Horóscopo del lunes 3 de octubre, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Tener razón es importante, el punto es cómo comunicamos esa razón. Siempre apelar al diálogo y al mejor aporte hacia el otro. Una jornada con trámites y movimiento de papeles que darán respuestas. Amor con algo de distancia. Momento: de color azul petróleo.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Taurinos a veces nuestros puntos de vista están errados, asumir eso y comprender es parte del trabajo diario que debemos hacer. Buena jornada para entrevistas, conversaciones de importancia o arreglos. Todo en marcha. Momento: de color plateado.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Las noticias del día pueden traer las respuestas esperadas. Convocatoria o confirmación de comienzo de tareas. Día positivo con ánimo que se estabiliza. Es importante la no dejar pasar y afrontar los asuntos pendientes en el plano afectivo. Momento: de color esmeralda.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Sinceramiento en el área laboral, arriban a conclusiones válidas que les darían nuevos elementos para afrontar dificultades. El amor con mucha sensación de necesidad y espíritu renovado para proponerse pautas claras y objetivos. Momento: de color azul claro.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Día intenso que los invitará a demostrar sus talentos y habilidades. No se llegaría a lograr acuerdos en el plano financiero o de negocios. Revisen e intenten de nuevo. Cada cosa llega a su debido tiempo. Momento: de color violeta.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Lo normal es que haya diferencia en las opiniones o modo de encarar cada cosa. Es virtud aceptar otras opciones y también reconocer cuando nos equivocamos. Podrían llegar propuestas nuevas en el área de las actividades. Novedades. Momento: de color mandarina.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Las novedades pueden venir del lado laboral con expectativas positivas y lo más importante, un nuevo modo de encarar los desafíos. Florecen momentos románticos y sentirán que las cosas no se han perdido. Parejas nuevas, óptimo pero a esperar. Momento: de color esmeralda.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) No se apresuren a tomar decisiones de manera arrebatada o sin pensar demasiado. Definan sus objetivos claramente y procedan. El amor de la mano de la comprensión, el acercamiento y la apuesta sincera a continuar para mejorar. Momento: de color granate.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Sagitarianos compás de espera en el área de las actividades. Quizás con respuestas que no llegan y sensación de inestabilidad o desventaja. Procuren esperar y ver cómo se desarrollan las posibilidades. Amor valiente y perseverante. Momento: de color amarillo oro.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Es una jornada muy oportuna para lograr definiciones y ruta a seguir en el área de las actividades. Se arriba a conclusiones importantes. El amor con sensación de necesidad y acompañamiento. Evalúen cómo son a la hora de pedir ayuda. Momento: de color arena.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos busquen, revisen, procuren hallar mayor documentación o datos frente a esas circunstancias laborales que los mantienen inquietos. No es un día muy apto para concreciones o arreglos. Igualmente, depende de ustedes. Momento: de color tiza.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos revisen sus compromisos económicos y traten de hacer mejor la lista de prioridades reales. A veces sumamos cosas que no necesitamos o que podemos postergar adquirir. El amor con algo de melancolía. Arriba el ánimo. Momento: de color melón.

Horóscopo del martes 4 de octubre, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Sorpresas inesperadas en el plano financiero, organícense y traten de revisar bien sus papeles, gastos y trámites. Aún así tendrán soluciones. Amor con alguna sensación de lejanía, simplemente busquen acercarse y conciliar. Momento: de color aguamarina.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Telón de fondo en el plano de las actividades, estén atentos al accionar de los demás que a veces no tienen buenas intenciones. Los corazones sin necesidad de limitarse, buscan los taurinos compensar y poner más énfasis y ganas. Momento: de color lima.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Con mente despejada y optimismos los geminianos encaran esta jornada bastante activa con mucho ahínco y firmeza. Suscriben y apuestan a acrecentar sus capacidades desde una sana ambición. Es bueno crecer y comprometerse. Momento: de color naranja.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos inspirados en reconciliarse con personas con las que no estarían en buenos términos, lograrán comprender desde adentro que siempre es mejor la armonía entre los seres. Lejos del pasado, sienten los corazones bien. Momento: de color blanco perlado.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Soluciones que aparecen casi de manera inesperada, dan la pauta a los leoninos que a veces sin pensar tanto y dejando que las energías se acomoden, las cosas logran su corrección. Amor pleno con ganas y más ganas de consolidar. Momento: de color rosa fuerte.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Virginianos sin ánimo de esperar, deberán hoy tratar de ocuparse de otras cosas que también requieren de su atención. Cambios en el plano financiero con posibilidades de acomodarse mejor y proyectarse con mayor tranquilidad. Momento: de color ámbar.