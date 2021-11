Un centro de salud en donde coexistirán la biomedicina y la medicina mapuche será inaugurado mañana en Neuquén por el gobernador de esa provincia Omar Gutiérrez, se informó hoy oficialmente

El centro de Salud Intercultural Raguiñ Kien de Ruca Choroi, estará ubicado en cercanías a las localidades de Aluminé y Villa Pehuenia-Moquehue,

“A partir de mañana comienza una nueva etapa que es fruto de todo un trabajo respetuoso, solidario, histórico”, manifestó el mandatario provincial en una conferencia de prensa realizada esta mañana en la Casa de Gobierno.

Gutiérrez calificó al centro cultural como una de las cinco principales obras de sus gestión de gobierno.

Asimismo, destacó que el Centro Raguiñ Kien “es un ejemplo de encuentro en el respeto, en la diversidad de ideas y culturas y va a funcionar de manera mixta, con lo cual quienes concurran podrán ser atendidos con las dos medicinas”.

“Es un lugar emblemático, histórico, hermoso; es el respeto a nuestras comunidades, es una clara expresión de nuestro respeto y consideración a las verdaderas comunidades mapuche, que han construido en los lugares más inhóspitos, los lugares más alejados, en los cuales les tuvieron que ganar a la adversidad y a la inexistencia de servicios de infraestructura básica, poniéndole el pecho y construyendo el desarrollo”, subrayó Gutiérrez.

Además, consideró que la inauguración se da en un momento oportuno y señaló que “es la contracara de lo que pasó a muy pocos kilómetros”, haciendo referencia al ingreso ilegal a la Argentina de tres personas que fueron detenidas en Batea Mahuida.

“Ratifico que en la provincia de Neuquén es no al narcotráfico, no al contrabando, no al terrorismo; en la provincia de Neuquén queremos vivir como nos han enseñado los pioneros y fundadores de cada pueblo, ciudad y comunidad, con respeto, en paz y en armonía, y es construyendo políticas públicas, integrándonos”, concluyó el mandatario provincial. (Télam)