Horóscopo del lunes 21 de noviembre, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Se corrigen situaciones en el área laboral gracias a su colaboración y buena predisposición. Saber que siempre es mejor tratar de no tomarse todo tan a pecho y racionalizar más antes que guiarse por las emociones. Momento: de color amarillo suave.

MIRÁ TAMBIÉN Un observatorio buscará el origen del universo desde la puna salteña

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Buen día para buscar lo que tiene sus expectativas en mente. Podrían lograr encontrar la punta del ovillo. En el amor deberían examinar su modo de encarar el cariño, hay requerimientos de sus parejas por más atención. Momento: de color rosado.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Día de mucha acción para los activos naturales geminianos. Imprevistos y nuevas situaciones para resolver en el área de las actividades. Cuando algo no se da, siempre es porque hay algo que el Cosmos tiene mejor preparado para uno. Momento: de color violáceo.

MIRÁ TAMBIÉN Domingo inestable con probabilidad de tormentas fuertes y una máxima de 30 grados en AMBA

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Los cancerianos con mayor voluntad para resolver los problemas que se presentan en el día. Revisen sus acciones habituales y comprueben que con mejor predisposición todo se obtiene y soluciona más fácilmente. Satisfacción. Momento: de color crema.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Con posibilidades nuevas en el plano laboral, los leoninos encaran una jornada bien aspectada para resolver problemas. Llamados o nuevas actividades les darán mucha alegría y calma. El amor con serenidad compañerismo. Momento: de color turquesa.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Virginianos a armarse de paciencia. Los asuntos de papeles con algo de atraso y quizás con errores a resolver. Piensen bien en las resoluciones que desean tomar en el plano afectivo, positivo repasar y tocar el fondo de la cuestión. Momento: de color carmesí.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos las actitudes pasivas sin tomar ningún tipo de actitud, muchas veces complican las situaciones. Es preferible equivocarse y retomar para seguir buscando la mejor solución. Consulten con amigos y logren resolver. Momento: de color amarillo fuerte.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos con ímpetu y capacidad resolutiva, logran a través del diálogo aclarar y ponerse de acuerdo. Los ánimos en los afectos con algo de displicencia y vacilación. Deberían conectarse con el respeto mutuo y recíproco. Momento: de color violeta oscuro.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Sin tope en la imaginación los sagitarianos hoy repletan de inspiración sus proyectos o accionar en el área de las actividades. Logros y buenos comienzos. Las sensaciones en el corazón superan la certeza, siéntense a pensar y decidir. Momento: de color magenta.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Jornada fría en los sentimientos, los capricornianos atañen de inmediato la sensación con la actitud mental. Un trabajo para estos nativos es poder considerar la elasticidad en las cosas. Alivia y da posibilidad a las soluciones. Momento: de color gris claro.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos deberán advertir errores que podrían generarle problemas en el área de las actividades. Sin alejarse del objetivo, busquen equilibrar los pros y las contras. Amor algo áspero con necesidad de diálogo e interés. Momento: de color rojo pálido.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Con mucho empuje los piscianos despliegan sus dotes intuitivas y carismáticas en el abanico de actividades que hoy desarrollan. Comienzos con excelente aspectación, estarán contentos y con entusiasmo. Momento: de color salmón.

