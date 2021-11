Con una feria y un festival donde actuará Sudor Marika, se realizará mañana la Octava Marcha del Orgullo Trans-Travestis, Lesbianas, Gays, Bisexuales e Intersexuales de La Plata bajo las consignas de implementación efectiva del cupo laboral trans, por una educación sexual integral con perspectiva transfeminista y el cese de las persecuciones y detenciones arbitrarias al colectivo en la capital bonaerense.

Según precisó la Comisión Organizadora integrada por más de una veintena de organizaciones LGBTIQ+ de La Plata, Berisso y Ensenada, previo a la movilización desde las 14 se instalará en las calles 7 y 50 de La Plata una feria y a las 17 comenzará un festival, que se extenderá hasta las 20, y en el que actuará Sudor Marika; en tanto la marcha se realizará a las 17.30 y se prevé la participación de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos.

La marcha partirá de 7 y 50 y recorrerá las calles del centro platense para finalizar retornando a la plaza San Martín, flanqueada por los edificios de la Casa de Gobierno bonaerense y la Legislatura provincial.

La titular de Otrans Argentina, Claudia Vásquez Haro, explicó a Télam que "la marcha se realizará mañana a pesar de que habiendo pedido por las vías formales el permiso a la municipalidad de La Plata hace un mes, el 19 de octubre último, aún el municipio no nos dio la autorización y esta no es la primera vez que pasa y tiene que ver con un intendente, Julio Garro, que es transodiante".

MIRÁ TAMBIÉN Chaco sancionó ley que justifica dos inasistencias por mes de estudiantes por día menstrual

"Recordemos que en el 2015, una periodista le preguntó a Garro si le daría trabajo a una travesti y dijo que no ´porque sería avalar la delincuencia´y agregó que sí nos daría atención psicológica, es decir nos patologizó, por eso no nos extraña que aún no nos haya dado el permiso, pero sí nos preocupa porque él es un intendente profundamente fascista en relación a los temas de identidad de género", sostuvo.

Vasquez Haro lamentó que "teniendo un Gobierno nacional que nos apoya y un gobierno municipal que siempre nos pone palos en la rueda. No tiene políticas públicas para nosotras pero genera las condiciones para que podamos llevar la octava marcha, habiendo pedido el permiso hace más de un mes, de manera formal, por escrito".

Click to enlarge A fallback.

La Comisión de Organizaciones LGBTIQ+ reclamará mañana la implementación del cupo laboral trans, la puesta en marcha de una educación sexual integral con perspectiva transfeminista, por la aparición de Tehuel, el cese de las violaciones de derechos humanos para las trans y travestis alojadas en cárceles y el cese de la persecución a las integrantes del colectivo. (Télam)