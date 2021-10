El horóscopo es una representación gráfica de las posiciones planetarias en un momento especial; que normalmente es el de nacimiento de una persona, aunque también puede ser el momento en el que se inicia un proyecto empresarial, se tiene una idea especial, se realiza un trato, se realiza una boda, comienza un viaje, etc.

En este segundo año de pandemia por coronavirus, la posición de los astros revela información importante para las personas de cada signo, sobre todo a la hora de tomar decisiones importantes para las personas de cada signo, sobre todo a la hora de tomar decisiones importantes en materia de amor, trabajo, dinero y cambios.

HORÓSCOPO DEL LUNES 18 DE OCTUBRE, 2021

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Día aventurero para los imprevisibles arianos que llegarán a lograr lo esperado gracias a su personalidad. Es importante entonces sacar buen provecho de nuestros rasgos o de nuestro modo, emplear y valerse de uno mismo.

Momento: de color celeste.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Tratar de no ser el actor negativo de nuestras obras. Hay que proponerse desde el mejor ánimo y buscar las soluciones esperadas. De arriba las cosas no caen solas, el desafío de buscar, luchar y lograr amerita sea mérito propio.

Momento: de color rosado.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Los geminianos con fundamentos necesarios como para tratar de buscar otros rumbos y caminos en el área de las actividades. Sabemos que no es fácil obtener nuestros deseos hechos realidad, pero el empuje y la convicción otorga posibilidad.

Momento: de color amarillo.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Sensación de obligación respecto a sus tareas. No lo hagan desde la idea severa de estar comprometidos o temerosos, sino desde el afán de demostrar sus talentos. Amor con bastante inquietud por la desconfianza. Procuren no celar.

Momento: de color vino.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Los leoninos asociando ideas con personas allegadas para tratar de encarar proyectos nuevos y desafiantes. Posibilidad que les acerca una nueva situación económica para poder afrontar deudas y perfilarse con nuevo punto de partida.

Momento: de color verde mar.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Virginianos quizás sea hora de tomar decisiones en el plano afectivo. Medidas que les darían mayor entendimiento. Día con oportunidades varias en el área de las actividades apuntando a nuevos horizontes que les interesan hace tiempo.

Momento: de color rojizo.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Momento en el que tendrían que tratar de apresurar las firmas. Los días pasan y a veces tenemos que apurarnos. Tranquilícense, las respuestas esperadas en el plano familiar serán recibidas y traerán alivio y alegría. Día muy aprovechado.

Momento: de color manteca.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Con espíritu eufórico, los escorpianos afrontan esta jornada con entrevistas laborales o de negociaciones. Espontaneidad en el plano afectivo que les da más frescura a los vínculos. Sensación de cercanía y apoyo mutuo.

Momento: de color azul ultramar.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Los sagitarianos aprovechando una jornada que trae diferentes oportunidades enriquecedoras en el plano laboral. Garantizan en el plano afectivo que a lo que apostaban se les va a cumplir. Gusto y agrado que progresan.

Momento: de color té verde.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Presten atención a esas ideas a veces destructivas en el plano afectivo. Aprender que el otro tiene su propia manera de ser y sus pensamientos es poder avanzar en relaciones serias y respetuosas. Desistan de insistir también con el pasado.

Momento: de color castaño.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Lograrían hoy en este comienzo de semana con mucha actividad, consolidarse en sus actividades. Tanto las nuevas como los proyectos propios. El amor con correcciones esenciales para sobrellevar mejor las relaciones.

Momento: de color canela.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Arbitrariedad que conllevaría a discusiones innecesarias en el área laboral. Evitar el mal modo y acostumbrarse a manejarse siempre desde el respeto al otro. Amor con potencia y ánimos que van calmando un día con mucho nervio.

Momento: de color cobre.

