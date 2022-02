HORÓSCOPO DEL LUNES 21 DE FEBRERO, 2022

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Un día para no olvidar. Llegan muy buenas e inesperadas noticias en el plano laboral-financiero. Se aventuran tentaciones en este día con tanta energía. No olvidar que si se está con alguien es bueno para ambos respetarse y demostrarse respeto y compenetración.

Momento: de color colorado.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Buscan reencontrarse con ustedes mismos. Siempre es positivo poder verse a sí y tomar decisiones que produzcan cambios favorables. Llega a ustedes cierta información que les sería útil a sus actividades. Innovación y decisión que les darían un abrir de puertas.

Momento: de color jade.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Buen día para realizar pedidos, recados, requerimientos y diálogos importantes. Los momentos se arrojan con velocidad y de manera resolutiva. Atención los corazones de estos venusinos, con algo de tensión y penas. Procuren simplificar las sensaciones negativas.

Momento: de color cobre.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Elasticidad en los diálogos que se emprendan en esta jornada que trae posibilidades en el área de las actividades. Las familias con buenas noticias, que pueden ser embarazos, casamientos, uniones nuevas y alegría. Presten atención al movimiento financiero.

Momento: de color plateado.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Jornada con buena marcha para los regidos por el gran Sol. Llegarían propuestas que seguramente les interesarán. No dejar de reconocer que las cosas se van dando a medida que deban darse. Novedad en el plano afectivo arrimando oportunidades interesantes.

Momento: de color verde oliva.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Hay pruebas en la vida que son inevitables. Podría haber problemas a los que sin dudar las soluciones llegarán. Hay veces que descartamos que pasen algunas, es mejor pensar que cada vivencia tiene una razón lógica en el gran Universo.

Momento: de color lila.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Perseverancia en este día interesante en el que a veces sentimos que el esfuerzo es muy grande. Nada es más maravilloso que el logro a través del esfuerzo. Los corazones librianos siempre con un toque romántico natural en busca de romanticismo.

Momento: de color malva.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)

No minimizar el efecto del stress en la mente y el cuerpo. Tratar hoy en este día atareado y con los tiempos justos, de no desesperarse y hacer responsablemente lo que se puede. Relajación de la mano de su pareja o amigos que los hace ver las cosas mejor.

Momento: de color castaño.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Aprovechar las virtudes para usarlas siempre. Hoy es un día en el que uno reafirma lo que es. No hacer caso a bajezas y sólo apuntar hacia la comprensión y la elevación. Allegados y parientes que los comprenden y apoyan. No claudicar es ley.

Momento: de color durazno.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Hay personas que son naturalmente complicadas. Al compartir espacio y tiempo con ellas, nos invita a tener que poder sobrellevar y llevar a cabo un trato amable e inteligente en pos de la propia evolución y de esas personas. Siempre apuntar al Bien.

Momento: de color marfil.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Día para desligarse de preocupaciones antiguas. Los aguateros y su impronta libre y no apegada al pasado, confirmarán que pueden salir airosos y renovados. Novedades con papeles, juicios, contratos, acuerdos. Día fructífero en finanzas.

Momento: de color caoba.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

No hace falta tener pensamientos temerosos ni sumar preocupaciones que no concuerdan con el día a día que vivimos. No esperar sorpresas deslucidas ni generar energía negativa. Los piscianos con encuentros internos y renovación de espíritu.

Momento: de color arándano.

HOROSCOPO DEL MARTES 22 DE FEBRERO, 2022

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Jornada bastante fría en el plano emocional, los arianos estarán distantes y con ganas de disfrutar de estar solos. Administrar sus ganancias y tratar de planificar mejor las cosas que harán con sus finanzas. Prestar atención y no arrebatarse.

Momento: de color blanco tiza.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Posibilidades de cambios profundos para algunos taurinos en el plano laboral. Prueban otras consignas y tratan de manejarse más tranquilos en las relaciones afectivas que abarcan todas las áreas de sus vidas. Renovación y sensación de espíritu fresco.

