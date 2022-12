El horóscopo es un método adivinatorio que consiste en predecir el futuro a corto, mediano y largo plazo de una persona, a partir de interpretar la posición de los astros del sistema solar en el momento del nacimiento. El término deriva del idioma griego y significa “examinar la hora”.

La astrología es una práctica milenaria que trascendió diversas culturas y se afianza cada vez más en el presente, como una manera de interpretar la realidad y la esencia del ser humano para aprender, crecer y evolucionar.

Según cálculos matemáticos y astronómicos, los 12 signos corresponden al calendario occidental, coincidiendo con aspectos y tendencias de la personalidad.

Este autoconocimiento es importante a la hora de tomar decisiones o comprender circunstancias de la vida en áreas como la salud, el dinero o el amor, en una realidad atravesada por constantes cambios e incertidumbre.

Horóscopo del lunes 19 de diciembre, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Jornada para los enérgicos arianos en la que logran conseguir mejora en su haber económico. Día apto para arreglos o para adquirir compromisos más estrechos en el plano laboral. Se acierta en resultados que se esperaban hace tiempo. Corazones muy acompañados. Momento: de color violáceo.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Estado interesante en el plano de las actividades al llegar reconocimientos y retribuciones que se saben merecidos. Los taurinos casi decididos miran el modo de avanzar desde el impulso que les dicta el corazón. Aciertos para disfrutar mejor de la familia o pareja. Momento: de color marrón dorado.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) La clave del día sería no decaer ni dejarse llevar por la sensación de desazón ante los problemas. Refrescar en la mente los buenos pensamientos y el razonamiento de que todo está contemplado en el Universo. Las cosas llegan. Momento: de color verde bosque.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Los cangrejitos con noticias agradables en las familias. Encuentran la tranquilidad que es la de saber que hay cuestiones que terminaron y que eran muy molestas en la vida de quienes son de vital importancia para ustedes. Paz. Momento: de color arena.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Leoninos a no perder las fuerzas, aún cayendo ustedes siempre se levantan. La potencia del rey de la selva hoy demostrará la fortaleza que llevan innata. Llegan noticias que motivan alguna preocupación económica pero recordemos el momento que vive el mundo. Momento: de color beige.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Priorizan hoy los virginianos el lado por el que irán en el área de la economía. Sin duda pero con bastante ansiedad, estos mentales nativos saben muy bien cómo organizarse en las cuestiones financieras que esperan definición. Amor con alegrías. Momento: de color caoba.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Cuestionamientos y dudas ante situaciones laborales de distinto tenor. Los librianos van a buscar el diálogo justo para poder puntualizar sus necesidades y requerimientos. Corazones intrigados y con algo de ansiedad, tranquilicen y armonicen la casa. Momento: de color rojizo.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Alternativas de proyectos que se mezclarán entre las dudas y el cuidado de no equivocarse. Las decisiones en el área de las actividades mayormente generan nervios e incertidumbre, hay tiempo, piensen. Amor con armonía y mayor compenetración. Momento: de color durazno.

Sagitario (23 de noviembre ql 21 de diciembre) Articulación en el pensamiento que hace replanteos en el plano de las actividades. Mezcla de cansancio y de algo de disconformidad, los sagitarianos ensayan otras alternativas por las que podrían incursionar laboralmente. No olviden la realidad que se vive. Momento: de color mandarina.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Aumentan las expectativas en el área de las actividades, posibles cambios y nuevos tintes a futuro. A no asustarse cabritas, nada malo va a pasar. Los corazones pueden detectar que las parejas necesitan más creatividad y emoción. Aprovechen los tiempos en casa. Momento: de color zafiro.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Los regidos por el enorme Urano que les da esa creatividad única, plasmarían hoy sus mejores ingeniosidades en el área de las actividades. Logros y algarabía que hacen celebrar el poder del esfuerzo. Corazones muy acompañados, son momentos de proximidad en las casas. Momento: de color plateado.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Los piscianos con un día psíquico repleto de intuición que sabrán aplicar en el área afectiva. Neptunianos no desistan de lo que pretenden lograr con sus parejas o con lo que sueñan cuando las tengan. El amor puede más de lo imaginado siempre. Momento: de color rosa.

