Lucas y Maia, la pareja argentina que vive en Barcelona y cuyas hijas se precipitaron por un balcón, tras lo cual una murió y otra sigue internada en estado reservado, pidieron a través de una carta pública que "no se convierta en un circo mediático esta tragedia" y concluyeron la misiva afirmando: "No se llamaba Iván, se llamaba Alana".

De esta manera, por primera vez, la mamá y el papá de Alana -quien según contó su abuelo paterno quería ser nombrada como Iván- y de Leila, se pronunciaron por primera vez con una carta que enviaron al diario La Vanguardia a través de su abogado.

Alana había comentado su deseo de identificarse como Iván, según relató su abuelo a Télam, antes de viajar desde Mar del Plata a Barcelona para acompañar a la familia.

Y en la misa que se hizo el domingo en memoria de la niña fallecida, se repartieron tarjeta con los dos nombres: Alana /Iván.

No obstante, con la carta conocida ahora, el padre y la madre dejaron en claro su postura.

El texto completo de la misiva que publicó el medio español es el siguiente:

"La familia quiere agradecer a todos los medios de comunicación, tanto de prensa escrita, como de audiovisual, su labor profesional al hacerse eco y divulgar a la sociedad la tragedia que están sufriendo en estos momentos. Sin embargo, el legítimo celo por la información ha provocado que, en ocasiones, se hayan publicado noticias poco veraces, infundadas e incluso contradictorias, nutridas de fuentes no siempre originarias. Esta avalancha en los medios de comunicación, dando por sentados hechos que no se ajustan a la realidad, pueden provocar incómodas situaciones: generando más dolor a la familia; contaminando la investigación llevada a cabo por la policía y, por último, politizando la tragedia. Para evitar más dolor a la familia, para dejar que los profesionales de la policía y la Justicia puedan llevar a cabo su investigación sin elementos periféricos contaminantes, para no convertir esta tragedia en un “circo” mediático ni abanderamiento político de ningún color y, sobre todo, para respetar la memoria, intimidad y dignidad de las menores y su familia, en lo sucesivo y por el momento no se van a realizar declaraciones a la prensa. En el momento que se decida hacer alguna declaración se llevará a cabo mediante NOTA DE PRENSA expresada a través del medio que la familia considere conveniente. En consecuencia, cualquier declaración posterior realizada por persona o personas que no hayan sido expresamente autorizadas por la familia deberán considerarse como no fidedignas y, desde luego, no contrastadas en su veracidad. Una vez más la familia agradece el apoyo prestado y solicita comprensión y respeto y quiere dejar claro que NO SE LLAMABA IVÁN. SE LLAMABA ALANA".

El hecho ocurrió el 21 de febrero cerca de las 15, cuando las gemelas de 12 años se arrojaron desde el tercer piso de la vivienda a la que se habían mudado recientemente con su familia, ubicada en la calle Estación 4, en Sallent.

La investigación sigue bajo secreto de sumario.

Leila sigue hospitalizada en cuidados intensivos del hospital Parc Taulí de Sabadell.

Para recibir atención especializada sobre derechos de niños, niñas y adolescentes en Argentina se puede llamar de forma gratuita y confidencial a la línea 102, para casos de violencia familiar o sexual al 137 y para recibir contención el Centro de Asistencia al Suicida atiende al (011) 5275-1135. (Télam)