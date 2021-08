En la localidad cordobesa de San Francisco, Valentina Prata y Gustavo Contreras vivieron una llamativa situación tras enterarse con tan sólo cuatro horas de anticipación que se convertirían en padres de una hermosa beba.

“Vivimos un embarazo de cuatro horas”, contaron los flamantes padres de Fiorella, una niña de 38 semanas y muy buena salud. Con asombro, Gustavo y Valentina cuentan su historia, que los llenó de "inseguridad" debido a que no estaban preparados para la llegada de esta beba.

El pasado 3 de agosto, Valentina comenzó a sentirse muy mal, con fuertes dolores abdominales, y le solicitó a su pareja ayuda para recibir la atención de su médica de confianza.

“Estaba en la cama con muchos dolores, creía que era dolores menstruales, pero eran contracciones. La doctora que vino a mi casa me empezó a tocar y me preguntó de cuántos meses estaba. Le dije que no estaba embarazada, pero ella me dijo que le parecía que sí”, contó Valentina.

“Pensaba ¿cómo, si no tenía panza, ni síntomas? Si siempre había estado bien. Así que me llevaron, pero ni siquiera sabía si iba a ser cesárea o parto”.

“Entonces nos fuimos volando al sanatorio. Cuando me hacen la ecografía me dicen que tenía un embarazo muy avanzado”, relató la mujer, que admitió estar sorprendida por la situación, "yo no caía". “Pensaba ¿cómo, si no tenía panza, ni síntomas? Si siempre había estado bien. Así que me llevaron, pero ni siquiera sabía si iba a ser cesárea o parto”, sumó.

“A los 10 minutos estaba en la sala de parto y en otros 10 minutos ya la tenía en brazos a mi hija”, dijo Valentina, que agregó que hasta el día previo a dar a luz había entrenado, y que ello podría haber ayudado a que el parto fuese más rápido.

Por su parte, Gustavo contó que no entendía "nada". "Yo me largué a llorar, pero no de miedo, sino que estaba feliz. Ella me decía que tenía miedo y sí, teníamos inseguridad porque no nos preparamos, ni con controles médicos ni para recibirla. No teníamos nada”