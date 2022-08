El horóscopo es un método adivinatorio que consiste en predecir el futuro a corto, mediano y largo plazo de una persona, a partir de interpretar la posición de los astros del sistema solar en el momento del nacimiento. El término deriva del idioma griego y significa “examinar la hora”.

La astrología es una práctica milenaria que trascendió diversas culturas y se afianza cada vez más en el presente, como una manera de interpretar la realidad y la esencia del ser humano para aprender, crecer y evolucionar.

Según cálculos matemáticos y astronómicos, los 12 signos corresponden al calendario occidental, coincidiendo con aspectos y tendencias de la personalidad.

Este autoconocimiento es importante a la hora de tomar decisiones o comprender circunstancias de la vida en áreas como la salud, el dinero o el amor, en una realidad atravesada por constantes cambios e incertidumbre.

Horóscopo del lunes 22 de agosto, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Hay mejoría en los ánimos arianos y sensación de equilibrio emocional que los ayuda a organizarse mejor para realizar las actividades del día. Buen ánimo y regocijo en el plano afectivo dándoles una jornada completa que los aliviana de las angustias. Momento: de color oro.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) No siempre la vida privada tiene que ser expuesta, procuren saber bien a quién comentan sus problemas, no siempre somos respetados en la dimensión que necesitamos. En este lunes algo áspero busquen taurinos aplicar los pensamientos en el manejo que hacen del dinero. Momento: ocre.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Día con ímpetu y ganas de ser reconocidos en el plano de las actividades. Demuestran geminianos su luz intelectual. El amor viene hoy con cuestionamientos o preguntas que los harán sentir que deben cambiar actitudes negativas que tienen hacia sus parejas. Momento: de color amarillo.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Día repleto de noticias en el área de las actividades. Hay novedades que esperaban hace tiempo y que es posible les aporten soluciones. Cambios internos que se proponen para poder alivianar el peso de las responsabilidades que hay en las familias. Momento: de color rosa.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Leoninos buscan hoy poder consolidar proyectos o emprendimientos en el área de las actividades. Si hay socios conversen bien y sellen conformes las uniones comerciales. El amor con alivio emocional, más diálogo y posibilidades de mirar más a futuro. Momento: celeste.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Virginianos las cuestiones de papeles con atrasos o sin respuesta. En estos tiempos hay que insistir mucho con los trámites, no se queden. Las vacaciones mentales son necesarias, así duren minutos. Con la mente podemos lograr todo en nosotros. Momento: de color lila.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos busquen el equilibrio y eviten discutir con sus amistades, la pasión libriana muchas veces hace que el error venga por las palabras vertidas, difíciles luego de borrar. Día intenso también en el campo profesional. Se pone a prueba la convicción. Momento: de color rojizo.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos atención especial en el plano laboral, podrían haber cambios que los beneficien. Las historias en el plano sentimental podrían repetirse, no olviden de sus sufrimientos, apliquen la experiencia para lograr las mejorías merecidas. Momento: de color verde puro.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Sagitarianos la búsqueda hoy en el plano laboral sería poder entablar diálogos con quienes corresponda para lograr las mejoras que ustedes sienten que merecen. Pedir, conversar, hacerse valer nos da mayor seguridad interna. Día para generar cambios. Momento: de color aguamarina.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Cabritas con los ánimos algo alterados. Consideren que la semana recién empieza y que hay que saber equilibrar las energías para cada día. Apóyense en el amor de los suyos para no sentirse tan exigidos, sobre todo por ustedes mismos. Momento: de color amarillo metálico.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos hoy dan su natural conocimiento y creatividad en el plano de las actividades. Logros y estímulos especiales. El amor dejando atrás los impulsivos celos que sólo empañan y obnubilan generando desgaste sin retroceso en los vínculos. Frutos. Momento: de color violeta.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos día intuitivo con mucho beneficio en el plano de las actividades. Sus planteos o comentarios serán tomados muy en cuenta para poder avanzar y encauzar situaciones. Amor sensible en búsqueda de los sueños dorados. Momento: luna.

