HORÓSCOPO DEL LUNES 20 DE DICIEMBRE, 2021

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Arianos día en el que podrán saldar algunas deudas. Alivio y entusiasmo. Reencuentro interior familiar que emocionará largamente. Revisan sus actitudes pasadas y las corrigen. Buena jornada que plagada de emociones les dará más luz a sus actividades.

Momento: de color blanco azulino.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Quizás una jornada como para tener precauciones y cuidados. A veces la ambición taurina les juega en contra. Traten en este día de mantener reserva ante propuesta de negocios. El corazón muy feliz, momentos espléndidos que perfilan una nueva esperanza amorosa.

Momento: de color Nilo.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)

Hay veces que el destino cambia, y escucha nuestras plegarias imposibles. Se dimensionan alternativas inesperadas y positivas. Día laboral con logros y ventajas de trabajos que parecían difíciles. Consolidación. Vuelve a ustedes alguien que les interesa.

Momento: de color magenta.

CÁNCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)

Vivaz respuesta a alguien entrometido. Visión nueva a partir de una conversación importante. Finanzas con frutos y proyección de negocios. Hay posibilidades salpicadas de entusiasmo y creatividad dándole al día laboral mucha compenetración y entusiasmo.

Momento: de color turquesa.

LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)

Día de semana con motivación sentimental. Corazón con reciprocidad deliciosa. Los Leo varones, se enamoran en serio. Leoninos en un día con algunas dificultades financieras. Revisen y tomen un cambio de rumbo en el modo de manejarse, no se apuren tanto, piensen.

Momento: de color vino tinto.

VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)

Salto emocional que los liberan de situaciones tóxicas afectivamente del pasado. Mercurianos deberán hoy a modo examen rendir y demostrar su alta capacidad. Hagan el esfuerzo, no es imposible salir exitosos, sobre todo cuando alivianan las presiones.

Momento: de color lavanda.

LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)

Muy amparados en los afectos los librianos dan un paso fuerte del dolor a la paz y la armonía. Emocionarán porque verán el logro esperado. Su dedicación, esfuerzo y empeño, eran los indicados. Recompensa enorme que llega también en lo financiero.

Momento: de color blanco ártico.

ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Día con mucho movimiento en el ámbito de las actividades. Vuelo alto para los escorpiones que pusieron todo su esfuerzo en progresar. Hay trabajo y alegría que se completan con contratos y firmas positivas. Adelantan novedades a sus familiares.

Momento: amatista y blanco.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Día con novedades importantes. Adelanto en el plano financiero, aprovechen el momento Cambio de trabajo para algunos, tendrían ciertas oportunidades interesantes. Adelante. Hay momentos en los que aplicar el silencio es la solución.

Momento: de color salmón.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Procuren cambiar las reacciones emocionales. Sin pesimismo los obstáculos se vencen de mejor manera. Ambicioso día en el que los capricornianos tendrán que calmar la ansiedad y aceptar lo que ocurre. Compañía de personas que les hacen bien.

Momento: de color índigo.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)

Realidad que los pone a prueba. Día de decisiones o elecciones a realizar.

Jornada en la que les tocaría afrontar ciertas responsabilidades ajenas pero que necesariamente deberán resolver. Temple y actitud en situación sentimental que también los ponen a prueba. Momentos reflexivos, día intenso en varios sentidos.

Momento: de color azul cobalto.

PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Podrían haber buenas noticias financieras y la posibilidad de cerrar acuerdos. Los pececitos sensibles a sus celos hoy deberán lograr frenar ese impulso destructivo. Simpleza y comprensión son las llaves para poder olvidar y no exagerar. Evolución constante.

Momento: de color verde oliva.

HORÓSCOPO DEL MARTES 21 DE DICIEMBRE, 2021

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

En el área de las actividades hay compenetración y alegría. No posterguen trámites que deben hacer. Jornada con apuros y cansancio. No olviden que recién es martes. Usen sus energías sin agotarse. Ciertos aires nuevos en las parejas con años de historia de amor.