Horóscopo del martes 20 de diciembre, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Sin tanta ansiedad los arianos en este viernes logran resolver asuntos con papeles. Etapas negativas en el plano sentimental que podrían darse por terminadas, incluidas situaciones con familiares. Salud con equilibrio emocional tan necesario en estos tiempos. Momento: de color plata.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Una jornada muy bien aspectada para inicios de tareas o nuevas etapas laborales. Los taurinos se prueban en nuevas actividades con las que se sentirán muy cómodos y alegres. Relajación y ansiedad. Corazones con cierta sensación de alivio con mayor diálogo. Momento: de color turquesa.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Muy interesante jornada para hacer lo que bien saben hacer los geminianos que es investigar, buscar, bucear en las realidades. Logran lucir su intelecto aún a distancia. Los corazones algo versátiles buscando equilibrar y acomodarse. Momento: de color salmón.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) No se sorprendan si hoy reciben llamados esperados que les indique que hay nuevas posibilidades en el plano laboral. Cancerianos que sienten la pertenencia y no separan las emociones de sus actividades, tendrán un día oportuno para proponer o plantear lo que les pasa. Momento: de color maíz.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) A veces confiamos nuestras cosas a oídos que no aprecian este gesto de confianza, no todos están dispuestos a guardar silencio o a ayudarnos, presten atención. La actividad laboral impecable con aciertos y reconocimientos. Novedades para los que estén inactivos. Momento: de color lima.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Vivencias intensas en el área de las actividades, verán algunas contradicciones que los alterarán. Llamen y planteen. Traten de no afectarse tanto y aplicar esa capacidad de razonamiento que los caracteriza. Amor en armonía, disfruten. Momento: de color verde palta.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Impactante momento para pedir, dialogar, aclarar, lograr mejoras y exponer sus deseos en el plano familiar. La lógica y el discernimiento les darán hoy a los sensibles librianos, una ventaja especial en el área de las actividades con proyecto a futuro. Algarabía. Momento: de color fucsia.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Las horas de este día para aprovechar y realizar trámites que quedan pendientes que puedan realizar desde casa. Actualizarse emocionalmente y poder soltar situaciones que los angustiaron tendría que ser un propósito necesario. Salud encaminada y mejor. Momento: de color cobre.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Día algo agitado para los enérgicos sagitarianos, verán algunas eventualidades que los llevará a toma de decisiones, sobre todo las finanzas con gastos para revisar. El amor de los arqueros bastante estabilizado y con proyectos. Momento: de color amarillo fuerte.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Las cabritas con mucho entusiasmo y empuje tienen un día que trae posibilidades de resolver cuestiones que los preocupan. Alternativa para planificar nuevos modos de encarar los problemas, ayuda mutua en las familias que los integran más. Momento: de color verde oliva.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Los acuarianos con mucha percepción tienen un día con logros en el plano de las actividades con posibilidades de sumar mayor responsabilidad para lucir sus talentos creativos. El esfuerzo también desde casa da sus frutos. Amor a pleno con entusiasmo. Momento: de color crema.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos hoy un día sensible para planteos o para exponer sus pretensiones. Pónganse en contexto con la realidad y relajen. Hay posibilidades en el plano afectivo de recomponer o establecer una actitud más contemplativa y con más diálogo. Momento: de color verde agua.

