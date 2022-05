El Hot Sale tendrá su edición 2022: la misma será los días 30, 31 de mayo y 1° de junio, a través del sitio oficial creado para tal fin.

Cabe recordar que se trata de días de descuentos y formas de pago en cientos de productos que van desde electrodomésticos, vestimenta hasta pasajes en avión y turismo.

MIRÁ TAMBIÉN Descubren forma en que ciertas células se cierran como un candado al detectar la presencia de covid

Según lo informado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, encargada del evento online, se trata de “tres días de precios increíbles para que puedas renovar tu celular, sacar el ticket de avión que querías para tus vacaciones o comprar el Smart TV de 50 pulgadas que estabas buscando para tu living”.

Cabe destacar que, como ya ocurrió en ediciones anteriores, desde la página oficial emitieron una serie de recomendaciones con el fin de evitar estafas a la hora de comprar. Es por ello que desde el sitio oficial recomiendan:

MIRÁ TAMBIÉN Un sismo de 6,8 de magnitud afectó el norte de Chile

Prestar atención al certificado de seguridad: En la parte superior izquierda antes de la url del sitio de la pantalla, al lado del símbolo de Internet, tenés que encontrar un candado amarillo. Esto significa que el sitio web que estás visitando es seguro. Si no aparece, entonces no tiene una conexión segura con tu navegador. Esta característica debe visualizarse cuando se llega a la página para realizar el pago, algunos sitios también son seguros en su totalidad.

Según lo informado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, encargada del evento online, se trata de “tres días de precios increíbles para que puedas renovar tu celular, sacar el ticket de avión que querías para tus vacaciones o comprar el Smart TV de 50 pulgadas que estabas buscando para tu living”.

Que se trate de una pagina segura: Si la URL de la página empieza con https://, estás en una página segura; si la URL empieza con http://, la página no es segura.

Pago seguro: Si la barra de direcciones del navegador es de color verde, podés estar seguro de que la página web es de la entidad que dice ser. Esta característica debe visualizarse cuando se llega a la página para realizar el pago, no en la home.

Atención a los datos del vendedor: Hay que mirar la información de contacto, ya que si ésta es extraña o proviene de un país que no tiene nada que ver con la marca del producto, entonces no es confiable.

Además, ver las menciones legales: el editor de un sitio web, el autor de un blog o el comerciante de una tienda online debe anunciar las menciones legales en su página web. Ya que sino, se lo considera un sitio ilegal.

Y finalmente, atender a la data fiscal de la marca, que siempre tiene que figurar en el sitio web que se navega.

Además, desde la página oficial del evento virtual, donde ya se pueden consultar cuáles son las marcas y tiendas que participarán de la gran barata, recomendaron tener en cuenta las siguientes prácticas a la hora de comprar:

• Verificar que la URL es correcta. Siempre una excelente práctica es la de escribir directamente la url en el navegador, en lugar de llegar a ella a través de enlaces disponibles desde páginas de terceros o correos electrónicos.

• A la hora de comprar, proporcionar sólo la información absolutamente imprescindible para la operación. Si alguna tienda online solicita obligatoriamente información que no se considere como esencial, entonces es mejor realizar tu compra en otro sitio.

• Llevar un registro escrito de las transacciones, es una práctica muy buena. Así se conserva la información que el establecimiento remita acerca de tu compra así como el nombre, datos del negocio y los términos legales de tu compra. Como precaución, conserva esta información hasta que termine el período de garantía del producto.

• Redirecciones: No es raro que un sitio web no confiable redirija al internauta hacia sitios en el extranjero. Este tipo de sitios no tiene ningún valor.

Finalmente, desde la Cámara Argentina de Comercio Electrónico también informaron en la página oficial del evento cuáles son las formas de defender los derechos de los consumidores en el caso en que se sientan insatisfechos con las compras realizadas en el evento online