Momento: de color carmín.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Martes productivo podría entrar más dinero. Vivirían los taurinos un día bastante acorde a sus preferencias donde verán que se les da la razón en algunos conflictos laborales. Satisfacción en la familia con aportes desinteresados que reflejan la armonía y unión.

Momento: de color amarillo oro.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)

Siempre es mejor la benevolencia sobre todo cuando vemos un entorno complicado. Dejar atrás asperezas en su ámbito laboral es razonable, ético e inteligente. Cuando hay cariño las trifulcas deberían desaparecer, y si no hay cariño, obviamente tratar de no caer en conflictos.

Momento: de color negro azabache.

CÁNCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)

Se avecinan firmas, contratos y acuerdos los cuales deberán analizar bien. Prueben con no pensar mal de antemano. A veces prejuzgamos, y eso no hace falta. Jornada con situaciones encaminadas sobre todo en el plano legal o de papeles importantes.

Momento: de color lino.

LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)

Día con mucho requerimiento. Saber que muchas veces pecamos de soberbios, y esa actitud no conduce a nada. Podrían perder si no acuerdan con su entorno laboral. No es seria la situación, pero podría serlo. Leoninos a ceder. Soluciones.

Momento: de color colorado.

VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)

Momentos interesantes en este día apacible, las cosas se dan naturalmente. Sin inconvenientes los virginianos acuerdan de manera positiva sus asuntos de papeles o acuerdos. Cena en familia en casa siendo siempre tan agradable compañía. Frescura ideal.

Momento: de color verde jade.

LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)

En el plano de las actividades será todo con bastante lucidez. Empujan un nuevo horizonte creativo y posible. Día con muchos trámites que no pueden postergar. Asesórense sobre lo que van a firmar. Amor con logros y alegría.

Momento: de color azul marino.

ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Podrían tener que afrontar una discordia con sus parejas. Eviten discusiones. Retoman el ritmo de sus actividades con entusiasmo. Llegan a ustedes posibles propuestas laborales distintas. Sorpresivo giro para aquellos que tengan cuestiones legales.

Momento: de color carbón.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Jornada productiva y especial. Obtendrán noticias laborales con amplia posibilidad de acordar y comenzar. Vayan con entusiasmo y buena predisposición. Para quienes tengan trabajo sentirán un día muy positivo en todos los aspectos.

Momento: momento de color cereza.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Día en el que buscan otras posibilidades. Apuntan hacia un nuevo horizonte aquellos carpicornianos que sienten que una etapa termina. Los desafíos hacen crecer, ténganse fe. Sin duda, un día muy acorde y justo para cortejar y halagar a las parejas.

Momento: de color verde.

ACUARIO (21 DE ENERO 19 DE FEBRERO)

Ciertas energías negativas que los lleva a tener que controlar los celos, nunca son un buen compañero de ruta. Mucho trabajo, casi sin respiro tendrán en esta jornada con ciertos apuros y contratiempos. Capacidad para negociar una cuestión financiera.

Momento: de color rojo escarlata.

PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Mucha compenetración y responsabilidad con sus tareas piscianos. Algarabía en un día con buena noticia para aquellos con situaciones legales o con papeles importantes. Posibilidad con un tema financiero que ni imaginaban posible. Hora de ejercitarse.

Momento: de color zafiro.

HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 22 DE DICIEMBRE, 2021

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Día de cierta tirantez en todo lo que competa a negociaciones. A veces es mejor perder un poco pero lograr la paz. Ceder también es parte de la sabiduría. Aún así es un buen día para entrevistas. Los días pasan y el diálogo necesario con la pareja espera.

Momento: de color cian.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Pongan luces de esperanza en todo. De algún modo podrán sortear ciertos inconvenientes en sus trabajos. Busquen consolidar sus posturas dando las razones lógicas. Corazón algo decepcionado para algunos taurinos pero es mejor soltar antes de sufrir.

Momento: de color rosado.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)

Día bastante ocupado y exigente en el trabajo. Busquen distracción por lo menos sentarse en una plaza. La Naturaleza es sanadora siempre. Quizás al borde de tomar una decisión en el plano familiar, verán que podrían esperar algún tiempo y ver con otro cristal la situación.