Horóscopo de miércoles 21 de diciembre, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Arianos verdadera productiva jornada en el plano de las actividades. Muestran sus talentos y se organizan mejor en el desarrollo de sus tareas que sabrán incluso emitir a distancia. La salud con buenas expectativas sobre todo si incorporan menos grasas y azúcares. Momento: de color mostaza.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Los acontecimientos se centrarán en asuntos vinculados a importantes trámites en general que se están tratando de hacer con normalidad. Las relaciones familiares con algo de tensión, están a tiempo de poder poner mejor humor y comprensión. Momento: de color rojo.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Vacación mental para los geminianos dado que llegan a sus objetivos en el plano de actividades. Lucen talento y se posicionan mejor en sus trabajos que empiezan a abrirse. Las finanzas con algo de demora, verán que van logrando su equilibrio diario. Momento: de color plateado.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Se dispara en ustedes una esperanza de poder realizar emprendimientos propios y deseados. Hoy con mucha lucidez e intuición, los cancerianos toman decisiones laborales. El amor con rasgos de alguna contrariedad. Busquen equilibrar y moderar. Momento: de color lila.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Buscan encontrar una solución a problemas financieros. Hay veces que aparecen gastos imprevistos, simplemente prioricen. Los amores con ciertos altibajos, llegan a sentir que es momento de decisiones mejores para todos. Pongan lo mejor de ustedes. Momento: de color anaranjado.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Virginianos con cierta incertidumbre en el plano laboral, habría cambios o nuevos movimientos. No desesperen nunca. El Universo provee. El amor con buenas ideas que renuevan los votos amorosos y apuestan a consolidarse más fuerte. Momento: de color berenjena.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos hay días con muchas preocupaciones, traten hoy de quitarle la parte en la que las emociones toman las riendas. Intelectualicen y tengan en cuenta que hay soluciones siempre. El amor acompañando y con recursos renovadores. Momento: de color ocre.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Los pujantes escorpianos con mucha intuición y posibilidades de lograr objetivos que tenían en el pasado profesional. Podrían darse nuevos y productivos emprendimientos. El amor que uno siente a veces no es correspondido. Asumir es crecer. Momento: de color marrón dorado.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Sagitarianos con algo de confusión podrían sentir que no pueden llegar a una conclusión o se sienten inoperantes ante las dificultades del trabajo. Confíen más en sus conocimientos y también en su parte intuitiva. Día para pensar pero de manera positiva. Momento: de color verde mar.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Las crisis internas nos dan más fortaleza y nos ayudan a poder decidir. Ver o percibir las cosas de distintas formas es positivo para encontrar finalmente la conclusión y la decisión. El amor de los capricornianos bien aspectado y con paz. Momento: de color verde.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Ver las partes negativas y las positivas de las cosas nos da posibilidades más responsables a la hora de tomar decisiones. Correctas conversaciones o negociaciones. El amor con algo de distancia, traten de no desperdiciar lo que tienen. Momento: de color marrón.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos en una jornada con mucha actividad interna y sensación de tener que cumplir con compromisos. Recorren emocionalmente, a la vez de sentir que están con la persona indicada, cómo poder unirse más y lograr mantener un proyecto enriquecedor. Momento: de color rosa.