Horóscopo del martes 22 de noviembre, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Arianos la potencia de Marte en este día pleno para ustedes, los ayudará a tomar exactas decisiones en el plano de las actividades. Verán los pro y las contra respecto a lo que hacen o aspiran hacer. Posibilidades que llegan sin llamarlas. Momento: azul Francia.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Taurinos con mucha imaginación y actitud positiva en el plano de las actividades. Llegan a poder demostrar sus talentos y afianzarse más en sus lugares de trabajo o conseguirlo. Buen día para proponer en el plano afectivo. Positivas respuestas. Momento: de color bermellón.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Demostrarán su seriedad y sentido de la responsabilidad en el plano de las actividades. Desafíos concretos que los harán crecer de manera natural y sin miedos. Cierto rasgo de incomprensión en el plano afectivo. Conversen, expongan, pidan. Momento: de color azul.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Los cancerianos con bastante poder de decisión y de alentarse a ustedes mismos a seguir con logros y ansias de crecimiento. Podrán llegar a ser beneficiados por cierto movimiento de papeles importantes. La salud con equilibrio y conciencia. Momento: de color vainilla.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Leo y su muy conocido don para ser jefes, demostrarán hoy además de su talento natural de poder dirigir, su capacidad de comprensión ante el problema del otro. Es ésta una actitud o virtud que todos debemos cultivar y lograr. Momento: de color verde bosque.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Virginianos buena jornada para poder realizar trámites o mantener reuniones con personas relacionadas con el movimiento de sus papeles. No posterguen la visita al médico, es ese un deber que todos tenemos. Cuidarse es quererse. Momento: de color amarillo.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos con una enorme energía, dejando de lado ciertos miedos o inseguridades, tendrán una jornada de excelentes reuniones o entrevistas. Presten atención a las personas que los quieren y traten de sincerar algunas cuestiones. Momento: de color lavanda.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos con muchos asuntos para resolver en el plano laboral. Traten de no llegar tarde a entrevistas o reuniones de importancia. Llegan a ustedes posibles propuestas nuevas o conversaciones que les interesarán. Éxitos. Momento: de color dorado.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Ese Fuego interno sagitarianos, lo destinarán hoy para exponer su capacidad creativa y su inteligencia combinada en el plano de las actividades. Buscan poder reencontrarse emocionalmente con las parejas, sienten haber dejado cosas pendientes. Momento: de color coral.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Capricornianos en esta jornada con trabajo equilibrado y con las cosas bien ordenadas como a ustedes les gusta, podrán hacerse el tiempo para incluso poder realizar alguna caminata para distraerse. No hay que olvidarse que eso es bueno. Momento: de color canela.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Aguateros con mucha actividad y sin concientizar que siempre hay un rato en el día para poder distenderse y realizar alguna actividad que nos haga bien. El abanico de posibilidades se agranda cuando buscamos esa oportunidad. Relajación. Momento: de color frutilla.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos concurran con confianza y sepan desplegar sus encantos y talentos en entrevistas, exámenes o reuniones. Buena jornada para pedir o exponer las pretensiones en el plano afectivo. Hablar claramente es de vital importancia. Momento: de color turquesa.

Horóscopo del miércoles 23 de noviembre, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Sin duda un día con compromisos para poder terminar con situaciones que pasan sobre todo por el lado financiero. Hay momentos de mejoría y otros de mayor prueba, nada escapa a la Ley Universo y todo está contemplado. Momento: de color añil.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Todos los trabajos son honorables, cuando uno busca trabajo tiene que poner el mejor humor y aprovechar lo que se le dé. No sería porque sí. El amor con bastante alegría, logra captar lo que el otro puede darle y valorarlo mejor. Momento: de color amarillo.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Es posible que deban agilizar gestiones en su área laboral, muchas veces postergamos cosas que son importantes realizar. El amor busca consolidarse y poder dar más pasos adelante. No pidan más de lo que dan, todo se complementa. Momento: de color carmín.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos los asuntos financieros tomando riendas en este día con trámites importantes y gestiones que competen a papeles. Firmas bien aspectadas, hoy logran cosas esperadas. El amor con muy agradable y buena jornada. Momento: de color lila.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Leoninos algo atolondrados, dividan las tareas en partes y tiempos. A veces el exceso de responsabilidad nos hace cometer errores. Busquen vacacionar mentalmente aún estando en sus lugares de trabajo. Todo es mente y decisión. Momento: de color avellana.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Obligación que sentirá como peso en sus espaldas respecto a situaciones familiares que ameritan o necesitan de su accionar. Las palabras ayudan y mucho cuando enfrentamos problemas, decir es primordial para alivianar el sentir. Momento: de color verde oscuro.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Las dudas librianas muchas veces nos hacen cometer errores sobre todo en el plano de las decisiones. Traten de visualizar las conveniencias y emitir lo que de adentro les dice hacer tal o cual cosa. Virtuosismo que desarrolla mejoría. Momento: de color frutilla.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos naturalizan una situación que les parecía imposible. Cuando las cosas las vemos terribles, deberíamos repasar y analizarlas plenamente viéndolas también de manera objetiva. Amor en primer plano. Sensación. Momento: de color amarillo oro.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Sagitarianos busquen considerar como importantes los conceptos de las otras personas. Muchas veces sienten que no pueden declinar sus opiniones o conceptos, y es eso el primer error. Compatibilidad en el amor, esperanza. Momento: de color azul.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Las cabritas atravesando cierta sensación de crisis con sus parejas. Revean las situaciones y pongan peso en ellas para ver si se equiparan con generar conflicto o si ese conflicto aún con razón es válido tenerlo. Sabemos que no sirve reñir. Momento: de color azabache brillante.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos con mucha acción, llevan al máximo sus esfuerzos en el área laboral. Signo muy afín a sus actividades, disfrutan de sus dones creativos y aportan conocimiento. Amor con cercanía y ansias de construir más. Momento: de color canela.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) El tiempo siempre tiene la última palabra. No se adelanten con conjeturas que tienden a exagerar. Las sensaciones a veces son más confusas que la propia realidad. Relajen y utilicen sus dones espirituales y psíquicos. Momento: de color púrpura.

