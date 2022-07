Dos mujeres fueron halladas muertas en un departamento ubicado en una zona céntrica de la ciudad de La Plata y la justicia investiga si fallecieron por inhalación de monóxido de carbono, ya que en el lugar se encontraban las cuatro hornallas prendidas, informaron hoy fuentes policiales.

Las mujeres fueron identificadas por la Policía como Carla Viviana García (46) que era enfermera y Natalia Norma Quesada (47), peluquera, quienes eran amigas y fueron encontradas muertas el domingo por la tarde en un departamento ubicado en la calle 58 entre 29 y 30 de la capital bonaerense.

Según los investigadores, familiares se acercaron al lugar sorprendidos porque de las dos contestaba los mensajes ni llamados telefónicos.

Cuando ingresaron a la vivienda, vieron que las cuatro hornallas de la cocina y el horno estaban encendidos, mientras todas las aberturas estaban herméticamente cerradas, según indicaron a la policía.

En la casa no había desorden y según las fuentes, "había un fuerte olor a gas".

Explicaron que García estaba semisentada sobre un sillón en la sala de ingreso a la propiedad, mientras que Quesada estaba en uno de los dormitorios, recostada en una cama.

Un equipo médico del hospital San Juan de Dios certificó ambos decesos.

La hermana de Quesada escribió esta mañana en las redes sociales que la mujer peluquera "no se quitó la vida".

"Me duele en el alma haberte encontrado tan tarde, no encuentro explicación, no lo puedo creer, dejaste un inmenso dolor y un vacío en mi y en toda la familia, porque te paso eso no lo sé, solo sé que vos no te quitaste la vida, sé que no", dijo Sandra Quesada en su cuenta de Facebook.

La causa es investigada por UFI 15 del Departamento de La Plata, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, quien instruyó el pedido de informe forense y una serie de peritajes para certificar las causales del deceso. (Télam)