La exposición "Las fotos recuperadas de Malvinas. Archivo Télam", compuesta por 15 paneles con fotografías obtenidas por los enviados especiales de esta agencia a las islas durante la guerra de 1982, fue inaugurada hoy en el hall central de la Estación Retiro del ferrocarril Mitre.

Las fotos muestran momentos clave de la guerra, la vida cotidiana de los isleños y la situación de los soldados en las trincheras, muchas de ellas expuestas por primera vez tras estar perdidas u ocultadas por 40 años.

Se trata de imágenes históricas que profesionales de la agencia nacional de noticias Télam lograron poner en valor tras reiterados robos y ventas ilegales, pérdidas u ocultamiento, a las que se sumaron el desinterés y la falta de políticas para su conservación.

Los paneles fueron colocados en un lugar central del hall de la estación, paso obligado de todos aquellos que, o van a abordar un tren o se acaban de bajar de uno y la reacción general de los pasajeros es detenerse, aunque sea algunos minutos, para observar las fotografías.

En la inauguración estuvieron presentes la presidenta de Télam, Bernarda Llorente, y el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci.

Llorente sostuvo que "es sumamente importante poner a Télam en una estación de trenes, con otro público, porque nos parece fundamental llevar al espacio público la memoria, la reflexión y también cómo fue un conflicto que ya tiene 40 años".

"Es una posibilidad de poder socializar el material que tenemos, material inédito, y con el conjunto de los argentinos y argentinas, estar haciendo el esfuerzo de poder expandir la muestra lo máximo posible y por eso agradecemos esta oportunidad que nos da Trenes Argentinos", añadió.

Explicó que "las fotos se eligieron básicamente de material inédito, hay pocas de Malvinas, pero algunas muy vistas y otras que nunca se vieron y aparecieron estas fotos que nunca se habían visto hasta ahora y nos pareció muy importante poder completar las imágenes que tiene cada uno en su retina o en su memoria, con lo que no habíamos visto. Básicamente la muestra propone eso, mostrar a la gente algo que no ha sido visibilizado".

"Es motivo de mucha emoción", dijo Marinucci a su turno y agradeció Llorente "por haber tenido la idea de traer esta muestra a una estación ferroviaria. Como parte de esta política pública del Estado Nacional de mantener la memoria, de seguir llevando adelante las acciones necesarias para que los niños y las niñas conozcan lo que sucedió allá por 1982".

"Hoy tenemos la posibilidad de ver unas fotografías inéditas que no fueron publicadas en estos 40 años de Malvinas, y esto me llena de emoción, pero también redobla los compromisos. Recién hablábamos de las distintas actividades que podemos hacer no solo en una estación cabecera como es Retiro, con casi 200 mil personas ingresando y saliendo de esta estación por día, sino en cada una de las 400 estaciones que tenemos en el interior del país", agregó.

Destacó el titular de la empresa estatal "la posibilidad de seguir construyendo identidad y seguir siendo parte de esta causa que es Malvinas para los 45 millones de argentinos. Es una muestra federal, una muestra para llevarla a cada una de las provincias, de las localidades y por eso, simplemente ponemos a disposición la red ferroviaria para que sea también un ámbito de visita para todos los ciudadanos y ciudadanas que quieran ver la muestra y seguir avanzando juntos en la causa Malvinas".

Así lo hicieron algunas personas como Santos Cata, un veterano de Malvinas que fue tripulante del Crucero General Belgrano, quien junto a su hijo Sebastián de 24 años, se detuvo largamente en cada foto.

"Fue tremendo aquello. Viví situaciones muy difíciles, inolvidables, con cicatrices que no cierran, que no terminan, que siguen golpeándonos después de tantos años", dijo Santos a Télam.

Para Miguel D`arienzo, de 72 años, la muestra "está muy buena. Es importante dar a conocer esto, que la gente que no vivió en esa época, pueda a través de estas fotos, asomarse a lo que fue ese conflicto".

Laura es una venezolana que hace cuatro años está radicada en Argentina y cuenta que "yo era chica, pero recuerdo muy bien cómo se vivió allá en Venezuela el conflicto y ahora, ya aquí en Argentina, puedo ver cómo se activa la memoria de los argentinos cuando se muestran este tipo de cosas".

"Como parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aprecio enormemente el esfuerzo que se hace para dar a conocer cómo fueron las cosas en aquél entonces", reflexionó.

La muestra permanecerá en Retiro hasta el próximo 14 de noviembre. (Télam)