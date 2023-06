(Por María Julieta Colomer) Las autoridades de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), de la Agencia de Noticias Anccom, docentes, graduados, alumnas y alumnos rindieron hoy un emotivo homenaje a la periodista y docente Viviana Mariño, quien "apostó por lo público en la combinación entre el periodismo profesional y la docencia universitaria", y falleció en 2022 a los 51 años.

Durante el homenaje, que contó con la presencia de colegas del ámbito académico, profesional y familiares de Mariño, se descubrió una placa conmemorativa en la entrada de la redacción de Anccom, que ahora lleva su nombre:

"Sala de Redacción Viviana Mariño: En homenaje a su trayectoria periodística y como docente de Ciencias de la Comunicación", se lee.

"Nombrar es dar existencia, y aunque suene paradójico, nombrar es dar vida", dijo Diego Rosemberg, director de Anccom, la agencia de noticias de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA.

MIRÁ TAMBIÉN Nueva herramienta de inteligencia artificial demostró su capacidad predictiva en pacientes en EEUU

"Es también dar una identidad, por eso darle a la redacción de Anccom el nombre de Viviana Mariño es casi una síntesis perfecta de los atributos identitarios de nuestra agencia", agregó el periodista y docente.

Por su parte, la directora de la carrera, Larisa Kejval, señaló: "Para nosotros y nosotras es muy importante hacer este homenaje a Viviana en nuestra facultad, porque es una forma de seguir procesando colectivamente la partida de una compañera, de una amiga, pero fundamentalmente, porque queremos dejar una huella, una marca institucional que recuerde su legado como gran periodista que honró lo mejor del oficio y como gran docente, generosísima en la formación de las nuevas generaciones".

"Queríamos hacerlo hoy, 7 de junio, día de las y los periodistas, día en el que enarbolamos nuestras luchas porque honrar a Vivi, es honrar al buen periodismo", amplió."

"Vivi era una de las nuestras, expresaba ese ´resultado Fscoquiano´, esa ´rara avis´ que genera la carrera de Ciencias de la Comunicación: la capacidad de embarrarse y comprometerse políticamente desde el ejercicio de la profesión, la capacidad de enseñar y reflexionar sobre la propia práctica, la capacidad de gestar y gestionar el propio medio, la capacidad de defender y construir lo público. Su paso por la carrera, por Tiempo Argentino y por Télam, expresan más claramente esa síntesis", destacó Kejval, quién fue su compañera como estudiantes primero y como docentes después.

MIRÁ TAMBIÉN Una mujer resultó herida tras volcar el vehículo mientras realizaba el examen de manejo en Lanús

"Vivi era la que planificaba y cerraba notas por teléfono, porque nunca tenía tiempo. Y, aun así, sin tener tiempo, algo fuerte la enlazaba con la facultad. Una de las últimas cosas que tramamos juntas, fueron las pasantías en Télam, en 2020", reflexionó.

Un grupo de alumnas y alumnos que fueron pasantes en Télam y que hoy se encuentran trabajando en la Agencia Nacional de Noticias participaron también del acto en homenaje a la periodista.

Una de ellas, Laura Pomilio, comentó: "cuando me llamaron para tener la entrevista laboral en Télam, nunca imaginé que fuera la propia Viviana la que me entrevistara, como si no tuviera otras responsabilidades siendo gerenta, pero se tomó todo el tiempo para escucharme. Para mí fue la entrevista laboral más amena que tuve. Luego, cuando empecé a trabajar en la agencia, la veía en todos lados y atendiendo muchos espacios a la vez con la misma pasión".

La ronda siguió con las palabras de María Rosa Gómez, docente de Taller de Expresión III de la carrera y compañera de Viviana Mariño, quien la recordó con "su enorme sonrisa y sus ojos hermosos".

"Cuando hablamos de Vivi, siempre aparece la palabra pasión. Vivi era una apasionada por el periodismo, por la búsqueda de la buena información, por la búsqueda de las mejores fuentes, una apasionada por estar en los cierres y por enseñar el periodismo", precisó.

En tanto, Diego Rosemberg, quien compartió la docencia con Viviana en Anccom, lamentó no haber podido realizar este reconocimiento en vida.

Aun así -dijo- "este acto va a ser muy valioso para todas y todos los que estamos aquí y nos dará un poco de abrigo a tanta desolación que nos produjo su partida tan temprana. Vivi era una apasionada del periodismo, un torbellino lleno de adrenalina, y esa adrenalina es lo que nosotros intentamos transmitir en este espacio a los estudiantes que pasan por nuestra práctica pre-profesional".

"Vivi lo demostró en NA, en Cimeco, en el fugaz proyecto del Diario Perfil, en Tiempo Argentino, Télam, y en Anccom donde nos transmitió a todas y todos, esa sangre periodística que llevaba en las venas", afirmó.

"Anccom es un espacio en formación, además de ser un medio de comunicación y hacer docencia no es otra cosa que transmitir, legar, pasar de una generación a otra. Vivi estaba convencida de que los jóvenes no son el futuro sino el presente. Siempre nos decía: ´tenemos que escuchar a los pibes´. Hoy por hoy, Anccom es la redacción con menor promedio etario de toda la Argentina. Es un medio de pibes, donde se forma a los pibes, donde se los guía, pero donde también se los escucha y se les permite tomar decisiones. Ese es el gran legado de Viviana. Y estamos orgullosos", destacó.

"En una época donde el periodismo está bastardeado, el legado de Viviana Mariño y su apuesta por lo público da una nueva esperanza", dijo a Télam, Fernando Pianna, su compañero de vida, también periodista y docente.

"Lo que hizo Vivi fue reencender la llama de un periodismo que puede ser importante, incisivo, en el que se pueden transformar las cosas y al mismo tiempo, trabajar seriamente. Recuerdo que en casa siempre estaban a mano el ´manual de María Moliner´ y el ´Manual de estilo de El País´, de la agencia Efe, porque ella era una obsesiva por la consulta gramatical".

"Además, el hecho de combinar el periodismo como profesión y la docencia universitaria siempre apostando por lo público. Lo importante es que llegó. Vivi lo logró", concluyó Pianna.

Quien escribe estas líneas, también te agradece Viviana. (Télam)