El Ministerio de Salud de San Luis anunció que a partir de mañana las personas mayores de 60 años podrán recibir la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus sin turno previo.

La titular de la cartera sanitaria local, Silvia Sosa Araujo, explicó la iniciativa está destinada para aquellos adultos mayores que por algún motivo no hayan podido vacunarse hasta el momento.

“Es para todas aquellas personas que por algún motivo no se han inscripto o que no pudieron concurrir oportunamente, ya sea porque no habían leído el mensaje o porque no querían vacunarse y ahora sí”, comentó Sosa Araujo, y agregó: “Queremos que todos los mayores de 60 sean vacunados porque son personas de riesgo”.

Los interesados deberán acercarse a los centros de vacunación, con el DNI, en el horario del operativo de vacunación y serán inoculados.

MIRÁ TAMBIÉN Esperan que proyecto de repoblación genere desarrollo y arraigo en pueblos del sur santafesino

Por otro lado, ayer también indicaron que se comenzó a emitir la “Tarjeta Verde” a través de la aplicación Vigilancia Epidemiológica 4.0, para aquellas personas que completaron el esquema de vacunación contra la Covid-19 y que servirá en un futuro para presentar ante quien lo solicite.

A fines del mes de mayo, el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, se refirió a la implementación de esta tarjeta en el territorio provincial para poder habilitar eventos deportivos y culturales con un aforo del 20 por ciento.

Hasta el momento, 189.677 puntanos han sido inoculados con una primera dosis contra el coronavirus, en tanto unos 63.384 con segunda dosis, completando esquema, según datos del monitor público de vacunación del Ministerio de Salud de la Nación. (Télam)