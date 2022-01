José Carlos Olaya González, el conductor que atropelló y mató a una ciclista de 62 años el pasado domingo cerca de los Bosque de Palermo, se negó a declarar hoy y quedó detenido e imputado por homicidio simple con dolo eventual, un delito que prevé una pena de entre 8 y 25 años de cárcel, informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) porteño.

Por su parte, Gabriel Becker, el abogado de la familia de Marcela Bimonte, víctima fatal del accidente, señaló a Télam que la fiscal "tuvo que haber contado con elementos probatorios para sustentar esta imputación por homicidio simple con dolo eventual" y agregó que "indudablemente ha sido una jugada riesgosa".

La fiscal Natalia Pla, que investiga el caso, solicitará mañana la prisión preventiva de Olaya González a la jueza Patricia Larocca, a cargo del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas 12 de la Ciudad de Buenos Aires.

Poco antes de las 13, Olaya González salió esposado y mirando hacia abajo de la Unidad de Flagrancia Norte del MPF, en el barrio de Núñez, a la que había ingresado antes de las 9 para su declaración indagatoria, y fue trasladado a la alcaldía 6 de Caballito, donde permanecerá detenido.

Por su parte, a los otros tres detenidos, imputados por encubrimiento agravado por haber ayudado a escapar al conductor, se les otorgó la libertad con medidas restrictivas, por lo que deberán presentarse ante la fiscalía cada 15 días, entre otras condiciones.

Olaya González había sido imputado inicialmente por homicidio culposo, encubrimiento y abandono de persona, pero hoy la figura escaló a homicidio simple con dolo eventual, para lo cual el artículo 79 del Código Penal establece "reclusión o prisión de ocho a veinticinco años al que matare a otro".

El detenido dio además positivo por consumo de marihuana en una narcotest que le fue realizado tras su detención el domingo, horas después de haber atropellado a un grupo de ciclistas, lo que causó la muerte de Bimonte y provocó heridas a otras personas.

"Nosotros no encubrimos nada", dijo uno de los tres hombres que salieron caminando de la sede fiscal tras declarar ante Pla, ante las insistentes consultas de los medios.

El hecho ocurrió el domingo por la mañana en el cruce de las avenidas Figueroa Alcorta y Dorrego, donde efectivos de la Comisaría Vecinal 14C se trasladaron luego de un llamado al 911 que alertó sobre un vehículo particular Ford Focus, de color rojo, que había embestido a cinco ciclistas.

Tras abandonar en el lugar a las víctimas, Olaya González abordó una camioneta, la cual fue encontrada más tarde en el partido bonaerense de Avellaneda.

El informe de antecedentes penales reportó que Olaya González "fue condenado el 31 de agosto de 2010 por el Tribunal de Lomas de Zamora a 6 años y 9 meses de prisión por los delitos de robo agravado con el empleo de arma de fuego en concurso real con portación de arma de guerra sin la debida autorización legal.

El imputado tiene también otra causa del 17 de febrero de 2017 por encubrimiento agravado por ánimo de lucro", precisó el MPF.

Por su parte Luis Ceccato, pareja de Marcela Bimonte, señaló que le parecía una medida "justa y lógica" el cambio de caratula, de "homicidio culposo" a "homicidio simple con dolo eventual".

"No me alegra, era lo que estábamos buscando y peleando junto con las chicas y los compañeros del ciclismo, pero no son noticias que nos alegren", dijo Ceccato en diálogo con Télam.

"Me indicaron reposo, me revisaron los cortes que tengo en los brazos, pero hay que observarlos porque son heridas bastantes complejas, si bien no son profundas, son amplias", indicó el hombre que también fue atropellado por Olaya González

"A pesar de todo, eso no va a impedir que homenajeemos a Marcela", se refirió sobre la convocatoria que están haciendo para el próximo domingo 9 de enero a las 16:30 en el Obelisco y que comenzará a las 17:30 para marchar hasta el lugar donde fue atropellada Bimonte.

"Vamos a ir hasta el lugar de la masacre", detalló y agregó "se va a colocar una bicicleta blanca en su nombre, creo que la suya es la número 14".

"Lo que quiero agregar es que esta convocatoria es abierta, pueden acercarse familias y todas las personas que circulan por las calles y que pudieron haber sido atropelladas en la vereda; en nuestro caso fue en la bicisenda, pero invitamos a todos para que este tipo de individuos no sigan provocando estas cosas".

Sobre Marcela expresó que era una persona muy querida y voluntaria en cuidados paliativos acompañando enfermos terminales en el Instituto Rojo.

"Sus compañeras están muy presentes", dijo y agregó: "Estoy sorprendido por la cantidad de mensajes que me llegan, me quedo sin batería todo el tiempo".

"Era una persona muy buena, estaba feliz, se fue en su momento de esplendor, pero en algún momento nos volveremos a encontrar", dijo.

(Télam)