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos a arremangarse y a buscar la solución desde el fondo de la cuestión. Sin dialogar o imaginando cosas que no son, no llegamos a ningún lado sano. Se enteran de nuevas posibilidades en el plano laboral, arreglan y pautan mejoría. Momento: de color granate.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Anuncio en el plano de las actividades que les traería un nuevo alivio que directamente repercutiría en sus finanzas. No está para rechazar ofrecimientos nuevos en ese plano. Hay personas buenas en sus vidas que les ofrecen ayuda. Momento: de color salmón.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Al momento de hoy tendrán llamados esperados y se conectarían con personas nuevas que acercan posibilidades auspiciosas en el plano laboral. No rechacen sin saber bien de qué se trata. Amor con algo de irritabilidad. Momento: de color azul acero.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Los amores algo contrariados y a la espera de que las cosas pasen. De todos modos hay que reconocer que si uno mismo no hace sus aportes para solucionar es más difícil. Finanzas con algo de desarreglo, revisen sus gastos. Momento: de color lacre.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos nunca se sabe de dónde puede provenir la solución para algunas cosas, sobre todo cuando estamos desorientados. Es importante poder soltar y relajar, todo se puede componer. Amor y salud con excelente sensación. Momento: de color añil.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos a veces no podemos con las cosas, darle tiempo y poner el mejor optimismo, es la salida. El amor con mucho arrime y ganas de continuar construyendo las relaciones. Los piscianos a flor de piel, resueltos y frescos. Momento: de color agua.

Horóscopo del miércoles 5 de octubre, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Procuren no hundirse en los pensamientos que los preocupan respecto a las finanzas. Lo que sí pueden hacer es organizarse en lo económico y proponerse metas. Los nervios pueden consumirlos, ocupen sus mentes en ser más positivos, hagan algo que los distraiga. Momento: de color azul marino.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Las culpas son sensaciones muchas veces profundas que nos hacen paralizar también y no nos permiten poder arribar a soluciones. Ese es el planteo hoy taurinos. Busquen alivianar el peso de sus espaldas y ser más flexibles con ustedes y con los demás. Momento: de color amarillo.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Mitad de semana y aún a la espera de algunas resoluciones o noticias que los inquietan. Geminianos logran asentarse en el trabajo lo cual no es una noticia menor, por lo que tengan el mejor buen humor. Las cosas llegan, todas las que nos toquen vivir. Momento: de color rosa.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos un universo propio en este día ventajoso y con mucha estrella. Consiguen mejorías financieras y alivianan sus bolsillos. Alivio y alegría. El amor caminando fuerte para algunos y para otros con momentos de decisiones trascendentes. Momento: de color níveo.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Permanencia y quietud en sus lugares de trabajo. Interpretan el día con el peso de la rutina que los hace flaquear. Procuren simplemente razonar que las actividades son fundamentales en la vida y que de ellas sacamos buen provecho. Momento: de color menta.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Virgo en un día muy mental y racional para firmas, negocios, proyectos o sociedades. Apelan a la lógica y deciden cosas importantes. Cambios, finales y comienzos con buen semblante. Busquen darse algún gustito luego de esta jornada dinámica. Momento: de color verde bosque.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Llegan versiones distintas sobre personas con quienes hay malentendidos. La única salida real es el diálogo y la intención interna de no enemistarse y poder olvidar. El trabajo en buena senda y sin alteraciones. Amor romántico y comprensivo. Momento: de color ananá.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Hoy midan sus expresiones y concéntrense en transmitir sus conceptos desde el mejor modo posible. Usen sus talentos e inteligencia y saldrán exitosos. El corazón muy incentivado a lograr sus objetivos, aquellos que recién comienzan, fascinación. Momento: de color mandarina.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Sensación de que las cosas funcionan más rápido y con respuestas concretas. Avanzan sobre la solución de problemas que los angustian. Hora de conectarse con sus proyectos o ideas que añoran en el área de las actividades. Amor algo distante. Momento: de color ocre.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Cabritas no suspendan los compromisos que tienen por situaciones casuales que ocurran. Analicen por qué a veces no quieren afrontar los problemas. El punto es conectarse con la elasticidad y con la posibilidad de ser más flexibles. Libertad. Momento: de color rojo.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) No es un día armónico para tomar decisiones importantes, pero cuando uno se armoniza todo es posible. Firmas, reuniones vean y revean. El amor con novedades que les interesarán y les darán la posibilidad de seguir avanzando. Encanto. Momento: de color frutilla.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Movimiento en los asuntos laborales, hay cambios posibles incluidos ascensos y mejoras. Las cosas se van encausando en el corazón, buscan consolidar y avanzar. Embeleso y recuerdo del modo de conectarse en pareja. Renovación. Momento: de color uva.

