Horóscopo del lunes 14 de noviembre, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Posibles desencuentros con personas del trabajo, estén atentos y busquen solucionar. Las actividades serán de todos modos con avance y reconocimiento. Amor con cierto altibajo, no siempre estamos igual, eso no quita el amor. Momento: naranja.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Jornada con algo de desorden en el plano afectivo. Creerán que las cosas no están bien y procederán en base a esa sensación. Dialoguen, sintonicen al otro. Las actividades con avances y buenos resultados de sus tareas. Tranquilicen. Momento: verde manzana.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Limpieza de ideas y nuevo punto de partida al poder cambiar las ideas respecto al día a día y cómo procedemos. Es interesante poder determinar si vivimos bien o no. Las vivencias debieran no afectarnos tanto. Soluciones. Momento: de color perla.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Los cancerianos con ánimos positivos para entrevistas, reuniones o arreglos. Logran sacarse de sus espaldas ciertos compromisos que tenían de tiempo atrás. Alivio. El amor caminando juntos hacia mejores diálogos y sentimientos. Momento: de color rosa.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Leoninos día bastante importante en el que recibirán noticias de distinta índole y lo importante es que serán positivas. Logran terminar algunos asuntos en el plano de las actividades pudiendo destrabar proyectos a futuro. Crecimiento. Momento: de color oro.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Los virginianos con iluminación intelectual tan marcada que podrán encontrar las soluciones a problemas que tienen. La unión en el trabajo es importante para poder también vivir en paz. Invitación social que les daría alegría y distensión. Momento: de color verde musgo.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos avanzando en el plano emocional concientizando sobre cuánto mejor es no hacerse tanto problema por cada cosa. Llegan propuestas o sugerencias en el plano de las actividades que les servirán para avanzar con mayor seguridad. Momento: de color zafiro.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos muy atentos hoy al movimiento de los papeles o de noticias en el plano judicial que podrían estar llegando antes de lo esperado. Buena predisposición en el plano afectivo con intereses en común y ánimos de proyectarse. Momento: de color azul Francia.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Logran estabilizarse de asuntos emocionales que no les hicieron bien y que en su momento no pudieron encontrarle el hilo a la situación. Analizar las cosas que nos pasan desde la calma y la mayor objetividad, nos hace evolucionar. Momento: de color violeta.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Las cabritas con algo de mal humor dados algunos inconvenientes en el plano laboral. Llegan buenas noticias sobre papeles que darían alivios esperados. El amor con sensación de soledad, pero sanamente. Es importante estar con uno mismo. Momento: de color verde bosque.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Los acuarianos hoy con el propósito de ser reconocidos en sus tareas. Buscan ser reconocidos y más considerados. La seguridad sobre uno mismo es importante a la hora de ejercer los conocimientos. Busquen distraerse, no desistan. Momento: de color rojizo.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) No exagerar las sensaciones respecto a los problemas es una de las claves para este día comienzo de semana. Irritarse no hace falta, buscar las soluciones, sí hace falta. Piscianos usen sus dotes intuitivos y verán la respuesta exacta. Momento: de color gris perla.

