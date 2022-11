Horóscopo del lunes 28 de noviembre, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Arianos aumenta la energía positiva en sus mentes. Logran dilucidar y valorar las verdaderas cosas importantes de la vida. Luz plena. Actividades en buena proyección. Tengan sanos sus pensamientos. Momento: de color celeste.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Pensamientos potentes y positivos, taurinos en este día logran descubrir sensaciones nuevas en su interior respecto a los demás. Transparencia y alegría que les toca en lo profundo. Actividades con buena proyección. Momento: de color mandarina.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Sin duda un día con nuevas miras a futuro, con energía distinta sin condimentos negativos. Caminan rumbo a exitosos momentos geminianos. Abran sus puertas internas para poder sentirse mejor. Momento: de color rojizo.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Calendario auspicioso cancerianos. Ustedes que saben estar en el hogar y cuidarlo, tendrán tiempo disponible para animarse a hacer proyectos a futuro. La vida siempre compensa. Abran sus expectativas sin temor. Momento: de color amarillo oro.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Leoninos nada más que conectarse con nuevas formas de mirar la vida. Las corridas diarias nos van ocupando casi la totalidad de nuestras vidas. Búsqueda interna y favor emocional hacia cosas con las que antes no conectaban. Momento: de color rosado.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Aislarse es a veces una necesidad interna que no consideramos poder darnos. Aprender de acuerdo a lo que los momentos de la vida nos van dando para sentir que avanzamos siempre en esta perpetua evolución. Momento: de color verde.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Las mentes librianas preparando nuevos proyectos con buena y alegre predisposición. Focalizarse en los buenos tiempos que vendrán sin dudar que así será. El amor de estos románticos eternos, con mucha alegría. Momento: de color fucsia.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos concientizar y darse el tiempo para reconocerse libres en su interior. A veces, poder sentarse a pensar, a revisar lo que hacemos o hicimos, lo que sentimos o no pudimos sentir, ayuda a lograr la paz. Momento: de color apio.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Los arqueritos emocionados y ocupados con cuestiones del corazón que también competen a asuntos familiares. El respeto hacia lo que se quiere hacer o lograr como proyecto en la vida, es muy importante. Adelante. Momento: de color ámbar.

capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Las mejores respuestas esperadas en el plano afectivo. Cabritas hoy es un día realmente lindo que los ayudará a mantener las rutinas que a veces pesan. Aprendiendo a controlar mejor la sobre exigencia los hará más felices. Momento: de color coral.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos la paciencia a veces es una virtud que les cuesta mucho a ustedes poder ejercer. Procuren mirar hacia adentro y conseguir descubrir y descubrirse. Siempre es posible aprender cosas a diario. Paz. Momento: de color azul claro.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Abrirse paso a nuevas inquietudes, descartar el aburrimiento o la sensación de no poder tener nuevos objetivos o sueños para cumplir. Piscianos la meditación y la valoración interna es primordial y beneficiosa. Noticias interesantes en la familia. Momento: de color grisáceo.

Horóscopo del martes 29 de noviembre, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Jornada muy activa, los arianos sentirán energía de sobra para realizar todas las tareas que les hayan quedado pendientes. Con algo de sinsabor a la vez, encuentran el momento para enfrentar un diálogo que quedó pendiente. Momento: de color ámbar.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Traten de no desequilibrarse o apabullarse con las tareas que deban hacer. Hacer lo que se puede es una opción buena para momentos de mucho stress. Piensen positivamente, lo que no tan beneficioso llega igual, no al pesimismo. Momento: de color rojizo.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Verán llegar noticias esperadas. La premisa es considerar que todo llega, que todo se mueve, que todo puede cambiar. Los geminianos con movilización interna, buscando en el corazón del otro la unión sincera. Avances. Momento: de color rosado.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Los cancerianos con intuición a flor de piel, logran descifrar cuestiones que los preocupan. Tener presente que cuando nos concentramos en una situación, siempre podemos encontrar respuestas que quizás no vemos y están a la vista. Momento: de color verde bosque.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Puede darse que muchas veces consideramos que nuestro punto de vista es el correcto o el justo o el verdadero. Escuchar al otro, es un modo de poder comprobar que no siempre tenemos razón, y eso alivia el carácter. Momento: de color blanco puro.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Con muchas probabilidades de éxito, los virginianos debieran estar más tranquilos cuando deben exponer sus conocimientos. La tranquilidad de espíritu ayuda a expandir la conciencia y el conocimiento adquirido. Deleitarse al demostrar. Momento: de color plata.