Momento: de color arándano.

CÁNCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)

Capacidad que demuestran en entrevista laboral. Negocios, firmas, acuerdos y contratos con muy buena espectación. Apunten a investigar un poco y verán que todo se solucionará. Llega llamado prometedor. Relajen, distraigan sus mentes.

Momento: de color fucsia.

LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)

No dilaten los trámites que tienen tinte de urgencia. Mini vacación para algunos que tienen días libres, úsenlos para hacer alguna disciplina física. Los leoninos podrán hoy enterarse de novedades familiares que hace tiempo esperaban.

Momento: de color verde.

VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)

Notarán actitudes con cierta negativa por parte de personas de su entorno laboral. Hay circunstancias que nos obligan a demostrar la inteligencia no sólo intelectual, sino emocional. Distiendan, siempre se puede encontrar el sano momento.

Momento: de color lila.

LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)

Siempre se puede dialogar con quien uno tiene un problema. No se anticipen a los hechos ni a los resultados. Librianos, nueva etapa que les hará sentir que construyen nuevos vínculos afectivos que les darán más y mejores compañía. Las cosas llegan.

Momento: de color rosa.

ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Si pudieran lograr separar las emociones de las situaciones que vivencian, apuntarían a lograr mayor paz no sólo para ustedes. Hora de darse un gusto y mirarse al espejo y pensar las cosas que quieren cambiar de ustedes mismos. Oportunidad buena.

Momento: de color azul grisáceo.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Día movido pero con entusiasmo. Llamados y propuestas interesantes en sus actividades. Hay veces en que es deber revisar el modo de pronunciarnos ante el otro. Si fuera posible, atiendan esos problemas de algunos familiares lejanos.

Momento: de color lima.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Atención a las firmas en esta jornada, trate de leer bien. Capricornianos lucirán su temple inteligente en el área de las actividades. Florece el corazón de las cabritas con noticias familiares, nacimientos, noviazgos.

Momento: de color magenta.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)

Deberían poder tener más tiempo para los afectos. Revisen por qué siempre hay algo que hacer en lugar de conectarse y estar con los suyos. Día tranquilo en el plano laboral, que les daría posibilidades de programar cosas en familia.

Momento: de color frutilla.

PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Miércoles con sensación de alivio. Amor pleno, entendimiento y claridad. Llega un día con aspectos legales resueltos. Firma y convenio sin dificultades. Toman una decisión en el plano de la salud, comprenden que comer sano no es un gran esfuerzo.

Momento: de color plateado.

HORÓSCOPO DEL JUEVES 23 DE DICIEMBRE, 2021

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Jornada que sentirán que cumplieron con todo. Sin variantes el día se presenta tranquilo, en un ambiente laboral cooperativo y amable. Comprobar que se puede vivir sin alterar los ánimos innecesariamente. Salud con buenas noticias. Adelante.

Momento: de color marfil.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Posibilidades nuevas que les hacen proyectar a futuro. Dialogar sería la verdadera posibilidad para esquivar tener un problema. En el plano financiero se podría decir que es una jornada muy apta para negocios, acuerdos, firmas y contratos.

Momento: de color naranja.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)

Jornada para replanteos y reorganización. Sería propicio poder decidir en este día importante qué camino se toma respecto a las finanzas. Poder separar los gastos importantes y dejar para otro momento los que no lo son. Trabajo físico y comida saludable.

Momento: de color turquesa.

CÁNCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)

Poder buscar el modo de conciliar es una actitud maravillosa. Apertura positiva para acomodar posicionamiento en el área de las actividades. Buscan hoy poder afinar un vínculo familiar con el que siempre tuvo roces. Es un buen día para conciliar.

Momento: de color malva.

LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)

Posibilidades y concreciones. Día ideal para movimiento de dinero, compras, ventas, pagos y cobros. Se movilizan ideas creativas para proyectar nuevos emprendimientos. El corazón leonino con cierta displicencia. Apatía no justa que deberán aclarar.

