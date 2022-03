El Gobierno bonaerense implementará el Plan Fines para la finalización de estudios primarios y secundarios en cuatro excentros clandestinos de detención que funcionaron durante la última dictadura cívico militar.

Se trata de una iniciativa lanzada por la Subsecretaría de Derechos Humanos provincial junto a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, quienes presentaron hoy la puesta en funcionamiento en el Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos "Ex Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio (CCDTyE) Destacamento de Arana".

El Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios para jóvenes y adultos comenzará a implementarse en los Espacios Ex CCDTyE "Destacamento de Arana", Ex CCDTyE "Pozo de Banfield"; Ex CCDTyE "Brigada de Las Flores" y Ex CCD Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM), Faro Punta Mogotes en Mar del Plata.

Del lanzamiento participó el Subsecretario de Derechos Humanos, Matías Facundo Moreno, quien resaltó que "la puesta en funcionamiento de programas como el Plan Fines en estos espacios implica una resignificación de estos lugares en los que reinó la muerte y el terror, a través de la implementación de políticas públicas que ofrecen futuro y posibilidades para mejorar la vida de los y las bonaerenses".

"Es sumamente importante la participación de la comunidad estudiantil para profundizar las políticas reparatorias y el conocimiento de los atroces sucesos que se cometieron en estos sitios", destacó Moreno.

Por la Dirección General de Cultura y Educación participaron la subsecretaria de Educación, Claudia Bracchi, y la directora de Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores, Silvia Vilta, junto a varios miembros de la comunidad educativa de la localidad platense de Arana, donde se encuentra el ex CCDTyE.

El Plan Fines comenzará a implementarse con un primer curso en los Espacios ex Destacamento de Arana y ex Brigada de Las Flores y continuará en la ex Brigada de Banfield y El Faro.

En el marco del lanzamiento, las autoridades realizaron una recorrida por el Espacio de Memoria y mantuvieron una reunión para articular trabajos en conjunto con el objetivo de ampliar políticas favorables a toda la comunidad bonaerense con perspectiva en Derechos Humanos. (Télam)