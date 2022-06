La defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, se pronunció hoy por que cada provincia tenga un organismo similar al que preside, durante el segundo encuentro de vicegobernadores y legisladores provinciales sobre la temática, que se realiza en un hotel porteño.

La funcionaria sostuvo que el encuentro busca que "en cada provincia y en cada región donde aún no la hay, haya un defensor o una defensora de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que sea una institución independiente, autónoma autárquica y fundamentalmente plural".

"Es lo que más agradecemos de la participación de todos ustedes, sabemos que se han ocupado al armar las delegaciones, que sea plural, porque nada nos puede separar cuando hablamos de los derechos de las niñas, niños y adolescentes", sostuvo la funcionaria en la apertura del encuentro, al que asistieron Jean Gough, representante de Unicef para América Latina y el Caribe y a la representante en Argentina, Olga Isaza.

"Argentina es muy grande para depender solo de la Defensoría Nacional, creo que cuanto más cerca estamos de las poblaciones es mucho mejor, solo cinco provincias tienen defensoría, tenemos un reto adelante, eso podríamos ponernos de meta, lograr que cada provincia tenga" la suya, señaló Gough.

A su turno, la candidata oficial de la Argentina a integrar el Comité de los Derechos del Niño - Naciones Unidas, Mary Beloff, dijo desde Nueva York, a través de Zoom, que

"el punto de partida es la relación que existe entre la dimensión material de los derechos y la eficacia de la ingeniería institucional que se pone en funcionamiento para poder ejercerlos"

Daniel Molina, responsable del Área Federal de la Defensoría destacó en tanto que hay "once proyectos de ley para crear defensorías provinciales".

"Estamos poniendo en el centro de la agenda pública a las niñas, niños y adolescentes" señaló por su parte Amelia López, defensora de Córdoba, quien también presentó eI X Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia que se realizará del 16 al 18 de noviembre del 2022.

"El camino debe ser más legislativo y ejecutivo, y menos judicial" dijo a su vez Miguel Molina, defensor saliente de la Defensoría de Misiones, quien también presentó a la nueva defensora de la provincia, Rossana Franco.

"Ahora hay que pensar una salida colectiva, una construcción cultural donde las y los chicos salgan de las condiciones de vulnerabilidad en las que están. Si no, habremos fracasado como sociedad" advirtió, por su lado, Juan Pablo Meaca, defensor de La Pampa.

En el cierre del panel, Graham resaltó: "Tenemos incidencia en los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, el hueso más duro de roer es el poder judicial

Con el Poder Ejecutivo Nacional tenemos una particular mirada con el monitoreo que tiene que ver con el presupuesto nacional y los presupuestos provinciales destinados a las niñas, niños y adolescentes", agregó.

"Es un imperativo de la Defensoría Nacional y de la red de defensores provinciales, que se invierta en infancias y adolescencias, estamos bregando para que, más allá de cualquier crisis, pandemia, guerra, etc, no impacte en el presupuesto destinado a niños, niñas y adolescentes; nos parece que esto es vital, no hay política pública si no hay presupuesto para esa política pública", añadió.

Al encuentro asistieron los vicegobernadores de Buenos Aires, Verónica Magario; Entre Ríos, Laura Stratta; Santa Fe, Laura Rodenas; La Rioja, Florencia López; La Pampa, Mariano Fernandez; Santa Cruz, Eugenio Quiroga y Santiago del Estero, José Emilio Neder.

(Télam)