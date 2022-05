Las ministras de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y de Salud Carla Vizotti, respectivamente, encabezaron hoy junto a diputados nacionales y otros funcionarios, un acto conmemorativo por el décimo aniversario de la ley de Identidad de Género en la Cámara de Diputados.

El encuentro fue organizado por la diputada nacional de Frente de Todos, Gabriela Estévez y contó con la presencia de la funcionaria de Renaper Maia Goldín y los diputados nacionales Mónica Macha, Jimena López, Mara Brawer, Daniel Gollán, Carolina Gaillard, Florencia Lampreabe, Juan Carlos Alderete y Carolina Yutrovic. También asistió laexdiputada nacional Diana Conti, participante en el debate de la ley.

Además, participaron representantes de las organizaciones travestis y trans tales como Mauro Cabral, Claudia Vásquez Haro (Otrans-CFTTA), Marcela Tobaldi (La Rosa Naranja-FOyL), Karin Tuma (Devenir Diverse-La Liga), Say Sacayán (MAL), Úrsula Sabarece (Furia Travesti-CFTTA), Lía López (Somos Diverse-La Liga), Julia Amore, Florencia Guimaraes (Furia Travesti) y representantes gremiales de APL y APES.

La ministra Gómez Alcorta, señaló: “Nosotras estamos convencidas de que la Ley de Identidad de Género profundizó la democracia en nuestro país, centralmente porque incluyó a una enorme cantidad de personas a la ciudadanía”.

Su par Vizotti, en tanto, remarcó: “La identidad de género es un derecho humano, no hay que patologizarlo, no hay que judicializarlo, eso dice nuestra ley hace diez años. No sólo es importante para nuestro país, es una ley que abre caminos a otros países de nuestra región e inclusive en países del primer mundo”

“El movimiento travesti y trans argentino ha demostrado una voluntad constante y permanente desde el amor para construir una sociedad más igualitaria donde todas y todos tengamos los mismos derechos. Les debemos aún muchas discusiones, como la de la reparación histórica, o la de la representación política del colectivo travesti y trans”, expresó la diputada Estévez.

Por su parte, Macha afirmó: “Lo que tenemos por delante es ir por todas las políticas que faltan, que son muchas. El tema del reconocimiento y la reparación es fundamental, porque tiene que ver con la situación de las compañeras sobrevivientes y que pasa pasando la barrera de los cuarenta años”.

“En esta conmemoración por los diez años de la ley de identidad de género, sigue vigente el pedido urgente por la aparición con vida de Tehuel de la Torre. No olvidar es fundamental también”, pidió la diputada Jimena López.

Maia Goldín de Renaper, dijo que, "el acceso al derecho a la identidad era parcial, oneroso y estaba siempre signado por la mirada de otros: jueces, médicos, abogados. Hasta que, en el 2012, gracias al movimiento travesti y trans y a la voluntad política de Cristina, se sancionó la ley”. (Télam)