Horóscopo del martes 23 de agosto, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Arianos martes con esa tutela potente que emite su propio regente Marte. Pongan equilibrio a los impulsos naturales y aplíquenlos con inteligencia. Día muy apto para arreglos, consolidar vínculos comerciales o manejar con lucidez el dinero. Momento: de color turquesa.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Taurinos analicen los números respecto a las cuentas, no es difícil para ustedes el manejo del dinero o las programaciones a futuro. Hoy lucidez e ideas nuevas respecto a lo que se proponen en el área profesional. Amor compartido, sensación y lujos. Momento: de color de color rosa intenso.

Géminis (22 de mayo al 20 de mayo) Geminianos velocidad mental especial en este día claramente exigido en el área de las actividades. Llevan en ustedes el poder de terminar con situaciones conflictivas que los preocupan en el plano familiar. A veces tenemos que ceder, y eso no es malo. Momento: de color lima.

Cáncer (21 de junio al 23 de julio) Cancerianos sus modos cálidos serán muy bienvenidos en este día de negociaciones en el plano que les competa. Se aprecia la voluntad y se reconoce la coincidencia de las partes. El amor tan compenetrado como intenso. Día vivificador, sensación de alivio. Momento: de color blanco puro.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Leoninos sin dudar hoy arremeten con sano ímpetu y enfrentan con exactitud racional los problemas. Es importante estar equilibrado y saber utilizar las herramientas naturales para poder lidiar con las contrariedades de la vida. Salud. Momento: de color menta.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Verán con sus propios ojos consolidadas algunas situaciones que creían perdidas. Valorar y concientizar que la vida sin duda trae mansamente y en sus tiempos precisos, las soluciones de nuestros problemas o dolores. Amor con ganas de crecimiento. Momento: de color zafiro.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos las vicisitudes del día pasa por el ámbito de las actividades. Pongan lo mejor de ustedes quitando el peso emocional exagerado que a veces ustedes le agregan a las cosas. Conocimiento suficiente en el ámbito profesional como para estar tranquilos. Momento: de color cobre.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos intuición precisa a la hora de responder a las preguntas del día que podrían despejar dudas o asperezas en el plano de las actividades. Suman conocimiento y ejercitan sus capacidades dándoles fiel demostración de sus frutos. Día con cierres y soluciones. Momento: de color esmeralda.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Mirada distinta y amplitud de dimensión sobre asuntos que se presentan en el plano de las actividades. Corrigen a tiempo y subsanan errores del pasado. Siempre está presente la oportunidad de resarcirse y de recompensar sobre los errores naturales que cometemos. Momento: de color azul puro.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Los asuntos del corazón hoy se llevarán la principal atención. Personas de sus afectos necesitarán de su compañía y consejos. Orgullo en el área laboral al verse reconocidos y respetados. Es importante para la autoestima ser reconocidos y queridos. Momento: de color añil.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Aguateros día con algo de stress con ansias de liberación de cosas que los hacen sentirse atados. Las ataduras se desarman con la mente, contamos todos con talentos suficientes como para poder elegir el modo en que sentimos o nos tomamos las cosas. Momento: de color verde mar.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos las cosas van mejorando en el plano financiero. De a poco y sin apuro sepan darle al tiempo y a las oportunidades traerles lo esperado. Es lección de vida poder obtener y ejercitar el don de la paciencia y de la apertura de mente. Momento: de color malva.