HORÓSCOPO DEL MARTES 19 DE OCTUBRE, 2021

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

La franqueza en sus pensamientos será valorada. Les reconocen sus capacidades y los posicionan mejor en el área de las actividades. Logran conciliar en la familia por esos roces o discusiones que quedan en el aire y parecen olvidarse.

Momento: de color manzana roja.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Los taurinos con algo de nervios en el plano de las actividades, roces o desencuentros. Saber que son cosas que pasan y que siempre en las relaciones humanas ocurren este tipo de emociones. El amor con mucha sensación y apego.

Momento: de color purpúreo.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Geminianos atención en el plano de las actividades porque pueden aparecer ciertos inconvenientes. Las finanzas con una mejoría aportando ciertas ideas para mejorar su estilo de vida. Corazones contentos, unidos y con ganas.

Momento: de color maíz.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Cancerianos a prestar atención con sus papeles o trámites a medio hacer, traten de ocuparse. Corazones con cierto resquemor por actitudes de los demás familiares que a veces duelen. No preocuparse tanto, es más sano.

Momento: de color lima.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Los leoninos con mucha ansiedad por respuestas esperadas en el plano de las finanzas. Operaciones o movimientos que les darían un gran alivio. Sepan esperar. El corazón con bastante armonía y sensaciones más profundas.

Momento: de color verde.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Vuelo e inspiración para los virginianos en sus actividades. Logran demostrar sus objetivos y los estarán viendo en crecimiento. Muchas veces actuamos de manera grotesca y eso amerita un pedido de disculpas. Humildad.

Momento: de color rojizo.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Se guardan en sus recuerdos sensaciones que parecían perpetuas. Los corazones librianos dando vuelta la hoja y liberándose sanamente de ataduras nocivas. La sorpresa del día es llegada de dinero extra de inesperada.

Momento: de color crema.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Hay que observar y estar atentos cuando sentimos que en las parejas toman un giro de discusión constante. La toxicidad no es sólo negativa sino que enferma las mentes. Revean las finanzas aún teniendo todo en cause. Precaución.

Momento: de color marrón cobrizo.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

A apurarse sagitarianos en el plano de las tareas en este día algo complicado cargado de sorpresas a atender. Busquen en el momento libre que tengan caminar, tomar aire, distraerse. Siempre llega el alivio y la armonía.

Momento: de color amarillo.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Actualizan y renuevan sus modos de encarar las tareas. Logran soltarse más y se integran desde un lado más relajado y menos estresante. La plasticidad en las formas siempre nos da más bienestar en lo cotidiano de la vida.

Momento: de color arándano.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Acuarianos con los tiempos apretados, traten de organizarse y priorizar las cosas impostergables. Ir al médico es una de las acciones importantes que todos debemos hacer. Cuiden su salud aún estando bien. Amor pleno.

Momento: de color azulino.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Piscianos a cuidar y a no perder el equilibrio de sus finanzas o el presupuesto que tienen planificado. Posterguen gastos. Las alternativas en el plano de las actividades podrían ofrecer algunos cambios que traerán sus beneficios.

Momento: de color manteca.

HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 20 DE OCTUBRE, 2021

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Arianos el día sería distendido con trabajo pero parejo y sin complicaciones. Los que estén con entrevistas es un muy buen día. El amor con algo de distancia que deberían tratar de evaluar y poder explicarse a qué se debe.

Momento: de color amarillo fuerte.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Taurinos con ansias de poder descansar a veces las obligaciones no nos dan esa posibilidad, pero uno puede darse mentalmente un aliciente y crear pensamientos positivos y de real descanso imaginario. El amor con buena predisposición.

Momento: de color malva.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Geminianos a ponerse las pilas y realizar las tareas que tienen que hacer. No posterguen trámites y revean papeles. Noticias que motivan a las expectativas que tienen en el aspecto afectivo, con llamados esperados. Salud.

