes, que seguramente tienen niños y niñas de alumnos en las escuelas", aclaró Cesaroni desde la Legislatura, a pocas horas de que se apruebe el proyecto de ley de Cooperadoras escolares de la Ciudad de Buenos Aires. (Télam)