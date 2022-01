En el cierre de una semana marcada por la ola de calor y los reiterados cortes de luz en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el ex ministro de Energía Javier Iguacel afirmó que los problemas en el suministro eléctrico "eran la crónica de una muerte anunciada", ya que remarcó que "el sistema energético requiere de inversión permanente y no se le ha dado desde este Gobierno". En diálogo con Noticias Argentinas, Iguacel, que estuvo al frente de la cartera energética durante parte de la gestión de Mauricio Macri como Presidente, analizó la situación actual y cómo se puede avanzar hacia la adecuación del sistema de distribución de la electricidad. -¿No pudo prever el Presidente que iba a haber cortes de luz por la ola de calor? -En realidad, Alberto Fernández creyó que iba a poder sortear la situación haciendo populismo, como sucedió entre 2003 y 2015, cuando la robustez del sistema les permitió hacer eso, populismo

Entonces, estas son las consecuencias de no invertir. -Pero, ¿hay solución a lo que se vive hoy? -Sí, pero no se va a solucionar en el corto plazo. Hace falta un gran trabajo mancomunado, que el sector privado puede hacer bien. -¿Cuánto tiempo podría llevar? -Lleva tiempo, por lo menos un año más, y hay que ir pensando que en el invierno va a pasar lo mismo con el gas, va a haber faltante. -El Gobierno suele culpar a las empresas por los cortes. -De ninguna manera son responsables las compañías. Fijate que nunca tuvieron problema alguno cuando se respetaban sus contratos, nadie hablaba de cortes ni mucho menos. -¿Entonces? -Hay que dejar trabajar a las empresas de acuerdo al contrato

Los problemas empezaron en el preciso momento que el Estado dejó de cumplir con el contrato y no les permitió que las tarifas se vayan adecuando a la inflación. Estas son las consecuencias. Acá no hay un huevo y una gallina. Acá la madre del borrego es el kirchnerismo. -¿Pueden llegar a estatizar el servicio como viene sugiriendo una parte del Gobierno? -No, no van a estatizar porque no van a tener a quién echarle la culpa. El control de las empresas hoy lo tiene La Cámpora, como si ya fueran del Estado. Y es lo que les sirve.