Momento: lavanda.

VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)

Buen ánimo como para decidir dejar de fumar, o ejercitarse o comer sano. Sin duda, un día de suerte para los virginianos que esperan noticias económicas. Podrán resolver un inconveniente de largo tiempo atrás que les trababa ciertos avances.

Momento: de color aguamarina.

LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)

Las relaciones afectivas con mucho entusiasmo y encanto. Librianos en el plano laboral a armarse de paciencia. Día afanoso con algunas complicaciones no esperadas. Ponerle humor a las circunstancias, es una de las mejores opciones para producir alivio.

Momento: de color lila.

ESCORPIO (24 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)

Probabilidad de nuevo punto de partida en el plano de las actividades. Vitalidad nueva que rejuvenece sentimientos. Ver desde otra óptica muchas veces facilita el entendimiento. Surgimiento de propuestas. Aliento y posibilidad.

Momento: de color blanco.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Hoy sagitarianos deberían abocarse a limpiar todos los problemitas humanos en el área de las actividades. Transparencia y verdad en conversaciones laborales que se debían explicaciones. No es un día muy bien aspectado para negocios.

Momento: plateado.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Hay un giro positivo repentino en las relaciones de pareja con poco tiempo de existencia. Turno de organizarse con los papeles. Cumplan con promesas habladas con esas personas a quienes deberán resarcir. Esperanza e ilusión.

Momento: de color rojizo.

ACUARIO (21 DE ENERO 19 DE FEBRERO)

Procuren hoy dejar un poco de lado la sensación de no poder por falta de tiempo, mientras que la realidad habla de imposibilidad sólo emocional. Compromisos familiares en los que deberán tomar las riendas. Paciencia y buen ánimo.

Momento: de color púrpura.

PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Amplio margen ventajoso en temas relacionados a papeles en general. Victoriosos hoy los potentes y psíquicos piscianos, se explayarán con su magnetismo y lograrán sus cometidos. Papeles, acuerdos. Nunca dejen de lado la piedad.

Momento: de color amarillo oro.

HORÓSCOPO DEL VIERNES 24 DE DICIEMBRE, 2021

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Día agotador arianos. Imponerse siempre desde el respeto al otro. Imposibilidad de solucionar un problema con papeles. Hay cosas que escapan a nuestra buena predisposición. Traten de resolver conflicto familiar que no cesa.

Momento: de color rosa viejo.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Día con plena lucidez con la que afrontarán encuentros donde deberían discutir asuntos importantes. Llamado significativo que podría abrir puertas nuevas en el área de las actividades. No desistan si los invitan a un diálogo conciliador.

Momento: de color mostaza.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)

Habría una posible nueva etapa que se decide hoy. Arriban a conclusiones interesantes respecto de si es válido o no continuar con ese tipo de actividades que les insume mucho tiempo con poca rentabilidad. Corazón acompañado. Buen momento.

Momento: de color castaño.

CÁNCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)

Escuchar a los que saben, también es sentirse ayudado. Los nervios trayendo una mala jugada que sólo logran desestabilizar más y perder claridad. Siempre la opción es calmarse. Saber que hay días felices y otros no tanto, alivia.

Momento: de color verde musgo.

LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)

Victoriosos leoninos luego de mucho tiempo de no poder resolver una situación particularmente molesta. Se les abre una puerta nueva repleta de posibilidades para mostrar su creatividad y talento. Corazón hoy muy feliz con ganas de proyectar y concretar más cosas.

Momento: de color oro rojizo.

VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)

Mercurianos con plenas luces en el intelecto podrían hoy vislumbrar que pueden llegar a cumplir sus sueños. Cuando uno cede, hay situaciones que se corrigen en el acto. Más allá de a veces tener que soltar sin querer soltar. Es verdad, una de cal otra de arena.

Momento: de color amatista.

LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)

Librianos, más allá de no ser tan aferrados a lo material, las finanzas van en alza. Salden deudas. Dejar ir a quienes no nos pueden aportar vibraciones positivas, es deber no sólo por uno mismo sino también por esos equivocados. Todo es lección.