Momento: de color rosado.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Cierto desagrado en el área de sus actividades, día que comienza con algo de asperezas y contradicciones. Procuren no alterarse geminianos, usen su creatividad y espontaneidad para poder convivir y lograr consenso. Las relaciones humanas no son siempre simples.

Momento: de color marfil.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Los cancerianos en una jornada con asuntos que se aclaran, firmas que se logran y acuerdos muy convenientes. De todos modos, lean la letra chica incluso en las palabras que reciban. Corazones algo distantes, busquen apoyo emocional, mejor respirar hondo.

Momento: de color zinc.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Día con cierta sensación de aburrimiento y quizás desasosiego, hay que tratar siempre de preguntarnos qué nos hace estar así y tratar de solucionarlo. Intenten con conectarse a las bellas cosas de la vida y de las suyas propias. Siempre hay motivos para estar en paz.

Momento: de color gris acero.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Las motivaciones y el incentivo para este día van a ser cruciales a la hora de demostrar capacidad, inteligencia y modo de manejarse en el área de las actividades. Oportunidades varias de logros importantes en el trabajo. Sienten que avanzan de manera positiva.

Momento: de color lima.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

No sería un gran día para firmas o trámites trascendentes. Traten de modificar el ánimo y de conectarse con lo que están haciendo. Hoy los librianos con sensibilidad y cuestionamientos internos respecto a los afectos. A veces no podemos enfrentar la realidad.

Momento: de color arándano.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Los asuntos laborales con ciertos atrasos o tiempo que no alcanza, los escorpianos tienen hoy un día con bastante agitación e imprevistos. El amor llegando para algunos y para quienes lo tienen, hoy con mucho equilibrio y paz. Sienten incentivo para seguir apostando.

Momento: de color purpúreo.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Los arqueritos con mucho entusiasmo, encaran este día de manera muy optimista para afrontar exámenes, entrevistas laborales, comienzos o inicios de negocios. Hay acuerdos interesantes que arribarían a novedosos cambios en lolaboral.

Momento: de color nieve.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Buscan hoy los capricornianos lograr salir airosos de situaciones algo complicadas en el área laboral. No se precipiten a dejar trabajos o a tomar decisiones apresuradas, respiren y piensen. Corazones algo irritados por esos roces diarios que ocurren. Midan sus respuestas.

Momento: de color café.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Una mala respuesta generando un disparador de nervios y de malentendidos. Traten acuarianos de no tomarse las cosas de manera exagerada, no es malo a veces discutir situaciones que para ustedes es difícil. Poder escuchar es un gran principio. Tranquilidad.

Momento: de color coral.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Los asuntos de papeles, firmas, contratos o negociaciones, bien aspectados. Busquen entre sus allegados personas que los acompañen y traten de pasar buenos momentos. No se aíslen piscianos. Corazones contentos desde las pequeñas cosas a valorar.

Momento: de color amarillo puro.

HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 23 DE FEBRERO, 2022

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Mucha actividad los arianos en un día bastante movido llegando a la tarde con llamada inesperada que les dará mucha ilusión y alegría, sobre todo a ellas. Buscan acomodarse a una nueva realidad en el trabajo. Pongan lo mejor de sí.

Momento: de color amarillo.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Imaginación muy activa que los taurinos aprovecharán para darle un giro más creativo muy aprovechable a sus actividades. Llegan a cumplir una promesa que les dará mucha paz. Logros y alegrías en este día bueno. Espíritu elevado y alegre. Todo llega.

Momento: de color rojo.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Bien los resultados de estudios, exámenes o situaciones de las que esperan noticias en este día positivo. Hay inconvenientes del pasado que llegan a su fin abriéndoles las puertas de mejoría en varios aspectos. Soluciones de la mano de las finanzas en este día de recompensas.

Momento: de color lila.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Variantes nuevas presentándose en la vida de los cancerianos, a veces algo monótona, dándoles aires nuevos con mucha imaginación y ansias de trabajar. Los corazones de los familieros con mucha fortuna y tranquilidad. Avanzan en vínculos aquellos de poca data en la relación.