Horóscopo del miércoles 24 de agosto, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) A veces lo que creemos que algo es de tal modo, termina no siendo así. Analicen fríamente las situaciones confusas y tómense el tiempo suficiente para tomar las decisiones que desean tomar. Día suave en el plano de los afectos, sean dúctiles. Momento: de color lila.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Encanto a la orden del día, los seductores taurinos hoy consiguen carismáticos las cosas que esperaban ocurran. Momento muy oportuno para plantear sus ideas o conceptos en el plano laboral. Mientras piensan mucho el amor espera, decídanse. Momento: de color cereza.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Aventurado riesgo en el plano de las finanzas, tengan especial cuidado hoy con las negociaciones o compras. Día para no tomar decisiones importantes, piensen bien. Las claves del amor las tienen en las manos y sobre todo en el corazón. Liberación. Momento: de color crema.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos día interesante para negociaciones, acuerdos, conversaciones de envergadura. Consulten con personas idóneas antes de firmar o decidir asuntos importantes. Claridad de sentimientos y ansias de estar en armonía. Espontaneidad. Momento: de color lavanda.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Leoninos llegan posibilidades de propuestas o de consideraciones especiales en sus lugares de trabajo. Caminan seguros y fuerte demostrando los talentos y experiencia. Largas conversaciones con las parejas, conociéndose mejor y más profundo. Momento: de color granate.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Cuando llevamos adelante proyectos hay que tener presente que hay riesgos que son naturales. Hacer implica posibles tropezones pero eso no debiera detener la realización. Bien aspectados virginianos no teman. Luz en el corazón por llamado que los reencuentra. Momento: de color Nilo.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos no desesperen por pequeños inconvenientes que surgen en este día. Minimicen y no desgasten las energías en cosas que no ameritan. Aún así, hay que saber controlar las emociones. Noticias inesperadas y positivas de familiares. Momento: de color jazmín.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) El típico resurgir de las cenizas que la fuerza del nativo escorpión tiene. Avanzan y retoman la apuesta en negocios o proyectos que tienen dificultades. Avances, progresos y definiciones que los harán sentirse muy satisfechos. Amor que felicita. Momento: de color maíz.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) No se dejen llevar por comentarios infundados que llegan a ustedes. Hay personas que dicen lo que no confirman, quizás sin ver que generan preocupaciones. Fuerte arribo al fin esperado en proyectos nuevos. Día con energías distintas. Equilibren los nervios. Momento: de color amatista.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Estado ansioso pero que usarán de manera constructiva en sus actividades. Logran convencer y hacer ver que sus conceptos eran los convenientes. El amor con llegada profunda a sus corazones, con más relajación y soltura. Libertad. Momento: de color coral.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Tómense el tiempo para tener las cosas más claras y pode avanzar en proyecto que amistades les hayan propuesto. Hagan su aporte creativo y consoliden conjugando los intereses. Amor caminando juntos cada vez hacia la misma dirección. Momento: de color verde puro.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos día irritable. Modifiquen y respiren el modo de responder y busquen la mejor parte de ustedes. Los celos nunca condujeron a nada positivo a quien los tiene y menos a quienes son víctimas de los mismos. Llamados a evolucionar. Suelten. Momento: de color púrpura.

