Un insólito hecho tuvo lugar en el barrio San Lorenzo, de la ciudad santiagueña de Termas de Río Hondo, donde dos personas ingresaron en una carnicería para realizar una "supuesta" compra, que terminó en un robo a mano armada.

El hecho ocurrió mientras Nora Valeria Mansilla, su dueña, estaba presente en el lugar y atendió a uno de los jóvenes, mientras que el otro salió para hacer "de campana" por si llegaba la policía al lugar.

Él le solicitó "dos kilos de chorizos y 5 kilos de carne para asado”, por lo que Mansilla comenzó a preparar el pedido, y cuando se volteó hacia el cliente nuevamente, vio que la apuntaba con un arma.

"Dame dos kilos de chorizos y 5 kilos de carne para asado", dijeron los ladrones

A la orden de "corta más o te quemo", el joven se llevó un botín de siete kilos de carne, valuado en aproximadamente diez mil pesos. Mansilla reaccionó rápidamente y le dio la mercadería además del dinero recaudado hasta el momento, debido a que se encontraba en el negocio con sus hijos y tenía miedo; sin embargo, tomó el auto y los siguió mientras huían en una moto.

“Los seguí en mi auto y ellos iban en una moto 110 chica. En un momento veo un móvil policial y les pido ayuda porque los ladrones venían por detrás mío, y el policía y su acompañante no me ayudaron para nada. Me dijeron que fuera a la comisaría a hacer la correspondiente denuncia porque ellos no podían volver”, contó Mansilla, tras perseguir a los ladrones, que se profugaron.

Ahora la fiscal Melissa Deroy se encuentra reuniendo las pruebas del hecho, con el fin de poder brindar justicia a este hecho delictivo