Momento: de color maíz.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Pausada jornada con esperas y llamados que quizás no se den. La vida es equilibrada en sus tiempos, hay que aceptar que es así, no todo es cuando queremos o esperamos. Por algo se dan o no se dan las cosas leoninos. Busquen la tranquilidad, es más fácil de lo imaginado.

Momento: de color violeta.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Las veces que insistan con toda su mejor energía, daría el resultado que esperan. Virginianos, atención aquellos que estén saliéndose de la dieta bastante seguido, no pierdan los logros que obtuvieron y mucho más, cuiden su salud. Hay indicios de algún proyecto nuevo en lo laboral.

Momento: de color hielo.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Sensibles librianos en un día con noticias que posiblemente los acongoje de personas conocidas. Son ustedes los más amorosos a la hora de ayudar, traten de poner todo de sí. La jornada laboral con bastante tranquilidad dando respiro a ciertos momentos de tensión.

Momento: de color rosa viejo.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Sequedad emocional para los viscerales escorpianos frente a posibles malas intenciones de otros. Interesante actitud la de ustedes, al no sintonizar la mala vibración de la agresividad. Llegan noticias de amigos que son alegres y motivadoras. Alegrarnos por los demás, es bueno.

Momento: de color azul Francia.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Los arqueritos diagramando de nuevo sus vidas en los aspectos que tienen que ver con las relaciones humanas. Parejas, amistades, sociedades, compañeros de trabajo. Reflexión y búsqueda de darse su lugar. Salud mental y física. Progreso y ganas de estar siempre bien.

Momento: de color índigo.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Asperezas que se liman y complementación que se logra en el área de las actividades. Razonar que siempre es mejor estar en un ambiente cálido y verdadero, es la base para lograr el camino de la paz en la vida toda. Alivio y consolidación de ideales que los llevan a sentirse bien.

Momento: de color blanco perla.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Ayuda en un momento clave en el área de las finanzas. Hay que vigilar los gastos y tratar de prescindir de adquirir cosas innecesarias. Vuelo emocional y sensación profunda a la vez en los afectos, muy posibles nuevas uniones en el plano afectivo. Aguateros comprometiéndose.

Momento: de color carmín.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Los sueños muchas veces son poco probables, pero deberían tener la función de generar otros nuevos. Cada aspiración pensada desde lo justo y necesario, puede transformarse en realidad. Apunten a materializar sin temor a fracasar, siempre se puede volver a empezar.

Momento: de color crema.

HORÓSCOPO DEL JUEVES 24 DE FEBRERO, 2022

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Traten de no desgastarse. Ponen demasiada energía en cada problema. Hay que tener presente siempre que mientras que haya vida, hay problemas y que la mayoría se resuelven de algún modo u otro. Relajación y búsqueda de confort interno.

Momento: de color añil.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

El día puede transformarse en una seguidilla de torpezas. Tomen la decisión de ir paso a paso. El corazón taurino con delicadeza y diálogo abierto, se verá relajado y compensando antiguas deudas emocionales. Salud con necesidad de dieta sana.

Momento: de color magenta.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Los ánimos podrían alterarse a causa de una discusión en el área del trabajo. Pongan lo mejor de ustedes, y verán venir una rápida solución. Presten atención a los llamados telefónicos, oportunidad labora muy posible. Salud con algo de nervios.

Momento: de color amarillo indio.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Amplia tarea en este día agotador para los cancerianos en el área de sus actividades. No desistan de conectarse a reuniones en las que se hablarían temas importantes sobre finanzas y negocios. Busquen el momento para relajar aún en medio de plena actividad.

Momento: de color borgoña.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Leoninos hoy sería un día para tomar decisiones importantes. Buena aspectación Universo e iluminación propia. Buscan algunos a la persona correcta para poder encarar una relación. Ganas de progresar, amar y ser felices, el gran objetivo de la vida.

