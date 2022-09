El quinto capítulo de "House of the Dragon", que se estrenó en la plataforma HBO Max el domingo 18 de septiembre, marcó el regreso del drama, la acción y la lucha de poder que estuvo presente a lo largo de las ocho temporadas de Game of Thrones (GOT). Ambientada 200 años antes de los acontecimientos de la serie original, basada en las novelas de George R. R. Martin, logró cautivar a millones de espectadores en todo el mundo. Y gran parte de la atracción de esta precuela fue, sin lugar a dudas, el trabajo de Milly Alcock como la Princesa Rhaenyra Targaryen en su adolescencia. La actriz de 22 años logró construir un personaje valiente, desafiante y con ansias de poder, que hizo que muchos lo comparen con Daenerys Targaryen, una de las figuras principales de GOT, que despertó amores y odios. Mientras que Emily Carey se lució como la joven Alicent Hightower, la hija de Otto Hightower, Mano del Rey Viserys, y la mujer más atractiva de los Siete Reinos. Sin embargo, las actrices que lograron que la audiencia se encariñara con ellas ya no formarán parte de la historia. Ya que luego de los últimos -y sangrientos- acontecimientos, la ficción tendrá un salto de diez años, motivo por el que habrá nuevas protagonistas. ¿Quiénes son las elegidas? Emma D Arcy se pondrá en la piel de Rhaenyra y Olivia Cooke en la de Alicent y, al parecer, sus personajes -que estuvieron unidos por una estrecha amistad durante muchos años- se verán enfrentados. Por otra parte, Tom Glynn-Carney interpretará al príncipe Aegon II, hijo del Rey Viserys Targaryen y de la reina Alicent Hightower, que durante la primera mitad de la serie era un bebe y a partir del próximo episodio se lo verá como un adolescente aspirante al trono, ya que a pesar de ser menor que Rhaenyra, es el mayor heredero varón.. La trama. La historia parte de una encrucijada en la que se encuentra el Rey Viserys Targaryen, quien debe decir quién será su sucesor o sucesora en el trono de hierro. En principio, tiene dos opciones: la princesa Rhaenyra Targaryen, su primogénita, o su hermano menor, el Príncipe Daemon Targaryen (Matt Smith). Y mientras la joven presenta todas las cualidades necesarias como para liderar el reino, el hecho de ser mujer le juega en contra; mientras que su tío se destaca como un buen representante de su casa, pero su temperamento -al igual que el de muchos de sus ancestros- no termina de convencer a Viserys. En el mundo que creó Martin, los Targaryen resaltaban por tener pelo blanco, ojos violáceos y contar el don de dominar a los dragones, pero con el paso del tiempo el rasgo más característico de la familia fue la locura y la afición por el fuego. "Locura y grandeza son dos caras de la misma moneda y cada vez que un Targaryen nace, los dioses lanzan la moneda al aire y el mundo aguanta la respiración para ver de qué lado caerá", decía el Rey Jaehaerys II sobre su propio clan. Y esta dualidad se presenta a la perfección en Daenerys, la única sobreviviente de la casa, en las últimas temporadas de GOT, en las que demuestra todo lo que es capaz de hacer para estar al poder y recuperar el trono que le perteneció a sus ancestros. MBC/AMR NA