Horóscopo del martes 15 de noviembre, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Los arianos con ansias de encontrar al amor que los comprenda y acompañe. Abran sus corazones y esa espontaneidad natural que tienen. Las actividades con relajación y todo ordenado. Aprovechen para relajar o ejercitarse. Momento: de color crema.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Los taurinos con movimiento de papeles y avances en ese plano. Las entrevistas laborales bien aspectadas, momento ideal para muchos lograr un trabajo. El amor acompañando y dando ideas útiles para también proyectarse a futuro. Momento: de color plateado.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Geminianos hoy atención en el plano de las actividades. Traten de no distraerse y avocarse a las tareas programadas. El cansancio físico muchas veces nos cansa mentalmente también. Importante que traten de descansar en las noches. Momento: de color blanco tiza.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos busquen hoy informaciones o datos más precisos para poder finalmente lanzarse a ese emprendimiento que tienen en mente. Caminan firme en el plano afectivo, planteen sus requerimientos y necesidades. Logros. Momento: de color granate.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Leoninos un día algo nublado en las actividades. Respuestas que no llegan y cierto atraso en los papeles. Los tiempos no son como pensamos o necesitamos que sean. Traten de aflojar, soltar y mirar las otras cosas bellas de la vida. Momento: de color celeste.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Las relaciones afectivas cuando van avanzando aparecen requerimientos por parte del otro. Estén abiertos y escuchen. A Virgo le cuesta un poco abrir por completo sus puertas interiores. No vacilen en las entrevistas o reuniones. Confianza. Momento: de color arándano.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Los librianos estrenando postura mental y emocional para afrontar los compromisos diarios. Aprenden que hacerse problema por cada cosa que ocurra, no es necesario y perjudica arribar a las soluciones. Auto control y seguridad. Momento: de color rojo aterciopelado.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) A veces sentimos cansancio y ganas de aflojar, o nos sentimos desganados y queriendo claudicar. Saberse cansado no es malo, querer claudicar es innecesario. Arriba escorpiones, son ustedes el Ave Fénix del Zodíaco. Potencia. Momento: de color rojo.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Sagitarianos hoy con sorpresas interesantes en el área de las actividades. Sabrán distinguir entre la verdad y lo que no es tan claro. Analicen y no arriesguen. Los amores con ansias y posibles cambios deseados. Anímense. Momento: de color azafrán.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Las cabritas con entusiasmo, borrón y cuenta nueva en asuntos que parecían conflictivos. Lo mejor es no inmiscuirse y soltar. Llegar a la verdad es una tarea que a veces cuesta hacer. Dialoguen con sinceridad en el plano afectivo. Momento: de color lila.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Disfrute y recompensa en el área de las actividades. Acuarianos es un día distinto y con deseos cumplidos. Hay internamente cierta necesidad de poder organizarse más en el plano afectivo. Los libres del Zodíaco buscando compañía y compromiso. Momento: de color manteca.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Buen humor y alegría compartida en el plano laboral. Avances y conversaciones positivas. Día fantástico en todos los planos. Aprovechen para conciliar con parientes con los que amerita tener un diálogo. Todo es posible cuando se pone lo mejor. Momento: de color cereza.

Horóscopo del miércoles 16 de noviembre, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Estabilización y plenitud en un día con momentos en el plano afectivo que consolidarían cosas importantes. Búsqueda de un trabajo distinto que podría lograr en poco tiempo. Salud con mejoría. Momento: de color verde agua.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Tendría la posibilidad de lanzar un proyecto que ya viene de tiempo. No se sorprenda si recibe un llamado que esperaba tiempo atrás. Alegría. Un aprendizaje es saber esperar, la vida nos pauta todo el tiempo. Momento: de color bordeaux aterciopelado.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Hay una situación en el ámbito laboral que podría generar una disputa de la que no saldría triunfante. Pensar antes de emitir juicios nos evita siempre problemas mayores. Finanzas estables con posibilidad de compras. Momento: de color blanco luna.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Los protegidos por la bella luna tendrán hoy una jornada muy ocupada con situaciones que competen a la vida afectiva. Sin posibilidad de discusión hay acuerdos que son convenientes cerrar hoy mismo. Aprender a ceder. Momento: de color fucsia.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Una ventana abierta para poder llevar a cabo ese diálogo que se pensaba perdido. La palabra es un don, saber usar ese don nos lleva al éxito en todos los sentidos de la vida. Noticia laboral que entusiasma. Momento: de color amarillo pastel.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Estarían hoy aquellos virginianos con asuntos pendientes con tinte legal, bien aspectados y con buena energía. Día de sorpresa sobre algo que se creía sin solución. Todo llega, todo pasa, todo se mueve, todo se convierte. Momento: de color blanco puro.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Los dueños de la balanza hoy tendrán que luchar con ciertos impulsos para sostenerla. No se pronuncie sin necesidad. A veces decimos cosas antes de ver el resultado, el tiempo con su ritmo hay que respetarlo. Momento: de color celeste.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Algún asunto pendiente de papeles requerirá de su atención. Trámites casi urgentes y firmas importantes. Sensación agradable en lo personal. Permítanse considerar el derecho a relajarse. Día de sensación positiva. Momento: de color anaranjado.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Iluminados los arqueros tendrán un día de oportunidad casi único. Lucirán sus dotes de avanzados e inteligentes. Algarabía. Bien encaminados los vínculos afectivos nuevos. Parejas felices. Momento: de color azul ultramar.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Las cabritas con cierto mal humor que podría desencadenar en asperezas innecesarias. Tiende a comprender que a veces es mejor terminar relaciones que se saben tóxicas. Poder soltar, dejar ir, alivia. Momento: de color púrpura.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Aguateros con una jornada con los tiempos justos para poder cumplir con ciertas obligaciones impostergables. Los celos en la pareja son el enemigo de ambos. Tratar de confiar en el otro, da paz y libertad. Momento: de color ocre.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Simpatía y buen humor en un día que muchos piscianos celebrarán acontecimientos familiares con noticias nuevas y buenas. El plano financiero todavía con expectativa de mejora. Por ahora no gastar de más. Momento: de color verde hoja.