Horóscopo del jueves 6 de octubre, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Arianos no pierdan el tiempo hoy. Es éste un día de posibilidades múltiples que les acerca concreciones esperadas. No insistan en el plano afectivo con cosas que no serán correspondidas o aceptadas. Es bueno poder compartir decisiones. Momento: de color azul.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Un día con cierta impresión de cansancio físico y mental. Sensaciones que son normales sentir y que algunas veces debemos dejar que sean. Todo es aprovechable para la interioridad, todo aporta a nuestro crecimiento. Introspección. Momento: de color violeta.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Inquietud y algo de preocupación por falta de noticias en el plano laboral. Tienden a suponer que las cosas no andan bien, pero es importante estar más tranquilos y con expectativas desde lo positivo. Vacación mental, todo llega. Momento: de color menta.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos la jornada con respuestas esperadas en el ámbito de las actividades. Una senda nueva en el plano afectivo, encuentros positivos y que despiertan sentimientos. Aquellos que tengan parejas formales, sentirán renovación. Momento: de color crema.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Mucha compenetración con asuntos familiares. Quizás cierta sensación de discordia que se puede superar simplemente, con diálogo. Las tareas en un día bastante tranquilo aunque con mucha responsabilidad al asomo de cambios. Momento: de color palta.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Propónganse creer en su astucia y poder de convicción. Desde la mejor intención lograrán que los demás accedan a sus razonamientos y quieran modificar cuestiones en el trabajo. El pensamiento positivo y bueno, trae beneficios para todos. Momento: de color cian.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Día interesante para firmas, acuerdos o noticias legales. Las cosas se van emparejando y armonizando en el plano afectivo, lo cual es una necesidad para los librianos todos. Se filtran datos laborales que parecieran certeros, cerciórense. Momento: de color rosa viejo.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) No es momento para decaer o caer en la misma situación afectiva que ya conocen como negativa. Ampliar las expectativas, recordar que el mundo está lleno de personas, debería activar la ilusión y la esperanza. Quiéranse, como muchas veces saben hacerlo. Momento: de color púrpura.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Habría posibilidades de cambios o noticias favorables en el plano laboral. Tengamos siempre presente que las cosas que no nos gustan, muchas veces son las indicadas para nuestras vidas. Todo está contemplado, todo tiene su propio orden. Momento: de color rosa fuerte.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Cabritas con algo de mal humos, corrijan esa sensación que además se expande hacia los costados. Emitir buena onda, es maravilloso para todos. Podrían llegan a sus vidas, personas nuevas que les den amistades duraderas o incluso, parejas. Momento: de color uva.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos, deberían tomar cartas en el asunto sobre algunos conflictos familiares de los cuales, no están exentos. Desembarazarse de las responsabilidades o dejar que los demás resuelvan, es quizás un rasgo de ustedes. Renovación. Momento: de color amatista.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Impactante porte para esta jornada en cuanto a entrevistas, reuniones, contratos, sociedades y todo lo importante en el área de las actividades. Disfruten de sus dones y ofrezcan lo mejor de ustedes. Conectarse con el altruismo, es vital. Momento: de color anaranjado.

