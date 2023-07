(Por Giuliana Biasotto) El primer barrio inclusivo con 50 viviendas para personas con problemáticas de salud mental y discapacidad intelectual de la ex Colonia Nacional Montes de Oca comenzará a construirse en el marco del cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental y su directora, Silvina Aguilar, aseguró que “se trata de mejorar la calidad de vida y recuperar las habilidades" de los pacientes de ese establecimiento, que "muchas veces se pierden viviendo en un pabellón”.

El centro asistencial, ubicado en el partido bonaerense de Luján, está modificando el abordaje de las personas con discapacidad intelectual, para abandonar el modelo de manicomialización o asilar hacia la conformación de centros de salud abiertos a la comunidad.

Actualmente residen 421 usuarios y usuarias, todos con discapacidad intelectual, que requieren de distintos grados de acompañamiento permanente y no cuentan con apoyo de su comunidad, ya sea porque no tienen familia o no pueden sostenerlos con los recursos necesarios.

El predio de 250 hectáreas posee ocho pabellones, ocho hogares y doce dispositivos residenciales territoriales que no están dentro de la institución -seis están en Luján y otros seis en Torres, el pueblo donde se emplaza-, que son casas alquiladas.

Además, su nombre actual, Colonia Nacional Montes de Oca, fue adquirido durante la dictadura militar de Juan Carlos Onganía, por lo que pasará a llamarse Hospital Nacional y Comunidad Ramón Carrillo, en honor al sanitarista argentino.

"Esta institución tiene 107 años de funcionamiento atravesando varias etapas desde hogares de niños y niñas, hasta los años 50, que pasó a ser un lugar solo de adultos", dijo a en una entrevista con Télam Aguilar, que es médica generalista graduada en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

-Télam: ¿Qué importancia tiene la construcción del primer barrio inclusivo destinado a pacientes residentes del centro de salud?

-Silvina Aguilar: La creación del barrio inclusivo está ligada con la posibilidad de que las personas que habitan en pabellones puedan habitar en hogares mejorando de esta manera su calidad de vida. La obra de las 50 viviendas va a permitir que 260 personas que residen en pabellones pasen a vivir en una casa.

-T: ¿Qué impacto va a tener este barrio en la vida cotidiana de las personas que residen en los pabellones?

-S.A.: Principalmente la posibilidad de decidir. Poder bañarse cuando quieran, prender y apagar la luz cuando lo deseen. La posibilidad de tener otra dinámica de la que se tiene en el pabellón, que a pesar de los esfuerzos, no es la misma que la rutina de tener tu propio hogar. La posibilidad de vivir con quien quieran trae aparejadas muchas cosas. Se trata principalmente de recuperar las habilidades que muchas veces se pierden viviendo en pabellón. Tenemos que entender que son personas y deciden. Nosotros no les cambiamos su historia, sino que los acompañamos.

-T: ¿Cómo será el acompañamiento una vez que se muden de los pabellones?

-S.A.: El cumplimiento de los tratamientos va a ser sostenido como se viene haciendo. Todos requieren apoyo. Las personas que residen en la institución tienen una vida. Nosotros contamos con cinco proyectos sociolaborales, centros de día, actividades deportivas y recreativas. Muchos de los que tienen las posibilidades y las habilidades para hacerlo trabajan en los proyectos sociolaborales, tienen horarios de trabajo, cobran, es decir manejan dinero, y muchos trabajan en talleres protegidos en Luján y Torres.

-T: ¿Qué se hizo en la institución para adaptarse al adecuado cumplimiento de la ley de salud mental?

-S.A.: Parte de la transformación que se viene sosteniendo para el cumplimiento de la ley y la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad tiene que ver con pasar de ser un hospital monovalente a polivalente para abrirse a la comunidad. Apertura a la comunidad, capacitación, calidad de vida y la rehabilitación e inclusión social a través de distintas actividades son los ejes fundamentales.

-T: ¿Qué implicancias tiene que pase a ser un hospital polivalente?

-S.A.: Es pensar a la salud en forma integral y a las personas en conjunto. Las personas vivimos en una sociedad, con una familia y una cultura, todo esto está atravesado. Los tratamientos de salud mental muchas veces son complicados de conseguir y el hecho de que estemos trabajando desde el territorio es para poder llegar y acompañar equipos en diferentes lugares. Nosotros pensamos a la salud como integral no solo como salud mental, por eso el cambio. Lo abrimos a integral porque tenemos todas las disciplinas. Las personas son integrales, no tienen separados sus cuerpos.

-T: Como parte del proceso de adecuación la institución tendrá un cambio de nombre. ¿Qué significa que ahora pase a llamarse Hospital Nacional y Comunidad Ramón Carrillo?

-S.A.: En primera instancia es la institución que pide el cambio de colonia a comunidad. Ser colonia es no pertenecer a ningún lugar. Las personas que viven en los pabellones lo hacen desde hace 30 o 50 años. Son de acá y pertenecen a este lugar. No se trata solamente de levantar paredes y techos, sino lo que significa. En la escritura del lugar figura "para idiotas mentales"; atravesamos por mucho. Esta institución tiene mucha historia. Nuestra intención no es olvidar la colonia sino transformar y crecer con respecto a eso. (Télam)