Momento: de color verde bosque.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Cuando la toma de decisiones se torna difícil, o molesta o dudosa, uno tiene el derecho de esperar, aclarar las aspiraciones o sentimientos y proceder cuando se esté listo. No olvidar que la vida es variable y que todo se mueve.

Momento: de color arándano.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Una de las lecciones de la vida es aceptar que la verdad absoluta no es de nuestra pertenencia. Pensar que si así fuera, sería un enorme compromiso y que sólo la Verdad es lo idóneo de Dios. Placidez, serenidad y entendimiento.

Momento: de color blanco puro.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Conciliar con la idea de poder decir las cosas que sienten a las personas que quieren es fundamental. Virginianos con el don del razonamiento, podrán ir ablandando la sensación de reserva y soltarse. Finanzas con buen semblante.

Momento: de color verde musgo.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Librianos atención con sus gastos y las tentaciones que tienen. Aprender que todos tenemos el impulso de querer adquirir las cosas que nos gustan, pero no es buena la compulsión. Amor integrado con buen color en las relaciones.

Momento: de color azabache.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Firmas, negociaciones, charlas importantes y acuerdos con excelente semblante. Los sentimientos que a veces son confusos, deben ser expuestos y analizados para saber realmente qué es lo que se quiere. Descubrimiento y verdad.

Momento: de color lavanda.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Sagitarianos cierta necesidad de lograr mejores vínculos de amistades o pareja. Hay posibilidades de encontrar lo que se busca sobre todo si dejan de lado la ansiedad. El trabajo viento en popa con alegría y buen humor.

Momento: de color carmesí.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Lo cuidadoso sería lo que compete a firmas, papeles o trámites importantes. No sería un día muy apto para cuestiones que tienen que ver con el dinero, analicen bien. El amor con buen ritmo y con oportunidades claras.

Momento: de color verde bosque.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Los acuarianos con ánimo suficiente como para animarse a probar otros destinos que van de tratar de cambiar actividades o ponerse a estudiar algo que les gusta. Saber, aprender, renovarse es de las cosas más valiosas que hacemos.

Momento: de color cereza.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Signo magnético con temperamento interesante, hoy lucirán estos dotes en entrevistas o reuniones importantes incluyendo las sociales, de donde ganarán buenas nuevas compañías. El tema finanzas para estudiar y revisar.

Momento: de color turquesa.

HORÓSCOPO DEL JUEVES 21 DE OCTUBRE, 2021

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

El que busca encuentra, aún tardando o mediando obstáculos. El punto es no desanimarse arianos, sobre todo ustedes que son la impulsividad visceral y pura. Abran las puertas de sus corazones y abracen a quienes quieren. Emocionalidad.

Momento: de color amatista.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Taurinos al ataque, como expresión de hoy tener una energía muy favorable. Salgan triunfantes y seguros y luzcan sus virtudes e inteligencia en cada situación que se les presente. Lucidez emocional que los alentará.

Momento: de color violeta.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Los geminianos con bastante inquietud y replanteos que parecieran exagerados. El punto es poder dilucidar hasta dónde llega la parte que agregamos de amplificación. Buen ánimo a todo y no dejen de incursionar en sus dones.

Momento: de color azul eléctrico.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

A veces nos apuramos y con cierta torpeza efectuamos gastos innecesarios, a revisar bien antes de caer en ese error. Los humores en las relaciones del trabajo están con algo de asperezas. Son cosas que pasan. Tranquilos.

Momento: de color anaranjado.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Los brillos en esta jornada serán para las actividades en las que los leoninos podrán demostrar su nivel y capacidad. Rumores en el área laboral que podrían darle buenas noticias, sepan esperar de todos modos. Aliento.

Momento: de color caoba.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Algunas noticias que les mostrarán algo de retraso en ciertas expectativas que tienen respecto a las finanzas. Virginianos estén atentos que las finanzas hoy podrían dar un buen salto. Amor muy acorde y afín.

