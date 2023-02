Una serie de incidentes se produjeron esta noche en una comisaría de Lanús, luego de que una diputada agrediera a policías tras ser detenida por ser acusada de defender a un conductor que fue detenido por manejar una motocicleta robada. Efectivos de la seccional Lanús 5ta. de Villa Fiorito apresaron a un sujeto que conducía una moto robada y Zaracho, también trabajadora de la Economía Popular, salió a defenderlo porque según ella los uniformados "lo estaban agrediendo". "Nunca no voy a intervenir si veo que la policía le pega patadas en la cabeza a un pibe de 14 años. Pasamos un momento muy feo pero lo haría devuelta por cualquier pibe del barrio", escribió la diputada nacional en su cuenta de Twitter. Enseguida, el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, se sumó a Zaracho y remarcó en la misma red social: "La diputada @Naty_Zaracho que no vive en un termo como el 99% de los políticos sino en Villa Fiorito defendió a un pibe que estaban fajando entre varios policias y sin respetar sus fueros la tienen secuestrada en la 5ta de Diamante, Lanus. Si la tocan a Natalia... fíjense". Y agregó: "¿Cómo es esto? Además de diputado tenes que ser blanco y rico para que se respete la Constitución? Con todos los corruptos y criminales de la politica justo a Nati? Le pegaron, la humillaron, media hora en un patrullero, van tres horas en la narcocomisaria mas transa de lanus". Frente a esta situación, el secretario de Gabinete y secretario de Seguridad de Lanús, Diego Kravetz, salió a cruzar a Grabois y también en Twitter escribió: "Te aclaro algo: los fueros no la habilitan a agarrar a trompadas a los agentes que estaban tratando de detener al conductor de una moto robada". "Debería tener respeto por la autoridad como cualquier ciudadano. Además, y en lugar de ayudar al delincuente, tendrían que pensar en las familias de Lanús que son víctimas de delitos", precisó Kravetz. Asimismo, ante la serie de incidentes que se produjo en la seccional, el funcionario municipal de Lanús añadió: "¿Van a prender fuego la comisaría, @JuanGrabois? ¿No les da vergüenza defender delincuentes? Te invito cuando quieras a reunirte con víctimas de los motochorros que ustedes protegen. Y te aviso: lo que rompan del espacio público de Lanús, lo van a tener que pagar". Por su parte, el diputado nacional del Frente de Todos Gerardo Martínez repudió la detención de su colega y señaló que la misma fue "arbitraria e ilegal". "Fue detenida en Fiorito cuando intervino para detener una ilegal golpiza policial a un menor de edad de 14 años. Gracias a una rápida movilización @Naty_Zaracho ya fue liberada", indicó Martínez. GAM NA