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Síntomas de desconfianza y de exageración de pensamientos, sólo nos llevan a perder la paz. Profundizar el concepto de que no es necesario desconfiar y que hacerlo, habla mal de nosotros mismos. Respetar la libertad toda. Momento: de color azabache.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Aquellos que estén buscando realizar actividades, es altamente probable que se vislumbren pronto. Aprender cosas nuevas también nos abre el abanico de posibilidades, comprobando también que nos da mucho incentivo y ganas de hacer. Momento: de color azul marino.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Hay que tratar de buscar maneras diferentes de tomarse las cosas. A veces, las fogosidades se tornan peligrosas. Procuren sagitarianos no sentir que todo está perdido, los problemas de familia ameritan y obligan solucionarse. Momento: de color amarillo limón.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Propuestas distintas en el ámbito financiero, analizarían los capricornianos muy a su estilo analítico las conveniencias. Cambios en la vida de algunos, posibles embarazos y nacimientos. Traten de ir paso a paso, todo llega. Momento: de color menta.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Todo es según con el cristal que se lo mire, dice la frase, y así es. Los acuarianos estarían en un día con amplitud de pensamiento, muy oportuno para meditar sobre lo dicho. Buenas nuevas de la mano del amor. Valoran las mínimas cosas. Momento: de color anaranjado.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Vacación mental para los piscianos. Día especial para decidir esparcirse y un poquito de egoísmo en el buen sentido, no viene mal. Piscis siempre quiere tomar las riendas de las situaciones, soltar, dejar ser a las cosas, los aliviará. Momento: de color plateado.

Horóscopo del miércoles 30 de noviembre, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Algo inestables, los arianos hoy deberán esforzarse en tratar de nivelar las emociones. Los marcianitos conectados con su pureza natural, a veces no pueden equilibrar las emociones. Trabajo arduo que los acompañará siempre. Momento: de color nieve.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Con muchas posibilidades de éxito, los taurinos recolectan hoy más propósitos e ideas para proyectar en el área laboral. Compenetrados, hoy despliegan sus ansias de ser amados y de amar confirmando en papeles muchos. Momento: de color vino.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Día para planear nuevo punto de partida en la vida afectiva. Los geminianos, con reacción y conciencia sobre los celos y la desconfianza. Para muchos, nueva vida. Las finanzas acercándose bastante a lo esperado. Momento: de color verde mar.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) A veces sobre exigirse no sería la opción para encontrar las soluciones de los problemas. Parte del aprendizaje es lograr la paciencia necesaria y poner la energía inteligente con seguridad y valor. Sorpresivo cambio positivo en los afectos. Momento: de color añil.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Buena jornada muy aprovechada por los iluminados leoninos en el plano de las actividades. Muchos lograrían comenzar muy bien sus emprendimientos y ambiciones. Día favorable para empezar a proyectar o negociar. Momento: de color lima brillante.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) La mente algo agotada, merecerían los virginianos tratar de descansar un poco más. No olvidar jamás que el cigarrillo es altamente nocivo y no sólo va para los nativos de este signo. Novedades imprevistas en el área afectiva. Momento: de color pino.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Los tiempos con mucha energía en este día útil y a la vez muy valedero para lograr concreciones interesantes y provechosas. Los librianos con habilidad en las palabras y la diplomacia que los caracteriza, verán con alegría sus logros. Momento: de color amarillo.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Los escorpiones lúcidos e intuitivos, lucen hoy sus dones. Conversaciones con futuros socios o personas con las que tienen que arribar a algo concreto en el área de las actividades. Plenitud en el corazón. Momento: de color mostaza.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Traten de no sentir tantas dudas o inseguridades frente a temas afectivos que les estén sucediendo. Lo más fácil para entender al corazón, es escuchar lo que dice. No hay forma de mentirse cuando queremos oírnos. Momento: de color violeta.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Habría posibilidades para algunos capricornianos, de tener otras alternativas en el plano laboral. Propuestas y desafíos que no son para dejar pasar. Los corazones preparados para dialogar e intentar reconciliar asperezas. Momento: de color lavanda.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Aguateros hoy día muy apto para lograr la tranquilidad a través de mantener diálogos importantes. Acuario tiene la virtud de la originalidad, y a través de ella es por donde pasan sus promisorios futuros éxitos. Momento: de color azul eléctrico.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Muy bien aspectados los piscianos tendrán hoy un día con muchos aciertos en varios aspectos. Caminan seguros hacia donde tienen planificado y vislumbran asentarse en el área laboral. Armonía y tranquilidad en el amor. Momento: de color maíz.