Momento: de color verde claro.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Librianos con un día bastante festivo con noticias alentadoras en el área de las actividades. Rompan las cadenas del temor a pronunciarse y busquen ese diálogo que tanto desean. Siempre es mejor decir y tratar de solucionar las cosas.

Momento: de color crema.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)

Escorpio con mucha ansiedad en el plano de las finanzas. Lo mejor en estos casos es serenarse y racionalizar razonando que con nervios o sin ellos, todo sigue su rumbo en busca siempre de las soluciones. Tranquilicen sus ansias.

Momento: de color azul.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Falso sentimiento cuando suponemos cosas de las que no tenemos siquiera un dato preciso. Sospechar sin fundamento nos hace mal. Sagitarianos a buscar la tranquilidad y a sumergirse en actividades útiles y sanas.

Momento: de color añil.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Los capricornianos con empuje y buen humor se lanzan en este día positivo a entrevistarse, a demostrar sus dotes profesionales. Buenas noticias y avances interesantes. El amor con alivio emocional y proyección a futuro.

Momento: de color azulino.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Los acuarianos con mucho impacto positivo en sus labores, logran acceder a nuevas opciones de trabajo. Las necesidades en el plano afectivo se verán cumplidas mediando cambios en el modo de encarar los vínculos.

Momento: de color amarillo fuerte.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Piscianos a llamar la atención de quienes trabajan con ustedes, anímense a proponer y a demostrar otras opciones de encarar las tareas. Éxito. El corazón algo melancólico, atraerá la palabra de quienes los quieren. Paz.

Momento: de color salmón.

HORÓSCOPO DEL VIERNES 22 DE OCTUBRE, 2021

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Mucha tarea en este día casi agotador para los potentes arianos. No es un buen momento para proponer ni reclamar, lunación contraria y algo de impaciencia que determinarían no tan buenos resultados. Aspirar a más no es malo tampoco. Paso a paso.

Momento: de color castaño.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Muy probables reuniones que los favorecerían en el área de las finanzas. Los regidos por el sutil planeta Venus, tendrán nuevas sensaciones afectivas respecto a personas que no suponían en otro momento tener. Parejas en puerta para algunos que están sin pareja.

Momento: de color violáceo.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Los regidos por el inteligente Mercurio apreciarán hoy mucha capacidad y frescura para afrontar inconvenientes que puedan llegar a tener. Mucha fuerza y predisposición demostrará al resto sus dotes y ansias de crecimiento. Hoy geminianos es un día para mostrarse.

Momento: de color azul marino.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Sin problemas los cancerianos transitan un día interesante, con oportunidades para conocer gente nueva. Los corazones, muy satisfechos y con ganas de demostrarle a sus parejas su amor y compromiso. Procuren manejar mejor sus finanzas.

Momento: de color magenta.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Atributos y virtudes para mostrar y demostrar en el área laboral. No se alejan de concretar sus deseos y expectativas en todo lo que competa a papeles, firmas, convenios o compromisos señalados. Día intenso, salpicado y tupido para los leoninos. Calmen la ansiedad.

Momento: de color caoba.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Los ánimos bastante exacerbados sin necesidad. Los virginianos que callan muchas veces, hoy estarían con ganas de decir, el punto es el modo. Traten de mantener calma y pronunciar sus verdades sin generarse problemas. Callar es ventajoso algunas veces.

Momento: de color verde claro.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Jornada muy activa con buena predisposición y energía para resolver las cuestiones que se van presentando. Comienzos muy bien aspectados. Negociaciones financieras con posibilidades muy favorables. Admiración y seducción cargada con la típica sensibilidad libriana.

Momento: de color zanahoria.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Los anuncios en este día serían bastante favorables en todo lo que competa a papeles o contenidos legales. Sin problemas en los afectos hoy deben los escorpianos apreciar cuánto mejor es estar de buen humor. Trabajo diario interno sería la sugerencia.

