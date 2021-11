El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, aseguró hoy que "si no hay respeto por el medio ambiente, no va a haber progreso económico", en tanto sostuvo que "el desarrollo tiene que ser sostenible si se avanza en la transición hacia las energías limpias".

Gutiérrez participó de un encuentro en la capital neuquina con una delegación de la ONU encabezada por el coordinador de la entidad en la Argentina, Roberto Valent.

"No alcanza con que haya crecimiento económico, tenemos que hablar de crecimiento económico sostenible y eso es posible en tanto avancemos en la transición hacia la generación de energías limpias y adoptemos nuevos usos para convivir con estos cambios climáticos", afirmó el gobernador provincial.

Gutiérrez dijo que "si no hay respeto por el medio ambiente, no va a haber progreso económico y en ese contexto es que he encontrado en la ONU un organismo dispuesto a ayudarnos".

MIRÁ TAMBIÉN Dosis adicional en CABA: recuerdan que para recibirla hay que volver a inscribirse online

"Para eso vienen, es una relación vincular activa", dijo el mandatario neuquino y opinó que "aquel que no contemple en su matriz de gobernanza el cambio climático, va a quedar fuera de contexto".

La visita de la delegación de la ONU está destinada a profundizar aspectos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, tanto a nivel provincial como en los municipios.

Click to enlarge A fallback.

Los talleres o mesas de trabajo se realizan hoy y mañana con los siguientes temas: "Mujeres escuela de liderazgo y conducción", "Cambio climático", "Derechos Humanos" y "Hábitat".

También está prevista para mañana la firma en Casa de Gobierno de una carta de intención de cooperación mutua entre el gobierno provincial y la ONU. (Télam)