Horóscopo del viernes 7 de octubre, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Con ánimos festivos, los arianos recibirán alguna buena noticia en el plano laboral. Cambios, comienzos o acuerdos esperados, en esta jornada que augura una posibilidad de proyectarse mejor a futuro. Eficiencia reconocida. Momento: de color manteca.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Hay coincidencias que de tan magníficas y justas, suenan a algo más que la casualidad. Sin pretender manosear ni renegar de la Voluntad Divina, las cosas llegan y muchas veces parecieran milagros. Pero es que la vida misma lo es. Momento: de color azul mediterráneo.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Geminianos un día para prestar mucha atención al manejo intelectual en sus actividades. Serán requeridos y llamados a demostrar sus talentos. Sin duda una de las jornadas más interesantes en el plano afectivo. Oportunidades varias. Momento: de color dorado.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Adversidad en el plano laboral. Traten de no interferir ni mezclarse en situaciones en las que no les incumbe. A veces querer aportar nos deja mal parados, hay que dejar que los demás prueben su propia evolución en el proceder. Momento: de color verde musgo.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Cierto hastío o sensación de agotamiento en este viernes algo pálido de color para los enérgicos leoninos. Inimaginables cosas a veces ocurren que nos llevan a sentir desilusión o angustia por el proceder de otros. Siempre perdonar. Momento: de color amatista.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Los virginianos plenos y con augurios de alegría en el área de las actividades. Siempre es positivo y bueno sentir que lo que hacemos o nuestros esfuerzos en el trabajo, tienen la recompensa merecida. Extendida alegría. Momento: de color carmesí.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos con el viejo dicho, zapatero a tu zapato, esquiven involucrarse en problemas ajenos. Hay veces que las personas se equivocan severamente, nuestro aporte es simplemente demostrar la diferencia en pos del bien. Momento: de color magenta.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Novedosa jornada en la que aparecen oportunidades en el plano laboral. Se involucran emocionalmente con problemas de personas con las que comparten amistad. Su ayuda importa. Pensamientos interesantes con nuevos proyectos. Momento: de color turquesa.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) A sacar bien las cuentas y evaluar la conveniencia o no de nuevos proyectos en emprendimientos que tienen en mente. Los gobierna una dosis de ternura alta, déjenla salir y complazcan y agasajen a las personas que aman. Momento: de color anaranjado.

Capricornio (22 de diciembre ak 20 de enero) Los capricornianos con algunas preocupaciones por el entorno familiar. Las cosas tardan en llegar y sienten la frustración por ellos. Acompañar es la señal más sana que podemos darles a los que sufren o tienen un revés. Comprensión. Momento: de color rosa suave.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos día apto y muy bien aspectado para reuniones, diálogos importantes, firmas o acuerdos. Las cosas encajan de tal modo que resultarán con mayor facilidad de resolución de la que se suponía. Día emocional desde lo positivo. Momento: de color azul Francia.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Vibración alta en las emociones. Diálogos o llamados deseados en los que la alegría primará en toda la jornada. Realizan trámites importantes exitosos y logran completar la jornada con buenas noticias en el área laboral. Momento: de color celeste.

Horóscopo del sábado 8 de octubre, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Nuevo punto de partida en los afectos, noticia que llega a tiempo, duda solucionada. Se proyectan cambios interesantes que les darán muchas ganas de continuar con ciertas cosas. Tranquilidad arianos, todo es cuestión de paciencia y de esperanzarse. Momento de color: cúrcuma.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) La cautela es una característica taurina buena para aplicar hoy justamente en la relación. Hay cansancio físico que se remedia con descanso psíquico. Aprender a distraerse y a disfrutar las cosas de la vida es la llave para no enfermarse o por lo menos tratar de no enfermarse. Momento de color: azul mar.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Replanteos económicos, mente creativa perfilando soluciones. Reciben un pedido de ayuda de alguien que ustedes quieren mucho. El amor tiene sus tiempos, no desesperen. Calmar la ansiedad hace más llevaderas las cosas que nos pasan. Siempre que oscurece la luz llega inevitablemente. Momento de color: coral.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Día contrariado que podrían soportar mejor si en lugar de callar pudieran hablar. A la vez llega ternura de donde menos esperan. No permitan que la melancolía se apodere de ustedes. La apertura que podamos hacer hacia el mundo es siempre positiva. Momento de color: menta.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Lucidez. Buena sensación mental que genera soluciones para el futuro. Se concreta un proyecto que esperaban pero se desorganiza otro por interferencia de terceros. Calma. Aprovechar las posibilidades aunque no sean siempre las que queremos. Venzan el cansancio mental. Momento de color: amarillo suave.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Agudeza a tiempo. Sensibilidad frente a situación que podría evitarse y olvidarse. Se postergan respuestas que esperaban. Día opaco y con pocas posibilidades de cambiar todavía las cosas que desean cambiar. Optimizar las energías para dar brillo a lo que no lo tienen. Momento de color: luna.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Se distienden situaciones y se festeja con amigos, la sonrisa les perdurará en esta jornada buena. Día de recuperación. Alivio en los afectos. Bomba detonada. Darse cuenta de lo que significa sentirse feliz y no perder el entusiasmo tampoco frente a las adversidades. Momento de color: rosa.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Gran despliegue energético que dispara buenas perspectivas en todos los planos. No olviden a quienes están esperando su ayuda. Se soluciona un conflicto de largo tiempo. No atropellarse en la toma de decisiones, tomarse el tiempo necesario para no cometer antiguos errores. Momento de color: cian.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) La vida afectiva se perfila mejor. Día de reencuentro interno. Voluntad expresada por otros que los llena de tranquilidad. Subjetividad que les permite entender algo muy profundo. Visión. No perder la oportunidad de conectarse con el propio espíritu la mayor cantidad de veces. Momento de color: té verde.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Día más que provechoso en el plano familiar. Circunstancias que aclaran cierto proceder. Noticia que llega y evita contratiempo en el plano económico. Alivio y claridad. Aprender que siempre hay que esperar, saber esperar, sentir que hay que esperar. Darle a la vida siempre la oportunidad. Momento de color: lavanda.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Se recupera tranquilidad gracias a una conversación que satisface. No arriesguen su manejo económico con inversiones poco claras o de riesgo. Planifiquen esos gastos para futuro. Debemos aprender a disfrutar de lo ganado y a valorarlo. Nada es porque sí. Momento de color: añil.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Reunión imprevista de trabajo por error ajeno. Solución rápida en cuestión laboral. Nervios en el plano afectivo que provoca contrariedades y molestias afectando la familia. Estar predispuestos a escuchar siempre las dos campanas. Evitar errores de interpretación y ampliar la mente. Momento de color: cobrizo.