Horóscopo del jueves 24 de noviembre, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Agilidad mental y destreza para desempeñarse en un día con mucha actividad. Cansancio emocional ante situaciones de roces con personas del entorno. Los arianos aprendiendo a dejar pasar sobre todo actitudes negativas. Momento: de color cobre.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Aprendizaje y cambios de actitud, los taurinos dejan de lado la terquedad emocional y ponen sus energías en cosas positivas e importantes. Hay una nueva perspectiva en el plano de las finanzas. Oportunidad. Momento: de color aguamarina.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Vulnerabilidad casi constante la de los geminianos cuando ponen más energía de la necesaria en cosas sin tanta importancia. Saber que la gente no es siempre lo que se espera, aliviana la expectativa y abre más la tolerancia. Momento: de color blanco lunar.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Los cancerianos con mucha actividad y posibilidad de tomar decisiones en el área de las finanzas. Logran terminar con algunas situaciones que los estorbaban en el plano de las emociones o afectos. Virtual posibilidad. Momento: de color malva.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Amor sincero y profundo para los leoninos que cuando se enamoran apuestan a todo. Logran ser felices al valorar cada momento más allá de las complicaciones que a veces la vida nos ofrece. Momento interesante con proyección. Momento: de color cereza.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Cuando logramos dar una vuelta de página a las complicaciones del pasado, encontramos que la vida es mucho más fácil y llevadera. Los humanos tendemos a dramatizar o a poner dosis exageradas de emoción. Calma. Momento: de color rosa.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Con diálogos reveladores, los librianos podrán ver de manera más concreta dónde están parados. Logran vacacionar mentalmente y encontrar argumentaciones más válidas como para poder encontrar la felicidad. Momento: de color rosa suave.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) El escorpión que siempre resurge de las cenizas, se demuestra hoy así mismo que nada los derrota. Natural magnetismo y poder, estos nativos miran hacia adentro y encuentran un montón de virtudes y elementos para ser felices. Momento: de color índigo.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Sagitarianos en un día con mucha actividad en la que verán que terminan de resolver trámites o situaciones con papeles. Ir al médico también es uno de nuestros deberes no sólo por nosotros mismos, sino por quienes nos quieren. Momento: de color oliva.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Las cabritas con una jornada apta para reuniones de trabajo, entrevistas o arreglos. Expectativa en el plano financiero con cierto resquemor porque los tiempos no son los esperados. Paciencia es esperanza son clave en esta vida. Momento: de color berenjena.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Los aguateros con ciertos nervios que estarían de más. Aprender a poder separar las emociones de las actividades que son eso en sí mismas, actividad no compromisos afectivos. Busquen gastar energía en gimnasia. Momento: de color amarillo fuerte.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos no desoigan las opiniones de ayuda de sus allegados. Reconocer que no tenemos siempre la razón es saludable y sostiene relaciones. El trabajo con sensación de cumplir correctamente, buen momento. Momento: de color arándano.