Momento: de color beige.

ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Sellan con su inteligencia incluso emocional contratos, acuerdos, firmas y palabras verdaderas. Sin duda una de las jornadas más productivas en el plano financiero para los escorpiones. Amor y familia con felicidad sabiendo cerrar capítulos a tiempo.

Momento: de color carmín.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Los oídos tienen que estar para oír cosas coherentes y respetuosas. No ceda ante la agresión de nadie. Todos tenemos que aprender cada día. Hoy trámites y arreglos que quedan pendientes. Hora de dejar de fumar no sólo por uno, sino por quienes nos aman.

Momento: de color añil.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Habría una energía de mucha motivación para las cabritas en esta jornada esperada en la que realizarán con éxito movimiento de dinero concretando sueños de larga data. Hay llamados pendientes que deberá realizar, familiares en espera.

Momento: de color limón.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)

Hoy piensen lo que van a decidir y hacer. Áspera situación que con la frescura típica los creativos aguateros, sabrán orientar hacia la mejor salida los problemas. No es un día apto para conversaciones donde queden con compromisos. Piensen.

Momento: de color caqui.

PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Respiro económico que a la vez les hará soñar de nuevo con planes que venían postergando. Madres piscianas dando cátedra de cómo se debe proceder. Brillantez y justas palabras que solucionarán situación con hijos. Intuición y amor hacia los suyos.

Momento: de color durazno.

HORÓSCOPO DEL SÁBADO 25 DE DICIEMBRE, 2021

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Siempre hay amor al modo de cada uno. Gestos importantes que darían esperanzas nuevas. Deberían intentar no enojarse y limar asperezas con su entorno familiar. No subestimar el valor de la familia. Salida y caminata y relax.

Momento: de color zanahoria.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Taurinos no generen problemas sobre cosas insignificantes. Hay que aprender a minimizar las cosas y no otorgarles el poder de hacernos sufrir tanto. Las cosas mejor planificadas en el plano financiero les darán respiro y mejorías más rápidas.

Momento: de color plata.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)

Busquen refugio en quienes saben que los aman. Los gemelos hoy contrariados tal su naturaleza, tendrían que dejar de lado posibilidades de gresca. Cuidado en esta jornada con lo que calculan que pueden firmar, revisen hoy sábado bien todo.

Momento: de color gris plomo.

CÁNCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)

Día inspirado con lo espiritual, busquen conectarse con la luna que rige su signo cancerianos. Inspiración. Nativos con un día atareado con trabajos atrasados y ocupados con la familia. Podrían recibir sorpresas agradables por parte de personas que los aprecian.

Momento: de color nieve.

LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)

La libertad de los sentimientos o de las emociones, debería ser el eje para uno mismo y con beneficio hacia el otro. Saber que es derecho preferir no concurrir a ciertos lugares en los que no se sentirían cómodos. Respiro físico, más saludable.

Momento: de color lavanda floral.

VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)

Surgiría de manera inusitada una propuesta en el plano de las actividades que se acercaría más a lo que ustedes proyectan y esperan. Salud en mejoría, no fumar y caminar es base para una vida larga, sin olvidar que vivir nervioso hace mal.

Momento: de color ámbar.

LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)

Los románticos del zodíaco tendrán hoy un día ensoñado y halagador. Se perfilan cambios en el modo de vincularse en la pareja, aciertos. Posibilidad de cambios en el hogar que puede ser mudanza o arreglos. Día con momentos libres para disfrutar.

Momento: de color rosa bebé.

ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Logran comprender los reclamos por parte de quienes a veces discuten. Aportes y soluciones que les harán sentir que se puede estar bien y no afectar los nervios. Aceptar invitaciones de salidas sería lo indicado. Relajar y apaciguar.

Momentos: de color verde hoja.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Arqueritos no olvidar que hay que sacar lo que no usamos, ventilar, mover las cosas. Posibilidad de recibir propuestas y saber dar en el blanco a la hora de elegir la mejor opción. Día ocupado con el hogar, tratando de mejorarlo.