Horóscopo del jueves 1 de diciembre, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Los dueños del impulso puro del Zodíaco tendrán hoy una jornada con mucha satisfacción por noticias en el plano laboral que podrían recibir. Sonarán los teléfonos y verán que todo comienza a mejorar. Apuntalan las emociones. Momento: de color aguamarina.

Tauro (21 de abril 21 de mayo) Los momentos de este día calmo serán beneficiosos y colaboradores de las emociones para los taurinos. Sentirán que pueden proyectar sus deseos e ideas y podrán plasmarlos en una realidad no lejana. Intenten todo, ventaja. Momento: de color azul plata.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Día muy apto para acordar a futuro, firmas, acuerdos, contratos y nuevas relaciones laborales. Los geminianos auspiciosos sentirán que el esfuerzo personal por superarse y buscar dentro la mejor capacidad, da sus frutos. Momento: de color celeste.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Los cancerianos expectantes ante ansiosos tendrían un día bastante atípico respecto de lo que suponían. Se enteran de ciertos imprevistos y contratiempos que no deberían quitar la alegría de las buenas nuevas en el ámbito familiar. Momento: de color Nilo.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Día habitual, con la rutina dándose de manera simple y justa. Los nervios deberían quedar atrás, no sólo por hoy sino asumir que si nos manejamos con más equilibrio y control, todo se ve y se siente mejor y más fácil. Momento: de color salmón.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Día muy bien aspectado para análisis financieros y auspiciosos proyectos en el plano laboral. Se abren puertas que no se esperaban y refieren a asuntos económicos y negocios. Prosperidad y nuevos vientos llegarán. Momento: de color carbón brillante.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Cierta sensación de angustia y melancolía. Los librianos con recuerdos que para algunos remontan buenas remembranzas y ansias de volver a ver a ciertas personas que marcaron sus vidas. Así es esta existencia, sólo asumirla. Momento: de color rosa viejo aterciopelado.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Vibrante energía en esta jornada con sorpresas agradables escorpianos. Logran buenas posibilidades de conseguir realizar nuevas actividades creativas. Comienzos buenos y muy buena energía para las parejas. Agrado. Momento: de color cereza.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Recibirán justamente el reconocimiento esperado. Logros y buenas vibraciones emocionales. Alianzas, acuerdos donde los papeles deban firmarse se pautarán bien en tiempo y forma. Los corazones de los arqueritos muy contentos. Momento: de color café.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Afinidad y compañerismo con el entorno laboral, ayuda y comprensión. Los asuntos del corazón algo complicados, a veces dejar para mañana no es tan negativo. Revisen cuentas y planifiquen para cuando todo se normalice. Momento: color de color verde puro.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Ocurrencia y creatividad para este día en el que los acuarianos deberán dar respuestas profesionales o de capacidad. Sin nervios planteen sus pretensiones. Buena jornada y mucho apoyo de sus allegados. Es sólo poder tener paciencia. Momento: de color verde manzana.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Los piscianos con magia y perspicacia lograrán un día muy productivo en todo lo que competa a poder sentarse a proyectar y organizarse. Abarca la buena energía hasta el plano afectivo, en el que verán resurgir las esperanzas. Momento: de color vainilla.