Horóscopo del jueves 25 de agosto, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Escalonada emocional en este jueves arianos. Van a ir aumentando el entusiasmo por buenas noticias que pueden llegar a sus vidas. Busquen entre sus familiares los mejores consejos que seguramente son desinteresados. Confianza y fraternidad. Momento: de color anaranjado.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Taurinos en un día bastante armónico en el que verán concluidos algunos problemas de papeles. El momento se presta para empezar a gestionar nuevas ideas y poder plasmarlas en proyectos a futuro que los haría muy felices. Momento: de color verde intenso.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) El cansancio físico en el que se suma el agotamiento mental puede hacerles una mala jugada. Dense el tiempo necesario para relajar la mente y el cuerpo, necesidad saludable que nos da mucha iluminación espiritual. Avances en el área sentimental. Momento: de color azulino.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos hay personas que no expresan efusivamente los sentimientos, eso no les quita profundidad. Importan mucho las acciones y va más allá del modo en que demostramos nuestro cariño o afectos. Laboriosa y productiva jornada. Momento: de color coral.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Leoninos acepten las indicaciones para poder llegar a resolver cosas que a veces no dependen de uno mismo. Pongan en la balanza cuánto pesa el problema y cuánto pesa lograr estar tranquilos. Los afectos encaminados hacia la valoración de lo importante. Momento: de color ciruela.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Preguntas sin respuestas podrían darles un día con cierto nivel de tensiones que los podría hacer repercutir sobre las otras actividades que deban desempeñar durante la jornada. Busquen el rato para aflojarse y hacer algunos ejercicios para relajar. Momento: de color malva.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Hoy es un día de suerte concibiendo esta palabra como auspiciosa y lograda por propios esfuerzo. Llegan respuestas que les importan y consiguen terminar trámites que les llevó mucho tiempo. El amor con alegría y ganas de pasar buenos momentos. Momento: de color aguamarina.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) No olviden las cosas que les han hecho sufrir en el pasado. A veces cometemos el error de repetir conductas o de acercarnos a personas que nos hicieron sufrir o que tienen el mismo perfil. Es sano quererse mucho y repetirse a diario el deseo de ser felices. Momento: de color rosa.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Aprender y mejorar lo que se aprende es parte de la evolución del conocimiento sobre lo que elegimos hacer o sobre lo que nos dedicamos. No vacilen en proponerse crecer más. Diálogos intensos con personas que vuelven a contactar. Entusiasmo. Momento: de color vainilla.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Unificarse para poder afrontar los problemas de familia es una decisión sana y coherente. El punto es no echarse en cara los errores sino buscar corregirlos o buscarles solución. Las finanzas encaminadas y estables. Día distinto y positivamente útil. Momento: de color cerceta.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) La frase que identifica a Acuario es YO SÉ, pues acuarianos hoy podrían cometer algún error justamente por no aceptar otras sugerencias o recomendaciones. Estén atentos y permitan comprender que el error es parte del humano. Amor que encuadra, ilusión. Momento: de color azabache.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Arriesgar a la hora de tener que definir no es malo. Es bastante difícil tener siempre las garantías de que algo va a marchar o a darnos el resultado que esperamos. Sí es bueno poner todo el esfuerzo en pos de cada sueño o actividad que hagamos. Momento: de color lacre.