Momento: de color siena.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Algo angustiados, los virginianos deberían tener en cuenta que las cosas se encaran con mejor ánimo y soltura. No sean presos de ustedes mismos, el mundo no los reprueba como ustedes piensan. Seguridad y más soltura sería una de las llaves.

Momento: de color blanco.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Ansiedad y preocupación para los sensibles librianos que muchas veces se alteran y desequilibran sin necesidad y por sola imaginación propia. Alivio esperado que les hará ver que debemos dejar de lado la exageración. Aprender a esperar y no ser trágicos.

Momento: de color lavanda.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Los ánimos mejorando a lo largo de las horas. Llegan noticias y llamados en el área de las actividades abriéndoles un panorama más alentador en todos los sentidos. Corazones ardientes y con ansias de formalizar con ansias de futuro. Asentarse.

Momento: de color amatista.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

La sagacidad y capacidad de discernimiento de los sagitarianos, les dará ventaja en el plano de las actividades en un día competitivo. Dejan atrás pensamientos del pasado que añoraban por reencuentro. Fin de una etapa en el área financiera. Alivio.

Momento: de color verde bosque.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Cierta inquietud frente a dichos inoportunos por parte de personas del entorno laboral. Demostrarán su lucidez y racionalidad. De todo se aprende. Llegaría a ustedes cierta propuesta que les alentaría a escuchar y entusiasmarse. Emprendimientos y coraje.

Momento: de color zanahoria.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Mucha tranquilidad de la mano de allegados que les dan apoyo y tranquilidad en el área laboral. Reconocimiento. Los asuntos del corazón ocupándolo sanamente con ganas de sorprender y de congraciar a la pareja. Buscan acuarianos mejorar los vínculos.

Momento: de color azul Francia.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Lograrán obtener ascensos o nuevas propuestas o acomodamientos más importantes en los trabajos. Quedan atrás roces y palabras desacertadas. Los enamorados piscianos están con ganas de formalizar o plasmar incluso con firma el amor.

Momento: de color rosa.

HORÓSCOPO DEL VIERNES 25 DE FEBRERO, 2022

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Propuesta interesante en el área de las actividades. Deberán elegir entre dos opciones en una situación que se les presenta. Los argumentos que les plantean acerca de un asunto de papeles son válidos. Reconocer que hay veces que debemos ceder aliviana las cargas.

Momento de color: verde mar.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Retoman una actividad que creían ya finalizada. Sus intenciones de reconciliarse con la persona que desean serán bien recibidas. No acumulen nervios y anímense a decir lo que necesitan decir. El punto es sincerarse, poder conectarse con la verdad interna.

Momento de color: violeta.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Planteo válido en el lugar de trabajo, sus pedidos serán considerados y aceptados. Motívense más en tratar de lograr el equilibrio que esperan. No todo está perdido con esa persona que les interesa. Intentar sería la premisa, si no arriesgamos no tenemos respuesta.

Momento de color: amarillo.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Una nueva posibilidad les pedirán en el plano afectivo. Las cosas con buena voluntad podrían marchar bien. Se impone en ustedes una sensación nueva de lograr liberarse. Reconocernos por dentro, buscar en nosotros las respuestas, escucharnos pero siempre escuchar a los demás.

Momento de color: coral.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Sentirán que no les importará un impedimento que tienen para lograr estar con la persona que les gusta. Los trámites de la semana estarán entorpecidos por su falta de tiempo. Finalmente se acercan buenas nuevas en acuerdos, firmas, convenios, contratos o trámites importantes.

Momento de color: naranja.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Una nueva posibilidad de realizar un viaje se les presentará. Traten de organizar sus cosas sin ocupar todo su tiempo, dejen algo para la el esparcimiento. Tienen un enfoque nuevo desde donde pueden reconocer las partes de la vida que no les eran importantes.