Horóscopo del viernes 2 de diciembre, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Traten de seguir buscando en su haber íntimo el cambio en el modo de reaccionar y también de ver las cosas. A veces tenemos una reacción que en realidad no era la elegida, se hace costumbre la impulsividad. Mejor, la paz. Momento: de color verde tenue.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Linda jornada con sensación de plenitud dada las buenas circunstancias en el área laboral. Aprecian el cariño humano que reciben. Muy buen momento para tomar decisiones para mejorar la relación con la comida. Entendimiento. Momento: de color turquesa.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Llegan noticias sobre situaciones de papeles importantes con buena aspectación. Buscan los geminianos tratar de acomodar sus modos en el día a día de las parejas. Se sabe que no es fácil convivir, pero también es hermoso hacerlo. Momento: de color canela.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Día ideal para diálogos importantes y acuerdos. Los asuntos del corazón algo empañados por recuerdos de situaciones, estaría en manos de los propios cancerianos tratar de lidiar con eso y poder olvidar. Día de reconciliación. Momento: de color azul mar.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Ciertamente un día con planteos acerca de cómo encaran los leoninos las situaciones cotidianas. Mirarán hacia adentro a partir de comentarios de personas que les indican estos detalles. Siempre podemos mejorar la relación con el otro. Momento: de color verde bosque.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Día para toma de decisiones en el área de las actividades, decidirían los virginianos qué cosas modificar y qué otras llevar adelante. Apuntan a tratar de mejorar también las relaciones de pareja. Nuevo punto de partida. Momento: de color arándano.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Serviciales y con mucha capacidad de condescender, hoy los librianos lograrán que el otro vea las cualidades innatas de estos nativos sutiles y buenos. Evolución y progreso, las almas de los regidos por el bello Venus, hoy brillan. Momento: de color blanco puro.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Los escorpianos con la habilidad que les otorga su franqueza e intuición, obtendrán las respuestas merecidas y muy halagadoras en asuntos del trabajo. Todo es posible, pero en ese todo no están incluidas las cosas que sabemos que no serán. Momento: de color azul oscuro.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Cada señal positiva puede tomarse como avances en el área de la salud, en todos los sentidos que abarca esta sagrada palabra. Los sagitarianos estarán tranquilos y con ansias de nuevos proyectos. Jornada buena para el amor también. Momento: de color cereza.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Ansiosos los capricornianos, muchos a la espera de noticias en el área de las actividades, verán llegar buenas nuevas en el momento que deba ser. Los corazones algo tristes, sentirán que con condimentos y suavidad estarán mejor. Momento: de color celeste.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos más allá de la gran espontaneidad hoy tengan cuidado con la toma ligera de decisiones en el área de las finanzas. No se comprometan con cosas que luego no van a poder realizar. Llega alguna noticia que los hará felices. Momento: de color verde apio.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Buena energía en los ánimos piscianos que les dará posibilidades de avanzar en asuntos que quizás sientan "trabados" o con lentitud. Tómense el tiempo necesario para leer y releer tanto las propuestas como lo que firmarían. Momento: de color anaranjado.

Horóscopo del sábado 3 de diciembre, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Lo interesante y que es importante destacar dentro de uno, es la posibilidad de buscar estar bien. La vida trae problemas, pero frente a ellos y por ellos es significativo aportar lo mejor de uno para tratar de estar feliz. Momento: de color oro.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Debiera ser orgullo sano propio, poder resaltar las virtudes y aportarlas al otro. Medirse y saber pronunciar las debidas palabras, genera evolución. Quizás no siempre podamos mantener esta conciencia, pero se puede realizar. Momento: de color lavanda floral.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Ánimo y entusiasmo para esta jornada en la que los geminianos aspiran poder corregir problemas y malos entendidos. No dejen pasar su oportunidad con personas que les interesan, piensen. Se solucionan cosas importantes. Momento: de color malva.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Motivados pero con algo de duda, los cancerianos que miraron con ojos ansiosos a personas que conocen, tienen tiempo de pensar. La duda o el temor no son buenos consejeros, sobre todo en los afectos, proponer o mostrar lo que se siente, es bello. Momento: de color rosa roja.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Están los leoninos con cuestionamientos internos, en un día que gozarán de su rato de soledad. Es valioso estar con uno mismo y darse el tiempo necesario para poder verse y ver las cosas que nos van sucediendo en la vida. Hallazgo. Momento: de color verde agua.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Atentos a cuestiones familiares, los virginianos aportarán sus conceptos lúcidos y tratarán de solucionar los inconvenientes que se presentan. Paciencia y dedicación en el área laboral por asuntos que los preocupan. Equilibrio y paz. Momento: de color jade.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Día con ilusiones y romanticismos. Los librianos se explayarán tranquilos en el amor y no sólo de pareja. Darán su toque de comprensión ante acciones de personas equivocadas. Libra aporta siempre su mejor parte, sensible y comprensiva. Momento: de color frutilla.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Los escorpianos con decisiones en el área afectiva, que para algunos serían determinantes. Tienen buena aspectación celeste pero sumen paciencia y buen trato. Todo se puede decir, desde la buena intención y el respeto. Momento: de color magenta.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Cierta sensación de nervios para este día que trae remembranzas del pasado sin aportar cosas útiles para cuando uno sufrió por tales. Traten de internalizar cuestiones del pasado y sientan la autonomía y la firmeza para ser libres. Momento: de color azul profundo.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Lucha interna y sinceramiento que llevará a los capricornianos a hacer un refrescar de situaciones que viven en el área de los afectos. Así podrán dejar de lado lo que no les aporta cosas positivas y lograrán nuevos caminos. Momento: de color blanco.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Aguateros con proyecciones que traen ciertos aires de alivio para los creativos espontáneos del Zodíaco. Verán reflejados sus planes más allá de lo esperado y prontos a materializarse. Nada los detendrá. Amor a pleno. Momento: de color amarillo fuerte.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Un sinfín de asuntos que resolver en el área familiar, hora de sentarse a charlar y a poner los puntos sobre las íes. Logran en este día con tanto ímpetu, aplacar y buscar la mejor solución. Oportunidad para comprender muchas cosas. Momento: de color amatista.