Horóscopo del jueves 22 de diciembre, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Arianos día que les propone poner en la balanza las experiencias emocionales o vivencias diarias, sobre todo la evaluación de los impulsos o reacciones en las relaciones afectivas y sus sensaciones internas. Pongan alegría de saber que todo evoluciona bien. Momento: de color oro amarillo.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Día para evaluar las sensaciones emocionales y sobre todo en relación a los vínculos de las parejas. Día promisorio en el área financiera, verán los resultados de sus pedidos alcanzados por su típica perseverancia. Eviten sentir miedos, son innecesarios y paralizan. Momento: de color dorado verdoso.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) La carrera emocional de este año habría que echarle un vistazo y tratar de proponerse ciertos cambios en el modo de interpretar las palabras de los otros y el día a día en general. Saber que no siempre tenemos razón y que quizás la otra opinión nos sirve más. Momento: de color oro rojo.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Los cancerianos con el sentimiento a flor de piel, deberían en este día evaluar el modo con el que habitúan interpretar los sentimientos, quizás revisar la sensación de los celos y apelar a sentirme más libres. Ánimo para realizar llamados importantes. Momento: de color dorado tenue.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Los leoninos en este día podrían apelar o revisar las sensaciones que van sintiendo y notar los nervios que van juntando día a día respecto a las actividades. Revisar y proponerse más relajación y tranquilidad, el mundo entero está distinto. Momento: de color anaranjado oro.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Día festivo sobre todo para quienes decidan que así lo sea. Los virginianos con posibilidad de repasar las actitudes y el modo de sentir tan fuertemente los compromisos de la vida. Propuesta de tratar de calmar y soltar. Momento: de color oro cobrizo.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Los librianos brillan como siempre con esta actitud distintiva de sensibilidad y equilibrio en su modo de relacionarse. Explorar quizás un poco más el estilo a veces dubitativo que tienen para enfrentar las responsabilidades. Comunión con amigos a la distancia física. Momento: de color rosa dorado.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Los muy psíquicos escorpianos con la potente energía que los caracteriza sienten hoy que les aflora el día con fuerza y a la vez con expectativas altas. Consideren reconocer en el plano emocional que a veces se exacerban demasiado sin necesidad. Momento: de color rojo dorado fuerte.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Los sagitarianos con el arco apuntando hacia sus mayores ideales en este día en el que revisan naturalmente las situaciones vividas. Muchas con angustia otras con alegría, valoración que les hará sonreír y agradecer. El mundo conmovido.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Las cabritas con el análisis de las finanzas. Verán que si bien hay emergencias, todo hay que aprender a manejarlo con calma. En ambas situaciones, se darán cuenta que se hace lo que se puede y que amerita relajar la sobre exigencia con uno mismo y los demás. Momento: de color marrón dorado.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Los acuarianos con inmejorable día para todos los planos. Buscarán el rato para concentrarse en ustedes mismos y sacar las mejores conclusiones respecto a su proceder con ustedes mismos y con los demás. Ilusión y proyección interesante a futuro. Momento: de color dorado rojizo.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Estos enormes psíquicos naturales que tenemos en el variado Zodíaco Verán los resultados de sus esfuerzos y sentirán que emocionalmente pueden tener una actitud menos derrotista. Paz que llega de la mano de algunas noticias salpicadas con proyecciones a futuro. Momento: de color oro radiante.

Horóscopo del viernes 23 de diciembre, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Interesante poder sentarse a pensar que se tiene la capacidad de hacer nuevos proyectos o abrirse nuevos caminos. Pongan en la balanza los beneficios que logran tener en su haber cotidiano y los sucesos de los que pueden prescindir para estar mejor. Momento: de color violeta.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Hay ciertos aires nuevos para el plano afectivo. Los taurinos que no se sienten bien con sus parejas, podrían considerar la opción de asumir la libertad de plantear cambios o definir qué hacer. Busquen la mejor opción para todos en este momento tan difícil para el mundo. Momento: de color azul.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Los geminianos en un punto de encuentro consigo mismos, muchos en la búsqueda de un nuevo horizonte sobre todo en el plano de las actividades. No dejen de soñar, no se permitan estancar sus ambiciones sanas. Adelante sin desesperar, no hace falta. Momento: de color crema.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Un alivio interno llegaría a estos nativos tan comprometidos en sus afectos y deberes afectivos. Podrían llegar a visualizar las cosas con más claridad y a raíz de esto tomarían decisiones importantes que aliviarían todos sus contextos. Compensación espontánea. Momento: de color blanco lunar.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Reinados por el gran Sol, estos nativos tendrían hoy la posibilidad de alcanzar metas o al menos proyectarlas en su mejor dimensión. Se abren medios nuevos que darían a los leoninos poder de expansión y de éxitos. Ayuden escuchando sinceramente. Momento: de color verde mar.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Hoy los virginianos muy compenetrados con su entorno, con llamados que les hacen bien emocionalmente y con sorpresas en el plano afectivo que esperan hace tiempo. Cierto encanto nuevo para aquellos que están sin pareja. La distancia física a veces no existe. Momento: de color maíz.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Libra amanece este día con mucha energía positiva y algarabía sentimental por novedades que llegan. Los muy románticos, logran ser escuchados que es algo que siempre esperan. Se amigan con sus propios sentimientos, a veces confusos. Momento: de color fucsia.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Signo magnetizado por la seducción, los escorpianos pueden empezar a superar malas experiencias en el plano afectivo. Podrían llegar a tomar decisiones determinantes y muy favorables en el plano familiar o de pareja. Claridad mental y visualización de lo esencial. Momento: de color púrpura.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Sería un día tranquilo para los inquietos sagitarianos que siempre están en la búsqueda del movimiento no sólo físico, sino mental y espiritual. Hallan de manera casual respuestas esperadas por parte de personas de su entorno. Día muy productivo en todo sentido. Momento: de color celeste.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Los capricornianos con una jornada algo agotadora, con actividad inesperada y compromisos por resolver. Ni una cosa ni otra en la realidad de sus sospechas en el área afectiva, no se arrebaten, no se lastimen pensando ante la natural y sana evidencia. Momento: de color azul ultramar.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) A veces cuesta decir las cosas que se sienten, capacidad que los acuarianos suelen tener, pero en este día es posible que les cueste pronunciar lo que necesitan decir. Siempre es mejor decir y no callar, es parte del respeto al otro. Luz en el horizonte. Momento: de color rosa viejo.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Nueva sensación de poder discernir en este día algo complicado en general. La familia con algunas opiniones encontradasque en todo caso, no está mal si se parte del respeto y la buena intención. Valor y resoluciones sanas. Momento: de color verde musgo.