Horóscopo del domingo 9 de octubre, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Las veces que sintamos compasión por el otro, da alivio en el alma. Llegan rumores falsos, desestimen hacerse problema, aprender que de todos modos tenemos que desterrar el resentimiento de nuestras almas. Noticias importantes de familiares. Momento de color: rosa.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Probarse no es arriesgarse, recibir ayuda no es para sentirse humillado. Taurinos día para conversar y escuchar a quienes los quieren. Reconocer es evolucionar y esta actitud les dará alivio interno y ansias para el futuro. Éxitos y compensación verán venir. Momento de color: verde bosque.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Cada uno en sus asuntos. Traten de no entrometerse más de lo que los demás les pidan. A veces y no todos, aceptan nuestra intervención. El silencio también es un modo de acompañar, permitan crecer aun habiendo pena. Todo está contemplado. Momento: de color pino.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) La posibilidad de renovar su modo de ver las cosas les dará mayor sensación de ser libres. Las actitudes obtusas sólo nos encierran en nosotros mismos. Vacilación en el plano afectivo en aquellos que están conociendo personas nuevas. Autonomía. Momento de color: cristal.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Leoninos con simpleza y compenetración se puede arribar a mejores salidas de los problemas. Encuentro gustoso y con posibilidades a largo plazo. Busquen ordenar sus hogares, cambien de lugar los muebles, ventilen siempre, movilicen, renueven. Momento de color: anaranjado.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Poder darle un tiempo a cada cosa. Respetar los tiempos que plantea el Universo y aguardar con la mayor tranquilidad posible. Sostener un espíritu positivo, abre puertas en todo sentido. Busquen hoy encontrarse internamente con las personas a quienes quieren. Momento de color: rosa.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Hagan cuentas y evalúen los pro y las contras de esa aspiración que tienen de poder expandirse en lo económico. El éxito es seguro cuando procedemos con dedicación e inteligencia. Día sobre todo para meditar. Busquen el rato para descansar y bajar los decibeles. Momento de color: de color amaranto.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos la calidad de vida que nos da la tranquilidad excede cualquier problema que pueda romper esa armonía. Procuren no tomarse las cosas de manera exagerada. Situaciones familiares algo desencontradas, no desesperen, sólo, esperen. Momento de color: aguamarina.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Inteligencia y osadía, ciertamente son actitudes propensas a traernos grandes resultados. Lo importante es no desviarse de la lógica y de lo probable. Analizar los contextos es fundamental. Satisfacción y bálsamo en el plano afectivo. Sensación de unión. Momento de color: zafiro.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Revisar siempre nuestras actitudes hacia los demás, no olvidar cabritas que los otros puntos de vista son tan válidos como los suyos. Buen atardecer sobre todo para aquellos que tienen pareja. Ilusión y señales para los solteros. Momento de color: uva.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Meditar sobre nosotros mismos, pensar en cómo procedemos y qué generamos en los demás. Es bueno analizarse y estar siempre dispuestos a dar lo mejor de nosotros mismos. Día para orden emocional, descanso y disfrute. Amor. Momento de color: azul.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos verdadera intensa jornada en el plano afectivo. Muchos de ustedes podrán sentir que están con la persona con quien quieren estar. Efecto. Las aspiraciones se centran en todo lo que compete a lo personal. Día agudo y tangible. Momento de color: frutilla. (Télam)