Un ex director técnico del seleccionado nacional de hockey sobre césped "Las Leonas", Walter David Conna, fue imputado por seis casos de abuso sexual contra una adolescente, que cuando sucedieron los hechos que se investigan tenía 16 años.

Conna, de 50 años, era su DT en un club de hockey sobre césped en San Rafael, localidad ubicada a 230 kilómetros de esta capital provincial, y el entrenador enfrenta una acusación por abuso sexual simple en seis hechos.

La denuncia fue presentada en sede judicial por la joven en octubre de 2022, cuando ya era mayor de edad, y la fiscal de Violencia de Género, Paula Arana, inició una causa penal.

"Fantasía" o "Cuca", tal los apodos con los que se conoce a Walter Conna, considerado como uno de los mejores hockistas de Mendoza, se formó en Peumayén luego siguió su carrera en Andino y también jugó en España.

Tras retirarse como jugador se convirtió en director técnico, dirigiendo a varios equipos provinciales, y a las selecciones de Mendoza, tanto de mujeres, como de varones, hasta hacerse cargo de Las Leonas en dupla con Agustín Corradini en 2017.

Según consta en las actas, en junio de 2019, el entrenador había promovido a la adolescente que ahora hizo la denuncia a la máxima categoría, pero al poco tiempo, empezó a enviarle mensajes de Whastapp en tonos sugerentes, como proponer algunos encuentros donde ambos se encontraron solos tanto en el club, como en su camioneta, en un hotel y en una cabaña.

La joven declaró en el expediente que "me sentía asqueada, pero no quería que se enojara conmigo. Si no lo hacía no me iba a dejar jugar ningún partido. Me bloqueé, no sabía cómo reaccionar".

La fiscal Arana volcó en la causa que "previo de haber mediado una conducta de seducción por parte del imputado, a través del intercambio de comunicaciones telefónicas y juegos de apuestas y obsequios hacia la víctima, y valiéndose de la posición de poder que ostentaba el agresor respecto de la joven, en el ámbito deportivo en el que se conocieron y se relacionaban como entrenador y jugadora respectivamente, en un vestuario, y siendo director técnico del equipo que integraba la víctima, comenzó a abusar sexualmente de la menor con tocamientos".

Esto habría sucedido, según consta en la causa, "sin que la víctima pudiese consentir libremente la acción ponderando su grado de madurez y la conducta de seducción y posición de poder ejercida y aprovechada por el imputado".

La joven denunció que en la camioneta del entrenador, la besó y acarició, y similares conductas tuvo el entrenador con la chica, tanto en la habitación de un hotel, como en una cabaña de la zona de Valle Grande.

Conna fue imputado formalmente hoy y las representantes del Ministerio Público Fiscal dispusieron una caución juratoria para que se mantenga su libertad, mientras dure el proceso hasta la eventual elevación a juicio. Además, no podrá ausentarse de la provincia de Mendoza, ni acercarse a la víctima a una distancia inferior a los 500 metros del domicilio de esta y de los lugares que ella concurra, en tanto le queda prohibido contactarse o comunicarse con la denunciante.

Dentro de las restricciones de acercamiento, el entrenador no podrá asistir a las competencias deportivas en que participe la jugadora, que sigue activa en el hockey, por lo que la fiscal Arana libró una orden a la Asociación Mendocina de Hockey sobre Césped, y a la Confederación de Argentina de hockey, "a efectos de que se adopten las medidas que correspondan con el objeto de evitar el contacto entre el imputado y la víctima, mientras se sustancia la investigación judicial". (Télam)