Horóscopo del domingo 4 de diciembre, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Excelente día para realizar tareas domésticas y revisar papeles guardados. Siempre hay que ordenar la casa, cambiar de lugar, mover y arreglar las cosas que se han descompuesto o tirar. Salida al atardecer interesante. Momento: de color crema.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) No es válido hundirse en la desesperación porque alguien cercano decide interrumpir una relación o no sabe lo que siente. Es válido comprender al otro, buscar no alborotar la tranquilidad y aceptar la verdad del otro. Nuevo punto de partida. Momento: de color amatista.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Próspera posibilidad en el área financiera. Los geminianos tienen una jornada con tiempo para pensar y tomar decisiones a futuro. Replanteo y organización. Mucha inspiración en el área de los afectos y ganas de concretar y plasmar. Momento: de color cuarzo citrino.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Día especial para los amorosos cancerianos que siempre apuntan a mejorar la familia y a cuidarla. Hay noticias agradables que completarán la jornada generando a los regidos por la bella Luna mucho bienestar y tranquilidad. Momento: de color verde esmeralda.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Leoninos con un día apacible, se sientan a revisar su interior y a buscar la paz que a veces no está. Los apasionamientos en el plano afectivo son sanos cuando no generan sufrimiento hacia los involucrados. Revelación. Momento: de color verde bosque.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Jornada alentadora y con mucha sensación creativa, los mercurianos que siempre brillan, hoy tienen un muy aprovechable tiempo para plasmar proyectos y aspiraciones en el área de las actividades. Algarabía y concreción. Momento: de color blanco.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Los librianos en un día sensible con reminiscencias del pasado afectivo y sensación de soledad. Sentimientos sanos cuando se asume que hay cosas que terminan y que tienen su tiempo, la propuesta siempre es salir adelante. Momento: de color rosa.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos con un día excepcional con mucha energía y ganas de progresar en la vida. Planean cosas para hacer y resuelven situaciones que habían quedado en el olvido voluntario. Internalización y soluciones emocionales. Momento: de color azul brillante.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Lúcidos los sagitarianos, apuestan a un día en el que decisiones importantes tomarían en el área de los afectos. Se podría decir que es un día de resurgimiento y de nuevas expectativas en todas las áreas de la vida de los arqueritos. Momento: de color anaranjado.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Se podría tener un día muy productivo y con mucha felicidad si las cabritas no buscan enfrentar en el entorno familiar o laboral. Perspicacias y sutilezas que a veces se malinterpretan. Busquen la simpleza de la vida. Momento: de color celeste.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) No se conecten con miedos antiguos, con los que no se la pasaba bien. Apartar las sensaciones tóxicas como celos, desconfianza o cuestionamientos invadiendo la libertad del otro, es mejor creer en el otro. Pacificación. Momento: de color violeta.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Los piscianos con una jornada movida con reuniones sociales o encuentros agradables. Situaciones que se organizan en el área laboral dando un margen más prolijo y con mejoría. Salud buena, no dejen de caminar. Momento: de color turquesa.