Horóscopo del viernes 26 de agosto, 2022

Aries (21 de marzo al 20dee abril) Arianos llegarían trámites a realizar de manera inesperada, pónganse al día. Las aspiraciones que tienen deben ser concordantes a las posibilidades que hoy se les plantean. No se arrebaten y empiecen a hacer cálculos. Viernes para planes. Momento: de color anaranjado.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Taurinos día con afán de ser amados o estar muy bien con sus parejas. Los que estén solos tengan paciencia que todo llega. Aquellos que estén en pareja, analicen qué ponen de ustedes mismos a la hora de demostrar lo que sienten. Día ansioso. Momento: de color de color rosa viejo.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Geminianos viernes con mucha sensación en el plano afectivo. Quieren relajar y poder estar con sus parejas y no ser invadidos por los problemas diarios. Es aprendizaje poder separar las cosas y ponerlas en el lugar merecido. Progresos. Momento: de color verde esmeralda.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Intuitiva jornada para ustedes cancerianos. Las imágenes mentales pasan por lo creativo, aprovechen para crear desde sus propios talentos. Es importante en la vida poder explayar las inspiraciones. Elevación espiritual que concuerda con la paz hogareña. Momento: de color luna brillante.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Leoninos y su don de dirigir y de liderar. Hoy permitan darse cuenta que compartir las opiniones o buscar soluciones en conjunto es muy positivo. Revisen el nivel de exigencia con el que se manejan y apelen a poder ablandar. Amor con reclamos de mayor presencia. Momento: de color rosa.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) El diseño del día se desenvuelve desde la sensibilidad y el darse cuenta. Viernes que conmueve y eleva sus valores a máxima expresión. Las noticias sobre amigos los invitan a llamarlos y a acompañarlos. Virginianos, viernes especial. Momento: de color púrpura.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Venusinos en este viernes con motivaciones en el plano afectivo. Apuntan a resolver los problemas creados muchas veces por el propio capricho. El plano laboral en compás de espera, podrían llegar modificaciones y nuevos desafíos. Momento: de color frutilla.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos día para ejercer la paciencia y la inteligencia de manera especial por motivos que aparecerían en el área de las actividades. Proyectan ideas que podrían ser tomadas en cuenta y darles beneficios a futuro. El amor con mucha alegría y compenetración. Momento: de color magenta.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Arqueritos es este viernes un día de definiciones o de respuestas claras que los orientarían a tomar determinaciones en el plano de las actividades. En el plano afectivo traten de no negar las cosas a las que tienen que prestar atención. Realidad. Momento: de color azul Francia.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Capricornianos procuren hacer de este viernes un día con una mirada distinta, esquivando alterar los nervios y sin poner condimentos emocionales innecesarios. La vida es un constante desafío en el que siempre trae las soluciones entre manos. Momento: de color blanco puro.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos día con firmas a realizar que vienen de arreglos, contratos, negociaciones o trámites importantes. Resuelven con facilidad inconvenientes en el área de las actividades. Tengan algún plan divertido en casa que los distienda hacia la noche. Momento: de color turquesa.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos día para agilizar las mentes y darse el lugar para demostrar sus talentos y capacidades. Trabajen dentro de ustedes para poder creer en ustedes mismos. En el plano afectivo habría algo de roces o reclamos, cambien la energía y relajen. Momento: de color cobre.

Horóscopo del sábado 27 de agosto, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Sábado alegre con posibilidades de recibir llamadas o noticias inesperadas que les darían gran alegría en el haber afectivo. Las cuentas llamarían su atención, organícense y cuiden los gastos excesivos. Momento: de color beige.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Muchas veces los taurinos creen demasiado que sus pensamientos o razonamientos son los más correctos o los más precisos. Es un trabajo de todos empezar a concebir la idea de que los demás tienen que ser escuchados y respetados. Momento: de color plateado.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Geminianos a prestar atención a sus gastos que parecieran a veces perder el control. Evaluar las cosas que pensamos que necesitamos y tratar de descartar las que realmente no hace falta. Llamados del corazón de sus parejas. Momento: de color berenjena.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos con la dificultad de animarse a veces a hacer propuestas a personas que son de su agrado. El temor a sufrir no es una alternativa válida, porque el sufrimiento es parte de la vida y amar no debe implicar sufrir o padecer. Adelante. Momento: de color salmón.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Los argumentos en el plano afectivo de los leoninos, muchas veces implica no poder ser negociables ni discutibles. El otro es importante y esa es la llave para entender que las cosas se arman de a dos y que se resuelven de a dos. Momento: de color negro azabache.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Darse cuenta que a veces no estamos acertados en rechazar las argumentaciones de las personas con quienes quizás tengamos diferencias. Escuchar y entender, son las llaves. Finanzas justas, alivio y planeamientos. Momento: de color verde puro.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Los librianos con mucho entusiasmo con planes nuevos y aspiraciones algo más contundentes en el área de las actividades. Comprender que el mundo es un abanico eterno de oportunidades, es la llave para nunca decaer ni frustrarse. Momento: de color dorado.