Horóscopo del sábado 24 de diciembre, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Hay veces que necesitamos estar con nosotros mismos, hoy es un día con esa posibilidad de sentir esto nativos regidos por Marte. Tómense su tiempo y hagan algo que les guste. Arianos posible necesidad de tener cambios en la vida, escúchense. Momento: de de color cereza.

Tauro (21 de abril al 21de mayo) Día con ganas de hacer cosas nuevas en sus vidas, sentirse atados o limitados son formas de ver o apreciar las cosas. Taurinos con sensación de romanticismo y apetitos de tener concreciones afectivas. Planteos internos, crecimiento. Momento: de color lavanda.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Geminianos buena jornada para organizar la casa, hacer limpieza profunda, descartar lo que no usan y mover los muebles de lugar. Las energías deben circular y transformarse. El área del corazón con buen semblante y tibieza. Momento: de color cereza.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos, jornada de interés por llamados importantes en el área de las actividades aún siendo sábado. Las cosas llegan en sus momentos precisos y se producen las que realmente tienen que ser. No siempre entendemos esta realidad espiritual. Momento: de color verde mar.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Leoninos con cansancio físico y mental. Traten de proponerse tener tiempos diarios de poder conectarse con la relajación en todas sus posibilidades. Amor con afianzamiento y pasos más firmes, eso a veces también asusta. Adelante no teman. Momento: de color blanco puro.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Virginianos atiendan sus propias necesidades internas, no hace bien postergarse siempre por los demás. Esta realidad, tampoco les sirve a los otros. Todo en su medida justa y necesaria. Solucionan problemas en el hogar, se reconectan, se activan. Momento: de color ámbar.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos la exageración es a veces parte de la naturaleza de este signo. Apelen a poder racionalizar un poco más cuando las emociones se antepongan al momento de enfrentar problemas. Poner luz, poner optimismo, poner paz, buscarla. Momento: de color plateado.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos las cosas del corazón con ciertas motivaciones nuevas que apuntan a sentir la necesidad de querer llegar más allá. El amor es una realidad que debiera ser sentida como necesidad y solución para el alma humana. Profundidad. Momento: de color verde bosque.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Los arqueritos con pocas ganas de afrontar ciertos problemas que surgen en el plano afectivo. Saber que tenemos el poder de decisión y que ante eso, es importante poder plantear nuestras verdades por el bien de todos. Contemplen la paz. Momento: de color azul noche.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Cabritas busquen escuchar lo que los demás les dicen realmente y no poner sus condimentos que muchas veces, se salen de contexto. Saber discernir y conectarse con la verdad del otro. Sensación de querer cambiar. Proyección. Momento: de color magenta.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos antes de arrebatarse y decir que sí antes de tiempo, siéntense a evaluar las propuestas que reciban en el plano de las actividades a futuro. A menudo, las cosas parecen perfectas, pero sabemos que no lo son. Tiempo. Momento: de color azul Francia.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos las cosas no se resuelven desde la provocación o el desafío negativo. Debemos aprender a poner lo mejor de nosotros para las relaciones con el prójimo, todos los seres vivos. Meditación profunda y relajación que sanará esos dolores que ya no necesitamos. Momento: de color púrpura.

