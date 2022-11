Una comunidad indígena en Perú mantiene retenida una embarcación en el Amazonas con unas 150 personas, entre ellos al menos 17 extranjeros, en una protesta contra el Gobierno por un derrame de petróleo en la zona, dijo el viernes el líder del grupo. La embarcación está anclada con sus pasajeros desde el jueves al borde del río Marañón, en la comunidad de Cuninico, de la región amazónica de Loreto ubicado en el noreste de Perú. La retención es en protesta por un derrame de petróleo, según Watson Trujillo, presidente de dicha comunidad que habló con la radio RPP. "Estamos haciendo esto por la desatención del Gobierno", expresó Trujillo. El dirigente agregó que en la embarcación están aproximadamente 150 personas, incluyendo entre 17 y 23 "turistas de cinco nacionalidades". El dirigente afirmó que ha puesto un plazo al Gobierno de una semana para atender el problema del derrame de crudo, pero que desde el viernes "vamos a dar las facilidades" para que los pasajeros pudieran ser liberados, sin ofrecer mas detalles. El derrame de crudo ocurrió el 16 de septiembre por una rotura del oleoducto de la estatal Petroperú. El oleoducto, que transporta crudo desde el Amazonas hasta la costa para ser refinado, ha sufrido varios derrames en los últimos años por "cortes intencionales" ajenos a la empresa, según Petroperú. Si bien el Ministerio del Medio Ambiente del país estimó el derrame en 2.500 barriles, la empresa petrolera no ha dado hasta una estimación del volumen del derrame. "Nuestro pedido de manera muy puntual es que se declare en estado de emergencia por los constantes derrames que se vienen dando en nuestro territorio", manifestó el dirigente Trujillo. Angela Ramírez, una pasajera peruana retenida, dijo que en la embarcación hay niños, personas de la tercera edad, discapacitadas y hasta mujeres embarazadas. "Pretenden retenerlos aquí ocho días si no reciben ayuda del Estado por el derrame de petróleo", afirmó al canal local Latina Televisión. Ramírez, en otra entrevista con la radioemisora RPP, dijo que entre los retenidos hay franceses, alemanes, británicos, españoles, brasileños y "10 ciclistas estadounidenses". Representantes del ministerio de Interior y la policía local no estuvieron disponibles para confirmar la información. La cancillería del Reino Unido sostuvo en un comunicado que estaba en contacto con las autoridades locales con respecto a un "número muy pequeño de ciudadanos británicos involucrados en un incidente en Perú". El derrame de crudo en Cuninico es al menos el segundo que se produce en el país este año, después de que la española Repsol derramara más de 10.000 barriles en el Pacífico en enero desde un buque tanque que estaba descargando en una refinería de la compañía cerca de la capital de Perú, Lima. (Reporte de Marco Aquino, editado por Aida Peláez-Fernández, Reuters) Reuters-NA NA