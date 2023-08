El secretario de Seguridad de Ensenada, Martin Slobodian, estimó hoy que se perdieron aproximadamente 90 hectáreas por el incendio de pastizales en la Reserva de la localidad bonaerense de Punta Lara que se produjo este fin de semana, aunque no hubo daños materiales, y remarcó que tras haber sido controlado ayer se realizará una nueva recorrida por la zona durante esta jornada.

"Con el trabajo de ayer se controló el incendio de la Reserva pero hoy se hará una nueva recorrida por humo en un foco", dijo en declaraciones a radio Provincia el funcionario.

El incendio, que comenzó durante las últimas horas del sábado y generó el despliegue de cuatro dotaciones de bomberos y de Defensa Civil, cuyo trabajo fue supervisado, en persona, por el intendente de Ensenada, Mario Secco, fue controlado anoche por lo que los bomberos se retiraron del lugar y solo quedaron algunos sectores con humo que "no generan peligro".

El lugar está en observación permanente para evitar que vuelva a agitarse el fuego.

MIRÁ TAMBIÉN Investigan en Pakistán causas del descarrilamiento de tren que dejó al menos 34 muertos

El incendio se produjo en un sector de pastizales en el interior de la Reserva ubicada en el límite de los partidos bonaerenses de Ensenada y Berazategui,

"Era un lugar difícil de llegar porque era zona de bañados, trabajar a la noche es muy complicado, así que se retomó el operativo el domingo bien temprano. Ahí nos encontramos con las dificultades, por eso armamos un camino para llegar al lugar. Hubo que hacer 3 kilómetros de camino para llegar a la zona del incendio", comentó hoy Slobodian .

Explicó que por las características del lugar con pajonales "se encajaban las máquinas, fue un trabajo muy de hormiga pero logramos llegar alrededor de las 11 de la mañana".

El funcionario comentó que el incendio se dio en un lugar "donde no hay circulación de gente, no fue en medio de la ruta", y reconoció que "pudo haber sido algo intencional", al remarcar que "llama la atención" el lugar donde se desató el fuego, sobre todo teniendo en cuenta que no es época de altas temperaturas sino lo contrario.

MIRÁ TAMBIÉN Corrigen el legajo laboral de una trabajadora asesinada durante la dictadura

Para controlar el fuego, trabajaron ayer todos los bomberos regionales, Defensa Civil y los vehículos de la Municipalidad.

"Calculan aproximadamente que son 90 las hectáreas que se perdieron, pero por suerte no hubo ningún daño a personas o viviendas ya que no hay casas cerca de donde se generó", precisó el funcionario.

La reserva, que ocupa una punta de la costa del Río de La Plata, conserva la biodiversidad del ecosistema nativo.

En sus 6.000 hectáreas se destacan los juncales, pastizales y una muestra de selva en galería, entre otros, y es uno de los sitios con mayor concentración de aves de la provincia. (Télam)