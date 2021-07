Los reclamos de los inquilinos ante la nueva normativa vigente en la CABA, fue el principal motivo de queja de los porteños que se acercaron a la Defensoría del Pueblo en el primer semestre del año, seguido del funcionamiento de los servicios públicos y estafas y fraudes on line, informo hoy el organismo.

"La problemática vinculada con los inquilinos contempló el 15 por ciento del total de 13.547 de trámites abiertos. y uno de los puntos principales es el incumplimiento del DNU 320/2020 que impedía los desalojos, ya no está en vigencia pero si lo estaba a principio de año", explicó Dolores Gandulfo, titular de política institucional de la Defensoría.

La funcionaria destacó, además, en este punto que se recibieron muchas consultas sobre "la solicitud de prórrogas de contratos, la imposibilidad de pago, las deudas de expensas y la nueva ley de alquileres, las ventajas y sus desventajas”.

El segundo tema más recurrente fueron los servicios públicos. Dentro de este ítem, 32 por ciento estuvieron referidas a la empresa Edesur, informó la Defensoría.

MIRÁ TAMBIÉN Los incendios por la sequía siguen arreciando en EEUU y Canadá

Entre los reclamos más frecuentes estuvieron los cortes de suministros, problemas con la facturación y medidores.

Gandulfo aseguró que el tercer tema fue el rubro consumidores y usuarios bancarios.

El de los consumidores "ocupa un 36 por ciento, la falta de la calidad en la atención es uno de los reclamos principales. El tema que abruma por la cantidad de casos son las estafas, los fraudes on line, los problemas con las compras, aquellos prestamos que no se solicitaron y sin embargo aparecen y extracciones que no se realizaron".

El resto de los temas que los prteños reclaman es Salud con un 6 por ciento, Comunicaciones con 5,5, PAMI con 5,32, Migrantes 4,92, Turismo 4,42 , Educación Pública con 3,87, y Jubilaciones y pensiones con 3,81 por ciento. (Télam)