Momento: de color lino.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Si bien la jornada se desempeñará con mucha tranquilidad, los sagitarianos deberían hoy tratar de no confrontar con personas allegadas o del trabajo. Aprender a calmar ese fuego interno es esencial. Las palabras siempre debieran ser medidas.

Momento: de color zinc.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Interesante jornada para los capricornianos. Se organizan correctamente con las finanzas y estarían en condiciones de dar un paso adelante con sus proyectos. No se desvinculen de personas a las que van a necesitar. Conservar los vínculos, no exigir tanto a los demás.

Momento: de color azul puro.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Sin mayores inconvenientes los acuarianos logran solucionar cuestiones de larga data. Noticias alentadoras en el plano de las finanzas. Los asuntos del corazón, con ciertos momentos ásperos y sensación de lejanía. Piensen qué es lo que mejor les haga. Libertad.

Momento: de color zafiro.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Amplia ventaja para los piscianos en el área de las finanzas. Lograrían saldar deudas o planificar compras. La buena racha de hoy, se posterga a la vida afectiva en la que lograrán sentirse a pleno con sus parejas. Tranquilidad y emoción acercándolos más a la Divinidad.

Momento: de color dorado.

HORÓSCOPO DEL SÁBADO 23 DE OCTUBRE, 2021

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Arianos día interesante para conectarse con ustedes mismos, verse, leerse, pensarse. Pidan a sus parejas lo que están necesitando, amar al otro implica atenderlo, comprenderlo, darle, ayudarlo, respetarlo. Busquen dialogar.

Momento: de color amatista.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Hay ilusiones que vamos sosteniendo en el tiempo, y cometemos el error de naturalizarlas como posibles e inevitables. Es momento de enfrentar la realidad, no sólo para poder progresar, sino para liberarnos del dolor o la ansiedad.

Momento: de color maracuyá.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Cuando esperamos que alguien nos pague un dinero que nos debe, simplemente hay que esperar que cumpla y no desesperar. No centralizar esa situación como emergencia, lastima y hace mal. Noticias positivas y buenas.

Momento: de color azul cobalto.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Traten de planificar sus proyectos pensándolos bien y midiendo los alcances posibles. No siempre lo que calculamos se traslada a la realidad tangible, revean y modifiquen. Aprovechen para poder también despejar la mente.

Momento: de color marrón.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

A veces hay que revisar el modo con que uno se relaciona con los demás. Uno se acostumbra a determinado estilo y si notamos que en algo es chocante, considerar cambiar es un gran gesto no sólo por los demás, sino por uno.

Momento: de color fresa.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

No es bueno estar a la defensiva y dejar de considerar entregarse a un amor que se siente bien. La desconfianza o el miedo a sufrir, nos quita alegría de vivir, es mejor siempre pensar en positivo y dejarnos ser. Libertad y coraje.

Momento: de color magenta.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Jornada que se prestaría a perder el equilibrio emocional y esa sensación no es para nada buena. Los pensamientos pueden ser controlados, y cuando nos queremos a nosotros mismos como debemos, todo lo malo pasa.

Momento: de color rosa intenso y suave.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Es importante buscar el control de nosotros mismos, cuando sentimos angustia. Nadie mejor que nosotros mismos para cuidarnos y proponernos surgir de las cenizas y estar bien. Salidas inesperadas para ponerse alegre.

Momento: de color salmón.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Darse aliento cuando hay sinsabor, siempre va a ser positivo para uno. Las sensaciones en el amor quizás algo caldeadas, deberían ser racionalizadas y sacar otro tipo de conclusiones, aunque no sean las que más querríamos.

Momento: de color lavanda.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Los caprichos que muchas veces vamos incorporando a nuestro modo de ser, van deteriorando nuestra calidad emocional. Buscar simpleza en la vida es parte de la sabiduría que vamos adquiriendo. Todo colabora con la evolución.