Momento de color: azul profundo.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Una situación nueva en el plano afectivo los impactará. Sepamos que a veces las cosas se dan sin poder pensarlas demasiado. En sus lugares de trabajo son más queridos de lo que imaginan. Sentir sin que implique sufrir, actitud que todos los librianos debieran trabajar.

Momento de color: té verde.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Usen sus energías sin autodestruirse. Hay cosas que no deberían angustiarlos. Pongan buena disposición frente a propuestas que les llegan acerca de una cuestión de papeles. No sean alarmistas y procuren esperar, las cosas del corazón tienen también sus tiempos.

Momento de color: celeste pastel.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Un día como para que el estado anímico no caiga. Las cosas están encaminadas, deberían aceptar los tiempos que a veces hay que esperar. Concretan una entrevista que añoraban, se avecina un éxito. Saber que en esta tierra nos manejamos con el tiempo.

Momento de color: azabache.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

La sensación de frustración debería desaparecer, revean sus problemas y evalúen cuáles pueden no considerarlos problemas. No es bueno vivir quejándonos. Una invitación especial les llega a través de alguien que quiere ayudarlos. Liberación de angustias viejas.

Momento de color: verde puro.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Aprecio especial de alguien que los quiere ayudar en el plano laboral. Su honestidad será premiada. Una sensación de amor los cubrirá y los hará reaccionar favorablemente con respecto a sus parejas. Entender que el amor es la gran solución, siempre y en todo lugar.

Momento de color: vino.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Sorpresa agradable en el plano afectivo. Reciben una propuesta que los tentará con respecto a un negocio. Sus cosas pueden mejorar si ponen su buena voluntad, es bueno reconocer que mucho depende de nosotros mismos, la actitud frente a las cosas, lo es todo.

Momento de color. Zafiro.

HORÓSCOPO DEL SÁBADO 26 DE FEBRERO, 2022

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Amplio margen para poder descansar luego de realizar sus tareas a tiempo y bien. Los circuitos en la familia pueden tener algunos roces que se deberían subsanar. Ayuda emocional ante problema personal. Compañía.

Momento: de color verde olvida.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Singular jornada con algunos altibajos anímicos por ciertos aires de resquemor con personas que comparten el área laboral. Racionalizar las emociones no es algo que le cueste a los mentales taurinos, en esta vez, muy oportuno hacerlo.

Momento: de color playa.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Sabrán tomar decisiones hoy con mucha convicción y certeza en los pensamientos. Buscan y encuentran algo nuevo para su proyección de vida. Logros emocionales y afectivos por situaciones positivas en el ámbito familiar.

Momento: de color canela.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Jornada agotadora para los cangrejitos que de atareados y confusos pueden hacer que las cosas se compliquen más. Busquen separar las emociones de los pensamientos y procedan sin temor a equivocarse. Concentración y criterio.

Momento: de color blanco.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Sol brillando en las mentes de los autosuficientes leoninos, que logran concluir situaciones de larga data en el plano familiar. Traten a la vez de hacer sentir las responsabilidades que les toca a los demás, permitan crecer.

Momento: de color acero claro.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Los asuntos de la familia traen ciertas complicaciones. Prueben con soltar la responsabilidad de hacer todo, o de comprometerse a llevar lo que se llama la batuta. No hace falta, permitan que los demás puedan incluso equivocarse.

Momento: de color cromo.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Es un día con mente clara y lúcida para poder analizar bien el rumbo a seguir. Hay sueños que no se cumplen, pero ideas que pueden funcionar. Los corazones librianos tienen hoy la posibilidad de comenzar de nuevo.

Momento: de color fucsia.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Jornada a gusto para los escorpianos que siempre están atentos a los requerimientos de los demás. Logran consolidad ciertos puntos de vista respecto a situaciones que deberían corregir. Salud estable, con necesidad de relajar.

Momento: de color verde bosque.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Sentimientos encontrados y búsqueda de la verdad frente a las relaciones de pareja. No hace falta condimentar con enojos o alteraciones emocionales, el diálogo es el camino. La distracción es importante, lean, busquen, entusiásmense con algo.