Horóscopo de domingo 25 de diciembre, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Vitalidad recuperada arianos en esta jornada con premios emocionales y afectivos. Sentirán que no todo lo que sospechan de los demás es cierto, no hace falta sentir ni desconfianza ni esperar exageradamente cosas de los demás. Cada uno con su propia alma. Momento: de color marfil.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Buena jornada taurinos con energía y entusiasmo por definir el ánimo de hacer alguna actividad física en casa para sentirse mejor. Los asuntos del corazón con bastante singularidad, algo de ansiedad y ganas de encontrar el amor que sienten no poder. Momento: de color verde hoja.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Los geminianos con ánimo óptimo para renovar sus energías y proyectarse en nuevas aspiraciones intelectuales o artísticos. Sienten esa iluminación mercuriana natural en ustedes. Se animan a avanzar en la relación de pareja sin temor. Momento: de color crema.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)Ámbito propicio cancerianos para lograr esclarecer situaciones ambiguas en el plano afectivo que los pone incómodos o molestos. Signo amoroso con necesidad de estar equilibrado en las relaciones. Posible mejoría en el plano finanzas. Hoy piensen más simple. Momento: de color violeta.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Una buena oportunidad en esta jornada leoninos para adquirir una postura nueva y poder ampliar la entrega interna. Buen ánimo y optimismo pudiendo dejar atrás recuerdos que duelen y animarse a cerrar capítulos dolorosos. Paz. Momento: de color blanco perlado.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Cierta inquietud con sensación de incertidumbre por gastos inesperados que deben afrontar en la semana. Tranquilos virginianos, es vieja la frase pero lo más importantes es la salud. Atardecer con ánimos renovados y ganas de sentirse bien. Momento: de color caoba.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos atención en este día que les ofrecerá posibilidades de tener una jornada plena y alegre en el plano afectivo. Pensamientos y llamados posibles con personas que quisieran proponerles negocios o cosas para hacer. Positivismo. Momento: de color esmeralda.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Asumir que no se puede resolver todo en un minuto. Hay que poder corregir modos que nos hacen mal y que alteran nuestros nervios sin ninguna necesidad. Escorpianos con energía sobrada, aprovechen para usarla sanamente. Momento: de color carmín.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Positiva sensación al recibir noticias alentadoras en el plano de las relaciones familiares. Logran salir de cierta presión económica por dinero que entra que hoy domingo entra. El amor con algo de confusión y necesidad de replantearse. Momento: de color azulino.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Calma y seguridad en esta jornada más equilibrada emocionalmente. Vislumbran poder realizar cierto avance en las relaciones afectivas, sobre todo las nuevas. Las familias con buenas noticias salpicadas que dan tranquilidad. Momento: de color rosado.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos día festivo para ustedes, logran poner en práctica cosas que les interesan y que les hacen sentirse libres, tal la natural necesidad de ustedes. Amor compenetrado y proyectos en común que pueden avanzar y sellarse. Momento: de color bermellón.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Mucha valentía piscianos que demostrarán al tener que enfrentar situaciones que vienen de larga data en el plano familiar. Se establecen emocionalmente y logran cerrar etapas. Amor renovado, fundan una nueva etapa. Momento: de color verde.

(Télam)