Horóscopo del jueves 17 de noviembre, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Particular día en el que tendrán situaciones que definir en el plano financiero. Sepan organizarse adecuadamente y proceder con claridad. En algún momento de la jornada deberían poder realizar ejercicios al menos físicos. Momento: de color canela.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Taurinos una actitud que los caracteriza es la terquedad, trabajen eso simplemente abriéndose más a las opiniones de los otros y a no proceder tanto desde lo subjetivo. El amor con cierto grado de tensión, busquen conciliar. Momento: de color cúrcuma.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) El trabajo grupal es positivo, hoy traten de escuchar a los demás y busquen las coincidencias para poder hacer las tareas con mayor tranquilidad emocional. El amor arribando a conclusiones que quizás se resistían a enfrentar. Momento: de color lavanda.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos una jornada apta para firmas o acuerdos esperados. Llegan a avanzar en cuestiones esperadas en el plano financiero. No dejen de organizar mejor sus papeles y trámites. Reciben respuestas interesantes. Momento: de color fucsia.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Sin confrontaciones lograrán tener una jornada muy tranquila y correcta. Visualicen sus intenciones en el plano afectivo y busquen plantearlas. Reciben de manera positiva y atinada sus propuestas. Fulgor emocional. Momento: de color magenta.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Virginianos buena jornada para realizar sus trámites atrasados o concurrir a reuniones que competen a ellos. Papeles, temas judiciales con buena aspectación. El amor con cierta sensación de compás de espera. Intervalo. Momento: de color violáceo.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Buenos acuerdos o reuniones con resultados superiores a los esperados. Procuren en esta jornada hablar sobre sus necesidades o requerimientos en el área de las actividades. Buen momento para evaluar las relaciones afectivas. Planteos. Momento: de color blanco.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Las expectativas respecto a entrevistas laborales, o conversaciones en sus lugares de trabajo, son buenas. No desesperen ante problemas que afectan su salud, no pongan condimentos emocionales en asuntos que ni siquiera son serios. Momento: de color plateado.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Es una buena jornada para poder re pensar o re evaluar sus situaciones laborales. Surgen internamente ansias por tomar otros rumbos o emprendimientos, analicen y planifiquen. Mucha lucidez. Amor en ascenso con posibilidades. Momento: de color rojizo.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Los nervios podrían jugarle una mala jugada dado que afectarían sus ánimos equilibrados. Observen objetivamente sus problemas y procuren minimizar. El amor con formalidad y templanza, avanza de manera optimista y anhelante. Momento: de color vino.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos las cosas muchas veces se solucionan sin nuestra propia intervención. No desesperen y sepan aguardar. El corazón sintiendo que no es correspondido. Conversen con sus personas amadas busquen encontrar respuestas. Momento: de color púrpura.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Día con mucho magnetismo que servirá para lograr sus aspiraciones en el plano afectivo. Piscianos con ese encanto natural hoy podrían sentir sus ventajas en el área de las actividades. Recompensan sus talentos y esfuerzos. Satisfacción. Momento: de color fucsia.

