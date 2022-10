El periodista Ezequiel Guazzora protagonizó hoy un incidente en su casa justo cuando cumplía 40 años y fue llevado en ambulancia al Hospital Álvarez del barrio porteño de Flores. El personal de la comisaría vecinal 6 A de la Policía de la Ciudad arribó a la casa de Guazzora luego de ver que el mismo había anunciado en redes sociales que quería quitarse la vida. Al arribar los uniformados al lugar, notaron que el periodista estaba en estado de ebriedad y se puso violento con los efectivos, a tal punto de remarcar que odia a los policías. Guazzora enseguida entró a su vivienda y se montó un operativo para evitar que el hombre en cuestión pudiera atentar contra su vida. Personal del SAME llegó a la zona para llevarse al periodista al hospital Álvarez, algo que finalmente logró. "Irte el mismo día que naciste y a los 40 años es algo que no estaba en los planes. Pero el Poder Judicial corrupto me convenció de que es imposible cambiar el sistema, 50 mil dólares es el precio de la libertad. En Argentina van presos los pobres. Buena vida para todos y todas!!", escribió el periodista en sus redes sociales, lo que generó alarma entre sus allegados, quienes dieron aviso al 911. Guazzora es un periodista militante kirchnerista que protagonizó varias controversias y la última de ellas fue tras el intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Kirchner, cuando amenazó a la prensa: "Esta vez la sangre que va a correr no va a ser la nuestra". En noviembre del año pasado, había sido detenido tras atropellar a un policía, mientras que anteriormente había criticado al presidente Alberto Fernández en el acto del Día de la Militancia

En tanto, en 2020, Guazzora fue denunciado por violencia de género y ese mismo año instó a romper silobolsas. Antes había cuestionado al Campo: "El año pasado hice 100 mil kilómetros por las rutas del país. Ahí estaban los hijos de puta especulando con el precio del dólar con los silobolsas. Qué lindo sería que alguien lleve una navajita nomás y se los abra para que no especulen más, hijos de puta. Porque son soretes, otra palabra no se les puede decir". "Agrogarcas. Cuánta falta hace un Guillermo Moreno, que cuidó como nadie el precio de los alimentos de los argentinos. Estos hijos de puta te llevan puesto, como se llevaron puesto a Lula, a Evo, a Lugo", agregó. "Yo, como dice mi viejo, pasaría con unos avioncitos por arriba de sus campos y tiraría un par de cosas, pero no lo puedo decir acá. Lo que primero tiraría sería una antorcha, imagínense lo segundo. Tengo una calentura y unas ganas de salir a sacarlos a patadas en el culo. Ojalá me los cruce algún día para decirles esto y mucho más en la cara. No pueden ser tan miserables y cagarse en 44 millones de argentinos", completó en esa oportunidad. GAM NA