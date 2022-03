Un hombre se aprovechó del descuido del dueño de una casa y le robó una tira de asado de la parrilla en un hecho insólito ocurrido en la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, que fue captado por las cámaras de seguridad del lugar.

Todo el suceso quedó grabado y en las imágenes se observa cómo el delincuente se va tras escuchar sonar una alarma, pero segundos después regresa a buscar el corte de carne que se encontraba dentro del "chiringo".

Carlos, el dueño de la vivienda, señaló en un medio televisivo que el frente de la casa está siendo refaccionado: "Mi cuñado es el albañil que está trabajando y al final del día le dije que se quedara a comer", explicó.

En ese sentido, confirmó que la alarma que suena en el video pertenece a la cámara de seguridad, que tiene sensor de movimiento. "Nunca me imaginé que me estaban robando un pedazo de carne. En la parrilla también había chorizos y tapa de asado, pero eso no se lo llevó. En total, la compra de la carne me salió $5000", agregó.

Hasta el momento el delincuente no había sido detenido y la policía local trabajaba para capturarlo.

Un hecho similar ocurrió la semana pasada en Bariloche cuando un hombre robó dos kilos de carne en un supermercado, fue arrestado tras ser descubierto por un empleado, pero a las horas lo liberaron y aprovechó para hurtar en una chocolatería. MC/FG NA