Momento: de color maíz.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Saber que no siempre en el trabajo se valora la gran capacidad que tengamos. No siempre se nos dan las cosas justas, pero siempre se puede luchar y tener las expectativas que merecemos tener. Sabiduría y entendimiento.

Momento: de color turquesa.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Abrigan una sensación de desasosiego y preocupación que le dan un día sui generis con altibajos emocionales. Piensen que no es malo a veces sentarse a pensar y debatir con uno mismo. Decisiones y libertad de ser el que se es.

Momento: de color añil.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Tratar de racionalizar que el peso de las responsabilidades no debería agobiarnos. Saber y trabajar las sensaciones extremas, que sólo logran confundirnos y alterar la paz que todos merecemos. Se parte desde la tranquilidad.

Momento: de color ámbar.

HORÓSCOPO DEL DOMINGO 27 DE FEBRERO, 2022

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Mayúscula creatividad para los espontáneos y viscerales arianos. Logran llegar a acuerdos que esperaban con personas con las que mantienen relaciones de negocios. Día intenso para los corazones de estos sentimentales puros.

Momento: de color azul púrpura.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Las alternativas de este día podrían presentarse sobre todo en el plano familiar. Habría posibilidad de sentarse a charlar cosas importantes que no deberían desaprovechar. Puertas abiertas. Si hay tiempo traten de ordenar papeles y ponerse al día.

Momento: de color mandarina.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Buen momento para hacer replanteos internos. Día de sinceramiento propio y capacidad de buscar soluciones y nuevos puntos de vista. Revisarnos internamente es una acción vital e imprescindible. Evolución y altruismo.

Momento: de color violeta.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Hay días en los que los ánimos no son los mejores. No es malo conectarnos con nuestras tristezas, pero no es una actitud que debemos tener de manera constante, instalarse en la queja permanente o en el desagrado, es malo siempre.

Momento: de color blanco luna.

LEO (23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO)

Quizás uno de los días más inspirados para los leoninos. Sentirán creatividad en todas las áreas de la vida. Uno puede ser espontáneo y creativo para cada situación de la vida. Apuntar a la mejor intención y sensación.

Momento: de color jade.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Sin altibajos emocionales los virginianos tratarán hoy temas delicados que afecta la propia realidad. Verán y buscarán soluciones y un modo diferente de asumir y enfrentar las contrariedades que nos presenta la vida. Iluminación.

Momento: de color oro.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Día en el que se presentan oportunidades sociales varias para los carismáticos librianos. La constante actitud de buen trato y simpatía de estos equilibrados nativos que hoy relucirán dando buenos frutos. Oportunidad de limar asperezas.

Momento: de color zafiro.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Los nativos intuitivos de este signo potente, tendrán hoy mucha capacidad resolutiva y podrán tener el logro de soltar y terminar con situaciones que perturbaron su tranquilidad por largo tiempo. Renovación, aire fresco.

Momento: de color azul intenso.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Sin sentirse mal los sagitarianos podrán hoy desistir de reuniones familiares o encuentros casi forzados que tendrían. No es negativo poder decir lo que nos pasa o a veces no poder cumplir. La vida es elástica y libre, si queremos.

Momento: de color marrón dorado.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Jornada muy alentadora en el plano afectivo. Los capricornianos se reencuentran o retoman a través de llamados, relaciones inconclusas con las que se ilusionarán y verán resultados. Pongan lo mejor de sí en el plano familiar.

Momento: de color alga marina.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Los acuarianos a veces desconfiados, encaran un día con altibajos emocionales. Deberían replantearse aquellos que son celosos este tipo de sentimientos negativos. No es el camino. Hay una alternativa laboral que podría abrirse.

Momento: de color rojo fuego.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

No sería un día apto para choques con palabras desatinadas en el plano familiar. Traten de ver a las personas con quienes sienten discordia, con ojos de comprensión y con apertura en su corazón. Buscar la paz, es también generarla.

Momento: de color blanco puro. (Télam)