Horóscopo del viernes 18 de noviembre, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Arianos buen día para demostrar sus talentos y creatividad. Déjense llevar por lo que sienten para transmitir puramente lo que saben. Día de armonía y optimismo. Buscan encontrar la persona indicada. Posibilidad y encuentro. Sintonía. Momento: de color azul profundo.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Hay que tratar de conciliar uno mismo las contradicciones que a veces tenemos. Pasar las cosas en limpio ayuda a tener mayor claridad y seguridad en los conceptos. El amor con bastante alegría y sensación de bienestar. Propongan sin temor. Momento: de color bermellón.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Momento muy oportuno para definiciones. Toman decisiones sobre mudanzas o cambios importantes. Geminianos la posibilidad es positiva en los negocios. Aprovechen este día. Sellan amistades o relaciones de parejas. Sensación y gozo. Momento: de color cereza.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Jornada con algo de cansancio. Por momentos apremia el descanso de fin de semana. Si caminan un rato, o se sientan en una plaza y observan lo natural, se sentirán renovados. Llegan premios amorosos y propuestas esperadas. Momento: de color ciruela.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Leoninos día de planificación y organización en el área de las actividades. Los ayudarán a poder dilucidar y responder mejor a los requerimientos. El amor para revisar las actitudes del otro. No se nieguen lo que saben. Momento: de color púrpura.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Es éste un día en el que se dan las cosas sobre todo en sus pensamientos. Reconocen sus capacidades quitándose la presión que habitualmente sienten. Liberación. El corazón con mejorías e incentivo. Llamados esperados. Momento: de color dorado.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos una jornada bastante cansadora pero ustedes luciendo su energía y buen modo. Reconocimiento y aceptación en sus trabajos. Aprovechen para pedir. El amor equilibrado y con miras a cultivar un futuro que promete. Momento: de color vino.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) A la espera de llamados o respuestas, hoy sería un día para ir sintiendo el fin de semana. No se hagan tanto problema por cada cosa, busquen la energía positiva que les dé cada situación. Comienzos de amores buenos y deseosos. Momento: de color cereza.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Día de labores múltiples que les quitarían bastante tiempo. Lucidez y facilidad para solucionarlos. No duden en conectarse con sus aspiraciones o deseos, para este viernes que podrá aprovecharse en su máximo esplendor. Oportunidades y hallazgos. Momento: de color terciopelo negro.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) El punto no es desanimarse cuando las cosas no salen como esperamos. Es uno de los aprendizajes más valiosos con los que podemos cumplir. Si sienten que en algún punto las cosas no son como antes en sus parejas, háblenlo. Momento: de color verde limón.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Si siempre en algunos asuntos de nuestras vidas, tenemos demasiado miedo, es deber buscar las causas de esos temores. El miedo paraliza muchas veces, y la vida requiere respuesta y acción. Busquen dialogar con amigos o sus parejas. Momento: de color melón.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos las presiones que a veces ejercemos en el otro, son inoportunas. Presionar no es el arma, sino el diálogo. El buen modo y partir desde el respeto y cariño, genera energía limpia y pura. Amor con algo de distancia. Momento: de color violeta.

Horóscopo del sábado 19 de noviembre, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Sábado calmo. Procuren distraer sus emociones y provocarse nuevas y positivas. Hay transición para algunos en el plano afectivo que no les resulta fácil. Protéjanse de sufrir, trabajen la autoestima y la paz propia. Momento: de palta.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Taurinos las cosas en el plano afectivo requieren de observación y de argumentación para ustedes mismos sobre lo que necesitan del otro. Revisación y compromiso propio en pos del otro también. Reflexión. Momento: de color zafiro.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Geminianos relajen en este día con demoras, trámites molestos o gestiones inevitables. No se preocupen por asuntos del pasado, las energías deben renovarse. La propia vida nos renueva dándonos oportunidades. Momento: de color ámbar.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Sentirán que se adelantan a los hechos. Intuición completa sobre asuntos del trabajo que los sorprenderán. Hay avances y concreciones en todo lo que respecta a papeles o formas. El amor canceriano con sufrimiento en lugar de alegría. Piensen. Momento: de color carmín.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) No está nada mal sincerar el estado de ánimo que últimamente sienten en el ámbito laboral frente a quienes comparten sus jornadas. No es desmerecer o hacer sentir que somos débiles, lejos de eso, es bueno mostrarse y mostrar lo que se es o se siente. Momento: de color verde bosque.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Virginianos la gratificación entendida desde los afectos y no desde las ganancias. Es sano cambiar los paradigmas y poder canalizar las cosas para enriquecer la interioridad y no la materia. Van a poder alivianar el peso en sus espaldas y emociones. Momento: de color blanco.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) La base de los sentimientos es lo que quizás a algunos de ustedes sensibles del Zodíaco, los hace no tomar decisiones o plantear con contundencia lo que les pasa. Hablen, como sea y no teman. Novedades en el plano de las actividades. Momento: de color azulino.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Los errores son normales y son parte de la naturaleza humana. Equivocarse es natural, eso no quiere decir ser irresponsable. No teman buscar nuevos rumbos en el plano de las actividades. Procuren hacer algún curso o algo que los motive. Momento: de color jade.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Puede haber sorpresas en el plano laboral, podrían generarse movimientos positivos en los que serán valorados sus talentos. Éxitos y compensación. No hagan oídos sordos a los reclamos de sus amistades, quizás tengan razón. Apertura. Momento: de color aguamarina.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Las exageraciones aparejan mayor exaltación y nervios. Procuren en este día en el que quizás las cosas no se estén dando como esperaban, afrontar desde la tranquilidad y con una actitud positiva. Adelantos inesperados, la vida demuestra siempre. Momento: de color plateado.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Las cosas se van acomodando con una suerte de buena racha en las finanzas. Movimientos que los ayudarán a poner en mejor estado las deudas o la posibilidad de poder mudarse, o realizar compras que necesitan hacer. El amor en pleno apogeo. Momento: de color oro.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos los reclamos a la orden del día haciendo de este sábado un día que les ocupará bastante tiempo. Tareas que deben completar y en cierta forma, tratar de ordenar las cosas o los proyectos que tienen en mente. Procuren relajar igual. Momento: de color rojizo.

