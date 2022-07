Una joven contó en las redes sociales una espeluznante experiencia que vivió en un hotel donde se alojaba cuando estaba de vacaciones. Según lo relatado, se encontraba en un espacio en el que había ciertas comodidades, entre ellas una pava eléctrica donde calentar agua.

"Hace 2 días llegamos al hotel, pusimos la pava, llenamos los termos, tomamos mate", contó la joven sobre lo sucedido. "Al día siguiente pava, cafecito, después termo, mate", continuó. "Hoy abrimos la pava y descubrimos esto", sostuvo la joven en su tweet, mostrando la fotografía de unas salchichas dentro del artefacto. ¿Te pasó algo así? Te invitamos a compartir la nota.

🙃🙃hoy abrimos la pava y descubrimos esto🙃🙃

Al respecto, y ante las cientos de consultas y comentarios que tuvo, la joven realizó una serie de aclaraciones: la primera, fue que llenaba la pava a través del pico, por lo que no tuvo necesidad de abrirla antes.

Además, dijo que "no estaban hace tanto porque no estaban podridas", y que aún permanecían adentro del empaque en el que vienen; "aunque ahora le siento olor al agua del termo y a todo", a pesar de haber consumido el agua caliente por varios días.

Las salchichas que encontró en la pava eléctrica del hotel.

"El misterio es no solo quien pone salchichas en una pava sino quien se las olvida", sostuvo la joven. El tweet cuenta con más de 24.000 "me gusta", y cientos de comentarios, en los que se puede observar que se trata de una práctica frecuentada en quienes no tienen tiempo para cocinar con los artefactos tradicionales