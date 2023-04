Un incendio se declaró hoy en el depósito del barrio porteño de Barracas que perteneciera a la empresa Iron Mountain, en el que en 2014 se produjo otro hecho similar que terminó en tragedia con el fallecimiento de ocho bomberos y dos agentes de Defensa Civil. El siniestro, que incluía llamas de importante altura, se originó en las instalaciones situadas en Jovellanos al 1200, en la esquina de Quinquela Martín, donde funciona una especie de depósito de distintos tipos de documentaciones y papeles. Los bomberos continuaban con sus tareas entre la tarde y la noche, debido a la espesa columna de humo que había en la zona. Pasadas las 18:00 el incendio no había sido controlado y se había intensificado, al tiempo que una de las paredes se derrumbó

Justamente, la estructura que cedió está ubicada en la calle Quinquela Martín, entre Jovellanos y Azara, y ocasionó destrozos sobre tres automóviles que estaban estacionados allí y que no pudieron sacarlos a tiempo. Se trataba de un Volkswagen Gol, un Ford y un Volkswagen Fox, detallaron las fuentes consultadas. Las llamas no cesaron dado que había mucho material inflamable y pasadas las 20:00 se derrumbó otra de las paredes que corría riesgo. Se trataba del paredón cercano a la esquina de la calle Quinquela Martín y Azara, donde otros dos vehículos particulares sufrieron daños, pero sin lesionados Al lugar arribaron, además de los bomberos, personal de la Comisaría Vecinal 4 D de la Policía de la Ciudad, SAME, Defensa Civil, Guardia de Auxilio y Logística de la Ciudad. Los bomberos ingresaron al predio mediante el uso de una sierra para romper la puerta y así atacaron el siniestro desde la intersección de las calles Benito Quinquela Martín y Azara y desde la intersección de Gaspar Melchor Jovellanos y Benito Quinquela Martín

Según se informó de manera oficial, "el fuego incursionó por el techo y la montante del depósito, en una extensión de 60 por 20 metros en forma irregular". También, se visualizó que las llamas habían incursionado por todo el techo y se retiró a todo el personal del interior del depósito ante peligro de derrumbe. El incendio del 5 de febrero de 2014 en las instalaciones en las que funcionaba la empresas informática derivó en que se derrumbara una pared, provocando el deceso de diez personas que trabajaban en la emergencia y la Justicia concluyó que fue un hecho intencional. El titular del SAME, Alberto Crescenti, sostuvo este lunes que el fuego tomó casi la mitad del predio y, en declaraciones al canal TN, enfatizó que "gracias a Dios esta vez no tenemos que lamentar víctimas, aunque admitió cayendo la tarde que persistía el peligro de derrumbe en algunas de las paredes. Desde horas del mediodía trabajaban en el lugar una decena de dotaciones de bomberos de distintos cuarteles porteños. El trágico incendio del 5 de febrero de 2014 comenzó a las 8 de esa jornada. Tras iniciarse las tareas para extinguir el incendio, un grupode bomberos ingresó al predio por la calle Azara, mientras que otra unidad trabajaba sobre el acceso de Melchor Gaspar de Jovellanos. Pasadas las 9:00, la pared que daba a la calle Jovellanos sedesplomó encima del comisario inspector Leonardo Day; lasubinspectora Anahí Garnica; los cabos primero Eduardo AdriánConesa y Damián Véliz; el cabo Maximiliano Martínez; y el agentebombero Juan Matías Monticelli, quienes fallecieron en el actojunto a los bomberos voluntarios José Luis Méndez Araujo y Sebastián Campos, y el rescatista Pedro Báricola, de Defensa Civil del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Además, resultaron gravemente heridos los bomberos Daniel DíazGauna, Juan Manuel López Gaggiotti y Facundo Ambrosi, quien murió días después, el 17 de febrero, como consecuencia demúltiples traumatismos. Unos meses después, el 28 de abril de 2014, personal de laGuardia de Auxilio y Emergencias del Gobierno de porteño comenzó adesmantelar los escombros del depósito y las labores seextendieron debido a que se realizó "por capas", mientras seenviaba a peritar el material recolectado. En febrero de 2015, peritos de la División Siniestros de laPolicía Federal y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial(INTI) presentaron sus informes periciales, en los que se concluíaque el incendio podría haber sido intencional. En diciembre pasado, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, por mayoría, confirmó los procesamientos de los 17 imputados en la causa en que se investiga el incendio. La decisión judicial fue tomada por la Sala VI de la Cámara,que además revocó los sobreseimientos de tres de los involucrados,procesó a uno de ellos y dictó la falta de mérito en relación alos dos restantes, según publicó el Ministerio Público Fiscal dela Nación. AMR/GAM NA