Horóscopo del domingo 20 de noviembre, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Arianos día para cuentas, evaluación de gastos y decisiones en el plano financiero. Aprovechan propuesta que viene de algún familiar. Todo suma y todo puede llevarnos al éxito mientras que pongamos optimismo y decisión clara. Momento: de color rojizo.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Taurinos buenas nuevas en el ámbito familiar. Podrían recibir noticias de embarazos, formalizaciones de pareja o incluso soluciones añejas en los vínculos. Posibilidades de festejar internamente y de poner puntos finales a conflictos. Domingo bueno. Momento: de color perla.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Geminianos con cierta sensación de disyuntiva a la hora de tener que tomar decisiones importantes en este día que trae ese desafío. Los asuntos del corazón cuando se tornan enojosos, es mejor tratar de determinarse hacia lo mejor. Momento: de color violeta.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos las situaciones económicas podrían colapsarse si no toman medidas que logren poder preservar algo de lo que se tiene en mano. Midan gastos, analicen por qué a veces queremos gastar de más, busquen dentro de ustedes. Momento: de color verde bosque.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Sin alteraciones este domingo es plácido y acompañado para los buenos y potentes leoninos. Traten de hacer cosas que los relajen para sacarlos un poco de la muy responsable rutina que los aqueja a diario. Miren la Naturaleza, tomen aire. Momento: de color anaranjado.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Virginianos es probable que surjan algunas sensaciones de inestabilidad emocional que debieran poder encontrar el por qué en su interior. No distraigan su tranquilidad suponiendo cosas que no son. Llamados interesantes. Momento: de color rosado.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos quizás uno de los más lindos domingos. Para los que trabajen será calmo, y para los que descansan será una jornada con sorpresas agradables en el plano afectivo. Valoración y diálogos con personas que quieren y aprecian. Momento: de color crema.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos, la sensación del día podría venir de la mano de la llegada de llamados esperados. Expongan sus mejores dotes, sean quienes son, no simulen ser nada más que eso, lo que son. La tranquilidad de ser auténtico. Momento: de color rojo brillante.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Los dotados espirituales e intelectuales sagitarianos, hoy domingo con llegada de propuestas para tratar de concretar en el futuro. Amigos o conocidos con novedades que les interesarán. La salud con necesidad de hacer dieta sana. Momento: de color azul ultramar.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Disfrutarán los capricornianos de una jornada atractiva en familia compartiendo momentos cálidos. Planificaciones como mudanzas, traslados o incluso comenzar a hacer gimnasia en casa. Respiren. Momento: de color maíz.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos busquen la relajación plena, sientan que tienen derecho a descansar y que hay veces que las cosas pueden ser hechas en otro momento. Usen su don nato de sentir la libertad como la suprema razón de vivir. Satisfacción. Momento: de color turquesa.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos la compañía de las personas con quienes viven siempre es positiva. Todos tenemos defectos y nos equivocamos, pero es sano buscar la virtud en el otro, priorizar la bondad y la insuperable sensación de paz. Momento: de color dorado.

(Télam)