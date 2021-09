La secretaria de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), Gabriela Torres, y el intendente de San Martín, Fernando Moreira, encabezaron hoy el acto de inauguración de la casa convivencial comunitaria 'La Marabunta' para mujeres, lesbianas, travestis y trans, que se suma a la red de atención, que ya cuenta con 50 lugares de alojamiento en todo el territorio nacional.

"Desde Sedronar hemos aprendido que con los problemas de consumo es muy necesario acompañar la vida toda de alguien, con tratamiento psicológico, con restablecer lazos, con entusiasmarse con algo en la vida de nuevo, con volver a entablar entornos afectivos. Y eso no es posible si nosotros no estamos en los territorios, si no ponemos lugares", explicó Torres tras la inauguración formal de este espacio.

"Tenemos ya 50 casas convivenciales que integran la enorme red de Sedronar, que viene creciendo día a día porque queremos estar en todos los territorios para poder mejorarle la vida a las personas que más lo necesitan", señaló.

En esa línea, Torres explicó que "esta casa convivencial para mujeres con hijos, es un lugar que se suma a la red que tiene el municipio de San Martín, donde además contamos con un montón de casas comunitarias en los barrios más vulnerables, y eso es lo que aprendimos, a tener diferentes dispositivos para ir acompañando mejor. Así que es una alegría enorme estar inaugurando este espacio".

Por su parte, el intendente Moreira expresó: "Quiero felicitar a todos los que trabajaron por este sueño, que es este hogar convivencial, y que tiene un objetivo muy claro que es la ayuda a las mujeres y mujeres trans que están pasando por una situación de consumo problemático, y poder acompañarlas y fortalecerlas para que puedan recuperar un camino mejor".

El jefe comunal explicó que "con la articulación de la Iglesia, de las organizaciones sociales, del Estado Nacional, a través de la Sedronar, y del Ministerio de las Mujeres, se logró cumplir este sueño y, desde el municipio, nuestro objetivo es que las intervenciones que podamos tener en nuestros barrios, con nuestras vecinos y vecinas surjan siempre conjuntamente".

La casa 'La Marabunta' se gestó en articulación con Sedronar debido a la creciente demanda de espacios de acompañamiento de los consumos problemáticos con perspectiva de género que existen, dado que las condiciones materiales de gran parte de las mujeres y población LGTBIQ, que atraviesan situaciones de consumo, se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad social y habitacional.

En esa línea, esta casa cuenta con capacidad para alojar a 20 mujeres con sus hijos y a personas del colectivo LGTBIQ que así lo requieran. (Télam)