Horóscopo del viernes 25 de noviembre, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Un día para recorrer mentalmente los logros a lo largo de la vida y recuperar o cambiar los ánimos algo derrotistas que podrían tener los impulsivos puros arianos. Traten de no deprimirse y mirar hacia adelante, siempre. Momento: de color verde puro.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Buena jornada laboral. En el plano afectivo podrían tener ciertos reclamos sobre mayor compromiso. Muchas veces a las relaciones, no se les da ese toque de responsabilidad que se merece, de no sentirlo, la sinceridad es primordial. Momento: de color azul marino.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Geminianos hoy ventilarán sus verdaderos sentimientos respecto a las personas de su entorno laboral. Hay veces que cedemos hasta el agotamiento interno, pero es bueno para el otro también, poder decir nuestra mirada. Comprensión. Momento: de color rosa viejo.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos sabemos bien que no es fácil a veces poder enfrentar con toda la energía los problemas que nos aquejan, pero también sabemos que no podemos hundirnos en la angustia o la desesperanza. Saquen su fuerza cangrejitos, todo pasa. Momento: de color manzana roja.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Leoninos en una jornada bien apta para lograr soluciones de papeles, se acelerarían trámites y podrían cerrar capítulos incómodos en el área legal. El amor como gran motivador de esta jornada que comienza la semana. Citas. Momento: de color mandarina.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Virginianos sin dejarse llevar por los rumores que le llegan, podrán pasar una jornada laboral apacible y bastante productiva. Dejen pasar y no se involucren en habladurías. El amor de estos mentales nativos, con mucha emoción y soltura. Momento: de color rojizo.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos no se dejen llevar por las impresiones o las sensaciones que los lleven a angustiarse por problemas en el trabajo o por el trabajo. Libra tiene que apuntar a trabajar a diario que las emociones no desborden. Meditación. Momento: de color celeste.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos si pudieran concebir la idea de que algunas cosas no dependen de nuestro perpetuo esfuerzo y que llegan cuando tienen que llegar, tendrían más sensación de tranquilidad y optimismo. Busquen afianzarse en la confianza. Momento: de color blanco.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Carneritos con mucho ímpetu en este lunes cargado de actividad y con el tiempo justo. Relajen que será un día bueno para ustedes. El amor con algo de nostalgia y ganas de pasar más tiempo con la persona elegida. Buenas intenciones. Momento: de color crema.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Podría ser que una corazonada que tienen respecto a movimiento de finanzas les evite cometer un error. Vean lean y relean lo que van a firmar en un día en el que hay que estar atentos. Amor pleno con deseos de estar juntos. Momento: de color cereza.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acaramelado encuentro para los inatrapables acuarianos. Podrían sentir que van por más respecto a esa persona que tienen a su lado o que están conociendo. No arriesguen sus finanzas con compras innecesarias. Sepan esperar. Momento: de color arándano.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos hora de tomar decisiones en el plano financiero. Si tienen que vender o comprar, o mudarse tendrán hoy la lucidez justa para saber bien qué es lo que quieren y pueden hacer. El amor acompañando y con mucho para compartir. Momento: de color mandarina.

Horóscopo del sábado 26 de noviembre, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Entregan algo muy preciado para ustedes a alguien de su entorno que lo merece. Un espacio que dedicará a concertar diálogos con personas que los quieren bien. Buscar conciliar es algo que tiene mucha importancia en la vida. Momento de color: cereza.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Estarían a punto de resolver una cuestión que hace tiempo no encuentra la salida precisa. Su estado anímico de hoy los favorecerá para integrarse más con la familia. Todo es cuestión de estar bien predispuesto. Momento: de color ámbar.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Sorpresiva reunión laboral que los enterarán de cosas importantes. Traten de no evitar encontrarse internamente y apuntar a resolver. Escuchan rumores que molestarían la paz familiar, saber que los rumores son eso, rumores. Momento: de color uva.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Intuición a flor de piel frente a situación que los descolocará. Sumérjanse en ustedes mismos y aprendan a hacerse valer. Un llamado los ayuda a superar un trance difícil en el plano afectivo. Sentirse acompañado es una de las cosas más importantes de la vida. Momento: de color frambuesa.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Sepan aprender a respetar lo que a ustedes en lo profundo les pasa. A veces los sentimientos son tan fuertes que tomamos la postura más fácil de negarlos. Sentir es casi la causa de la vida. Los vínculos repercuten en el alma. Interiorización. Momento: de color blanco.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Los juegos del amor son algo peligrosos sobre todo cuando no nos damos cuenta que estamos jugando. Saber de uno mismo es una necesidad para poder enfrentar las cosas que nos pasan. Ser el que somos, dar lo que podemos, pero saber que hay que dar. Momento: de color violeta.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Mantendrán sus reservas frente a sugerencia que les hacen con respecto a sus finanzas. Los tiempos para ustedes han cambiado favorablemente. Una deuda afectiva que alguien del entorno tiene con ustedes hoy la salda. La claridad de los hechos y el buen diálogo une más a la gente. Momento de color: rosa.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Sus emociones en primer plano en esta jornada en la que se sorprenderán por las cosas que sentirán. Acercamiento en las parejas que los aliviará. Sensación de reconstrucción. Sentir el derecho de ser felices. Momento: de color verde.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) La expectativa que tienen con respecto a una relación que recién inicia puede cumplirse. Si estuvieran de acuerdo con una propuesta que les hacen con respecto a una situación de papeles se liberarían del problema hoy mismo. Saber que la tranquilidad no tiene precio. Momento: de color café.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) La solidaridad expresada en actitud conmovedora que los hará pensar. Sus ahorros no deben ser tocados, si piensan en invertir estén bien seguros. A Capricornio no le cuesta razonar esto. Prevenir muchas veces nos salva de problemas. Momento: de color avellana.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Se verán en una situación confusa de la que salen triunfantes. Las estimaciones que hacen con respecto a un proyecto que tienen en común con alguien pueden ser finalmente como calculan. Pensar y crear es algo casi imprescindible para los acuarianos. Momento: de color azul Francia.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Los momentos que vivirán en este sábado especial les resultarán increíbles aunque en verdad les deberían resultar merecidos. Alegría. Los primeros en reconocer nuestros derechos debemos ser nosotros mismos. Salud. Momento: de color perla.

