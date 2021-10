El ministro de Ecología y de Recursos Naturales Renovables de Misiones, Mario Vialey presidió hoy la firma de un convenio por el que se suman 177 hectáreas al Sistema de Áreas Naturales Protegidas de la provincia, llegando a un total de 26.979 hectáreas.

La medida forma parte de las estrategias de preservación que ejecuta la provincia de Misiones en materia de cuidado de los Corredores Biológicos y de la biodiversidad misionera, en articulación netamente proactiva con el sector privado, es decir propietarios de reservas naturales, señalaron desde la cartera ecológica.

La incorporación de estas tierras, ubicadas en la reserva Curindy, ubicada en el municipio de Garuhapé, 150 kilómetros al noreste de Posadas, "potenciará la conservación y sustentabilidad ambiental porque le permitirá a los propietarios tener una actividad amigable con el ambiente", señaló Vialey.

"Hay que reconocer el trabajo que vienen haciendo los privados para poder sostener las reservas, el capital que ellos tienen debe ser sustentable, no solo ambientalmente sino también económica y socialmente; si no conseguimos eso no lo podemos mantener en el tiempo", aseguró el ministro de Ecología.

La creación de reservas privadas se realiza a través de un convenio entre ambas partes (Estado y propietarios) por un plazo minino de 20 años, donde el propietario se compromete a conservar el espacio. Como contraparte, la cartera ecológica se compromete a brindar apoyo técnico y asistir a la reserva con su cuerpo de guardaparques, que recorrerán la reserva en forma periódica para vigilar y colaborar en el cumplimiento de las leyes ambientales vigentes.

Por otra parte cabe destacar que el propietario de las tierras continúa manteniendo el dominio total de sus tierras.

Además, un gran número de las reservas realizan una variada cantidad de actividades económicas referidas al cultivo, ganadería, turismo, actividad forestal entre otras.

Por otra parte, desde el Ministerio destacaron la generación de conciencia de ambos sectores en lo referido al cuidado y protección del ambiente misionero y a la sinergia entre los sectores público-privado; que van dando resultados deseados, con proyecciones a corto y mediano plazo. (Télam)