Escorpio (23 de octubre al 22 de octubre) Sin inconvenientes, los escorpianos podrían resolver situaciones con personas allegadas con las que tienen problemas en común. Se acerca algo nuevo para aquellos que estén sin pareja. Llamados con propuestas irrechazables. Momento: de color azul noche.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Gustosos los activos arqueritos, hoy completan sus aspiraciones en el plano de las actividades. Nuevos rumbos o proyectos marcados por la desafiante naturaleza de estos interesantes nativos. Inspiración y confianza propia. Momento: de color azul mar.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Los capricornianos con pensamientos claros para avanzar en las relaciones afectivas. Interés y aplomo muy acompañado por su hacedor regente Saturno. Hay calma en sus vidas, miran a su alrededor y alivian su ansiedad. Momento: de color caoba.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Consolidan uniones tanto afectivas como comerciales. Los acuarianos en armonía con sus mentes y sueños, logran finalmente dar con la persona justa. No se apresuren a programar las cosas por demás, dejen jugar también a los tiempos. Momento: de color azul Francia.

Piscis (19 de al 20 de marzo) Verán desvanecerse espejismos negativos respecto a supuestos problemas de salud. La hipocondría o la melancolía muchas veces nos juegan malas pasadas. Celebración y unión en las relaciones afectivas tanto de amigos como parejas. Momento: de color esmeralda.

Horóscopo del domingo 28 de agosto, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Domingo con mucha buena predisposición ante los requerimientos de los familiares. Celebraciones que les darán momentos amorosos. Reflexión y entendimiento ante las pretensiones de las parejas que buscan más compromiso. Anímense a más. Momento: de color rosa.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Sin saber que los demás esperan que ustedes tomen como referencia los buenos ánimos que manifiestan en su modo de vivir personas conocidas. Hay un límite que se toca y es hora de cambiar. Siempre es bueno estar mejor. Momento: de color zinc.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Los geminianos con actividades diferentes en este domingo que les propone poder relajarse y olvidar un poco las exigencias y compromisos diarios. Es bueno para todos poder separar las vivencias y no encerrarse sólo en una. Momento: de color celeste.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos en pleno goce al compartir cosas con las familias, traten hoy de dejar de lado las asperezas que puedan existir con algún miembro de la misma. Amor y crecimiento, arraigo e identificación que los alienta a seguir. Momento: de color crema.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Día apacible en el que disfrutarán muchos leoninos de momentos de soledad para estar con ustedes mismos. Es importante conectarse con el propio ser que uno es, y trabajar por dentro. Buena oportunidad para ordenarse y ordenar la casa. Momento: de color verde bosque.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Ardua tarea la de hoy para muchos virginianos que tienen que revisar sus papeles y sentarse a decidir hacer los trámites importantes que por algún motivo dejan de hacer. La noche les dará sensación cálida para pasar buenos momentos en familia. Momento: de color marrón.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Libra y su personalidad que multiplica la capacidad diplomática y de entendimiento hacia el otro. Sabrán los librianos hoy negociar en varios aspectos que se les plantea en estos momentos de sus vidas. Lucidez y entendimiento. Momento: de color anaranjado.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos a prestar atención a llamados que aún siendo domingo pueden llegar. Se proponen a ustedes mismos realizar una rutina física que ayude a su salud integral. Los corazones algo distantes en un día dispar y a acomodarse. Momento: de color blanco perla.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Un sinfín de pensamientos creativos para estos inquietos nativos con mucha información intelectual y espiritual. Regocijan sus mentes y logran perfilarse hacia el lugar donde sueñan llegar. Plenitud en pareja y entendimiento mutuo. Momento: de color verde.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Las cabritas en un domingo bastante pleno y con cambio de humor muy renovado y favorable. Sonríen ante las buenas nuevas que vivirán sus familiares y sentirán la necesidad de aproximarse más hacia quienes estaba algo alejados. Momento: de color rosa.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos algo dispersos y con sensación de cansancio, buscarán en este día alguna actividad que los reconforte y relaje en casa. Los corazones con pretensiones y a la vez generándoles cierto júbilo al ver que son correspondidos. Momento: de color turquesa.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos con un día en el que los dones naturales de este tan espiritual signo, saldrán a la luz para generarle replanteos y dudas respecto a los afectos. Tómense la libertad de ser quienes son, es un don propio irrevocable. Momento: de color violeta.

