Un joven relató en las redes sociales su frustrada experiencia tras una cita con una chica y su historia se hizo viral. Se trata de la historia del usuario de Twitter @ercharlie93, quien mostró las pruebas de cómo fue rechazado con la excusa de un signo zodiacal.

A través de capturas de pantalla, demostró cómo, luego de tener una cita, la chica rechaza continuar viéndolo por su signo zodiacal. Si bien en principio ella le explicó que su decisión de no continuar viéndolo no está relacionada con su aspecto, luego le detalla que necesita "algo que le cree fijación" y que la "atraiga por sí sólo", debido a que ella es "acuario".

“Soy Acuario (que no es excusa), pero necesito algo que me cree fijación, algo que me atraiga por sí solo, por una manera de hablar, por un gesto, por la manera de ser o expresarse o por cómo piensa, etc”, sostiene la joven, que agregó que ello, con él "no le ha llegado".

“De momento, mi sensación es que no hay nada en ti que me motive para seguirte conociendo para una relación, solo para amistad o algo más, pero no algo profundo como lo que busco”, sumó la joven, según lo que se puede ver en los chats viralizados.

“¿Te das cuenta que para no querer machar a nadie estás haciendo recaer en mi, responsabilizándome a mi, de la falta de interés que tiene tu hacia mi?, creo que hay mejores maneras de decir las cosas”, le replicó el joven.

Los chats que develan la curiosa excusa

“Tampoco es culpa mía no tener 'eso' que estés buscando. Yo tengo muchísimas virtudes y cosas buenas que dar y no necesito ni demostrárselas a nadie ni hacer un esfuerzo extra para que lo aprecien", continuó el chico, quien le deseó "suerte en la búsqueda” y luego bloqueó a la chica, según develan las capturas de la conversación