Momento: de color púrpura.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

A veces nuestras pretensiones respecto al otro se tornan algo exigentes. Es siempre mejor tratar de bajar los decibeles y emprender un vínculo con mayor ternura, amplitud y comprensión hacia quien tenemos al lado. Renovación.

Momento: de color turquesa.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Buena jornada para tomarse unos momentos y revisar las cuentas, las deudas, los compromisos adquiridos y por adquirir. Saquen cuentas y programen. Tranquilidad afectiva, en compañía de familia y buenos amigos. Equilibrio.

Momento: de color cobre.

HORÓSCOPO DEL DOMINGO 24 DE OCTUBRE, 2021

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Habituarse a observar la naturaleza. Quizás un día algo complicado con el entorno familiar. Tratar de medir los impulsos es un trabajo diario para los arianos. Sorpresa interesante que abre el panorama financiero. Expectativas hacia la semana.

Momento de color: plateado.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Poder siempre decir la verdad de lo que se siente. Los taurinos saben bien cómo invertir el dinero y cómo administrarlo. Hoy sería un día de decisiones en el plano financiero a futuro. Clara decisión en los afectos. Momentos que marcarían los caminos.

Momento de color: amarillo pastel.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

No agotarse, no sentir mayor peso del que se puede en las espaldas.

Visión clara ante problema en la familia. Sabrán hoy tomar decisión para la armonía de todos. Los problemas financieros se vislumbran si gasta tanto de más, a cuidar el bolsillo.

Momento de color: menta.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Minimizar las emociones bruscas al máximo. Asumir que no siempre se tiene razón no sólo es justo sino que también aliviana la carga psíquico-emocional. Creerán en la persona que ama porque verán en los hechos que no les había mentido. Liberarse es crecer.

Momento de color: cebolla morada.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

La conciencia de que las situaciones son temporales. Alivianar la carga emotiva que se le pone a los problemas hace bien incluso a las arterias. Ir al médico es deber no sólo por uno mismo sino por quienes nos quieren. Momento de decidir y seguir.

Momento de color: anaranjado.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Nada duele para siempre con la misma intensidad. Sombras del pasado en un día melancólico para los virginianos que tienden a encerrarse. Salir a caminar a sentarse en una plaza y admirar la vida misma cómo nos muestra su crisol mágico.

Momento de color: sol.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Darse su lugar en el mundo, no postergarse. Día apto para encuentros, citas y salidas placenteras. Los librianos lucirán la primavera eterna de sus almas. Noticias que llegan de amigos muy queridos que les dan felicidad plena. Tan importante es valorar.

Momento de color: cereza.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Buscar tanto afuera como adentro de uno mismo. Luz excelsa para la máxima expresión intuitiva de estos nativos potentes con don natural aún sin quererlo. Estalla la emoción con alegría nueva que puede venir de la mano de un nuevo amor.

Momento de color: verde agua.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Sin duda la sonrisa es el mejor comienzo de todos los días.

El cuerpo de los sagitarianos necesita ser cuidado con ejercicio. Hay gimnasia gratis e indiscutiblemente el caminar es la mejor opción. Interesante actitud ante las prioridades.

Momento de color: magenta.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Siempre hay una salida en todas las circunstancias que nos toque vivir. Las cabritas con ciertos aires enojosos que arrastran por cuestiones laborales, podrían cambiar la energía buscando una actividad nueva. La que sea que los entretenga. Valoración.

Momento de color: ámbar.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Permitirse darse los gustos también es parte de la tranquilidad. Sumergirse en las condiciones naturales acuarianas, creatividad y espontaneidad en este día que podría generar en muchos de ustedes un proyecto nuevo que traería éxito.

Momento de color: azulino.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Saber que no todo ni todos dependen de nuestra opinión.

Temas familiares que preocupan, en este caso dar un paso al costado sería la opción. Soltar y dejar es parte del crecimiento, no siempre tenemos que meternos.

Momento de color: rosa