Momento: de color manteca.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Algo agotador este día dará a los capricornianos con avances y resolución de problemas de larga data en el plano familiar. Lucirán su inteligencia y ductilidad en diálogos con personas del entorno cercano. Logran terminar un conflicto.

Momento: de color turquesa.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)

Distendidos los acuarianos tendrán un día con energía. Encuentran la solución a un tema. Los momentos en el plano afectivo que refieren a la pareja están mejores en esta jornada apacible. Día ideal para ordenarse mentalmente.

Momento: de color limón fulgurante.

PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Laborioso día en el que los talentos se lucen. Reconocimiento y acercamiento con personas de la familia con quienes no había buena relación. Optimismo y ansias. Posibilidad. Momentos entretenidos y alegrías compartidas.

Momento: de color salmón.

HORÓSCOPO DEL DOMINGO 26 DE DICIEMBRE, 2021

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Poder darle un tiempo a cada cosa. Alivio momentáneo en el plano afectivo, podría surgir un conflicto que está en sus manos evitar. Día para meditar y tomar decisiones. No se dejen llevar por emociones que además dañan la salud. Siempre buscar la paz.

Momento: de color púrpura.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Este día alienta a familiares a cambiar ciertas actitudes en el trato cotidiano. Renovación. Arianos que trabajan hoy tendrán una jornada con asuntos que resolver. Jornada con reuniones. Los necesita un amigo. Ayuda necesaria.

Momento: de color rosa suave.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)

Poder soltar es crecer, asuman que hay cosas que ya terminaron. Posible reencuentro con personas del pasado que les traerán momentos gratos viéndose incentivados a tratar de reunirse más seguido. Respetar los tiempos que plantea el Universo

Momento: de color cian.

CÁNCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)

Día con brillo intelectual en esta jornada creativa.Mucha festividad para aquellos cancerianos que quieran pasar un día con alegría afectiva. A la espera de un llamado, quizás mejor aplicar la calma y dejar quelas cosas fluyan.

Momento: de color fucsia.

LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)

Estrategia necesaria para poder salir airoso de una situación que tiene que ver con las internas en el trabajo. Como sea, siempre funcionar desde el bien. Novedad en la familia, bodas, nacimientos, compromisos.

Momento: de color marrón dorado.

VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)

Proyecten, incursionen las cosas que sueñan hacer. Cierta desilusión en el plano de los afectos. Todo demostraría que devendría algún tipo de decisión. Momento de inspiración y ansias de vivencias nuevas.

Momento: de color celeste claro.

LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)

Jornada que llega de la mano del descanso interno. Sabrán apreciar las horas de este día con cantidad de alegrías necesarias como para sentirse feliz. Caminan hacia un nuevo punto de partida. La vida siempre sorprende y otorga.

Momento: de color manteca.

ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Escorpianos hora de planificar y exponer sus deseos. Hay oído y entendimiento por parte de quienes ustedes creen que no los escuchan. Meditar sobre nosotros mismos, pensar en cómo procedemos es siempre muy apropiado por el bien de todos.

Momento: de color violeta.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Sagitarianos con la posibilidad de renovar su modo de ver las cosas, Probarse no es arriesgarse, errar ayuda, reconocer es evolucionar. Cuentan con la espiritualidad típica de este especial signo de fuego.

Momento: de color nieve.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Salida gustosa y con posibilidades a largo plazo en el plano afectivo, los conectan con sus deseos de llegar más allá y concretar sueños. Satisfacción y bálsamo que viene de la mano de la propia familia.

Momento: de color anaranjado.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)

No olvidar que hay que sacar lo que no usamos, ventilar, mover las cosas en las casas. Todo tiene energía. Habría que tratar hoy acuarianos de poder buscar distenderse y permitirse disfrutar de su natural ansia de libertad.

Momento: de color celeste.

PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Salado día en el que piscianos deberían poder frenar a tiempo algunas respuestas o actitudes que les darían problemas con personas de su entorno familiar. Busquen ideas nuevas para poder facilitarse a ustedes mismos, un modo de vida mejor y más sana.

Momento: de color crema. (Télam)