Horóscopo del domingo 27 de noviembre, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Carrera contra el reloj al encontrarse repentinamente con algún problema inconcluso. Aprender a cerrar las cosas que terminaron desde adentro es la reflexión del día. Si pensamos en el pasado que está pasando en el presente que no podemos asumirlo. Momento: de color amaranto.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Elaboran una sucesión de cosas que les han pasado en los últimos tiempos y sacan conclusiones importantes. Festejarán en familia una noticia esperada. El amor que se siente al tener unión desde el corazón es algo inmenso que no podemos permitirnos no vivir. Momento: de color celeste.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Ponen una cláusula en el plano afectivo que posiblemente los ayude. Traten de conversar y no ser ustedes tan terminantes o exagerados. Aceptan propuesta de cambio que los distenderá. Decir lo que necesitamos decir, buscar la comprensión mutua. Momento: de color amarillo suave.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Despierta en ustedes una curiosidad de poder incursionar en cosas nuevas intelectualmente. Revalorizan las relaciones afectivas y apuestan a tener mejoras en los vínculos. El punto es movilizar nuestra energía, mejorarla, renovarla. Momento: de color carmesí.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Esperarán con gran ansiedad la venida de noticias de familiares. La práctica de la paciencia y de la consideración es una virtud necesaria para poder encontrar las soluciones. Pensar y saber que el tiempo nos va sanando los dolores. Momento: de color lila.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Tendrán una leve sospecha con respecto al comportamiento de un familiar. Permitir que cada uno haga su vida y se equivoque también. No se arriesguen a efectuar gastos mayores de los previstos. Se entretendrán con arreglos en las casas, limpiezas y renovación. Momento: de color rojo.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) La altura de los acontecimientos es apta para tomar una decisión. No se permitan no ser feliz. Sólo uno mismo sabe de sus dolores y de su soledad. Evaluar las prioridades que sentimos en la vida, darnos el permiso, saber de los derechos. Momento: de color aguamarina.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Se resuelve una situación que los angustió mucho al no vislumbrar la salida. Se conecta con las cosas bellas de la vida. Sus razones están bien claras en el plano afectivo para decidir lo que deciden. Respetar lo que queremos, no vituperar la esencia. Momento: de color violeta.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Atraviesan una situación movilizadora en el plano afectivo. Traten de conectarse con lo que realmente sienten. Los llaman para concretar sentarse a dialogar. Reconocer en nosotros lo que nos pasa y tratar de actuar de manera que ayude a todos. Momento: de color fucsia.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Se relaciona una cuestión extraña con alguien que no les genera confianza. Los puntos oscuros salen a la luz en el plano afectivo, no teman decir lo que necesitan que les oigan. Se dan su lugar y no sólo los ayuda a ustedes sino al otro. Momento: de color verde bosque.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Se desprende de la realidad algo que los alegrará mucho. A veces las emociones no nos dejan ver lo que debemos ver. Demostrarle confianza al otro es hacerle sentir la responsabilidad que implica dar la palabra. Todos aprendemos de todos. Momento: de color turquesa.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Planteos y discusiones en el plano afectivo. Es bueno escuchar los reclamos del otro pero también es bueno que el otro se maneje con respeto. Una posibilidad de blanquear todo los ayudará a los dos. A veces necesitamos un descanso para entender cosas. Momento: de color plateado. (Télam)