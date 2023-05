Las redes sociales de Diego Armando Maradona fueron hackeadas, según confirmaron sus familiares a través de Instagram, y en las mismas se publicaron extraños mensajes. Las cuentas del campeón del mundo fallecido el 25 de noviembre de 2020, comenzaron a tener una actividad que llamó la atención de muchos debido a que los mencionados textos. "Lamentamos comunicarles que la cuenta oficial de Diego Maradona en Facebook ha sufrido un ciberataque", postearon desde el usuario del astro en Instagram, en donde posee más de 8 millones de seguidores. En el escrito, añadieron: "Estamos trabajando para revertir dicho hackeo a la brevedad. Desde ya repudiamos el contenido de las publicaciones que se están llevando a cabo". Por el momento, no se sabe quién encabezó el ciberataque ni por qué motivos, pero una de las principales hipótesis es que podría ser alguien de México, porque subieron un posteo para apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador. También publicaron un mensaje de aliento para el brasileño Vinicius Jr, quien sufrió insultos racistas en los últimos días, además de un canal de YouTube de un artista musical de Brasil. "¿Sabe que fingí mi muerte, no?", escribieron como primera publicación en Facebook, mientras que en otras indicaron: "Aquí en el cielo no hay coca. Nomás pepsi", "One Piece es mejor que cualquier otro anime actual" y "Viva Messi, Cr7 es un pendejo". A su vez, en su información de perfil de Facebook colocaron un link a la cuenta de YouTube de un artista brasileño, al cual también se lo pudo ver en sus historias de Instagram. El joven tiene 66 suscriptores y 10 videos. FGB/KDV NA