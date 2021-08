Martín Unzué, el director del Instituto de Investigaciones Gino Germani, destaca el rol clave que tuvo, hacia fines de los '50 e inicios de los '60, en el desarrollo nacional la investigación y las acciones de extensión -aquellas que vinculan la universidad con los diversos actores sociales, los territorios y sus comunidades- llevadas a cabo desde la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA).

Otro de los hitos a los que se refiere Unzué en su diálogo con Télam es la decisión política del presidente Juan Domingo Perón, quien en 1949 firmó el Decreto de Gratuidad Universitaria, el cual constituyó a la educación superior como un derecho universal, y ya no un privilegio para pocos.

Télam: ¿Qué hitos destacaría de la UBA?

Martín Unzué: Entre otros, algunos de los procesos de desarrollo de la investigación a finales de los años 50 y comienzos de los 60, al igual que algunas experiencias de la extensión universitaria en ese período, son elementos significativos. También, la creación de algunas carreras que van acompañando las nuevas necesidades de formación del Estado, como la de Economía, llamada en sus inicios Economía Política. Después destaco muchos de los procesos de debate intelectual de los años 70, que tienen origen en las aulas de la universidad. Algunos grandes profesores que eran también animadores de los circuitos culturales que hicieron alguna singularidad de Buenos Aires en esos años, como una capital cultural en múltiples sentidos, de la región, de América Latina.

T: ¿Siempre fue pública y gratuita?

M.U.: La universidad no fue siempre gratis, para nada. Desde sus inicios la universidad estuvo arancelada. En la reforma del '18 la universidad seguía arancelada y ni siquiera se planteaba la cuestión de la gratuidad. Esa cuestión comienza a implementarse ya durante el peronismo cuando se le hace una crítica a la universidad por elitista y se empieza a pensar que se debe avanzar con un proceso de masificación de la universidad que incorpore a la clase trabajadora. Entonces es el peronismo el que, por un lado, sanciona la gratuidad de la enseñanza universitaria y, por otro, implementa programas de becas para aquellos que, incluso con la gratuidad no podían acceder. Es el que crea lo que fue la Universidad Obrera Nacional, que luego del Golpe del '55 pasó a llamarse Universidad Tecnológica Nacional. La universidad obrera es una concepción donde se esperaba que sean los obreros los que vayan a calificarse para asumir las nuevas tareas que necesitaba el proceso de industrialización que se estaba dando. Ahí tenemos un cambio en la concepción de universidad, que en algún sentido es un cambio democratizador que avanza hacia la masificación de la universidad que, en términos regionales, es una masificación muy temprana. Argentina ya a partir de 1950 comienza a tener un incremento de las matrículas de estudiantes universitarios muy importante.

T: Usted estudió en distintas universidades de la región. ¿Cuál es su opinión sobre los rankings y las comparaciones consecuentes entre universidades de distintos países?

M.U.: Mas allá de que puede ser satisfactorio encontrarse bien ubicado en un ranking internacional, no necesariamente explica lo que es el funcionamiento de las universidades. Me parece que establece una comparación en base a una serie de parámetros simplistas de un universo de instituciones que es terriblemente heterogéneo e intentar reducir toda esa diversidad en números para establecer un ranking metodológicamente tiene un montón de problemas. Comparar a universidades de todo el mundo es una tarea irrealizable porque las universidades tienen sus arraigos, sociales, históricos, territoriales, culturales, sus tradiciones, sus modos de funcionamientos que son enormemente diversos. Llamamos universidad a un conjunto de instituciones en todo el mundo que son milenarias en algunos casos y muy diferentes entre sí, en sus formas de gobierno, misiones y formas de financiamiento, en sus tamaños, en las ofertas académicas que realizan, en los modos que se vinculan con la investigación o con la extensión.

T: ¿Qué arraigos presenta la UBA? ¿qué la caracteriza?

M.U.: La UBA es muy importante y lo ha sido siempre. Es una de las pocas instituciones bicentenarias del país y eso ya le da una trayectoria, un recorrido, una tradición muy significativa. Además, su ubicación geográfica le ha permitido estar siempre cerca de los centros de decisión política, económica, social, cultural y ser una instancia de referencia en todos esos planos. También podemos decir que el tamaño de la UBA es muy particular, de hecho, no hay otra universidad en América Latina como la UBA, tal vez la UNAM de México pueda parecerse en algunos aspectos, pero son casos muy excepcionales. Todo eso hace de la UBA un actor interesante y singular. Por otro lado, es un actor institucional que ha acompañado toda la historia argentina desde sus inicios y en muchos casos desde lugares importantes, participando en los gobiernos o interactuando con los gobiernos de diversos modos a lo largo del tiempo. No solo los muchos presidentes surgen de la UBA sino también ministros, debates culturales, políticos e intelectuales. La historia de la universidad también ha sido la historia de los vaivenes de la Argentina con sucesiones de intervenciones y de momentos de auge, represiones, desapariciones. La UBA ha sido testigo y ha participado en toda nuestra historia reciente.

T: ¿Qué piensa cuando se critica la creación de nuevas universidades? ¿Por qué es importante que exista la UBA en Argentina?

M.U.: Me parece que cualquier proyecto de país debe apostar a una sociedad cada vez más educada, no menos. En ese sentido, una institución de educación superior es una necesidad. En los países centrales, el proceso de extensión de los años de educación hacia la educación superior es muy fuerte, se avanza hacia la universalización de la educación superior. Si nosotros aspiramos a ser una sociedad culta, desarrollada, no hay mucho espacio para cuestionar la apertura de universidades, porque es una apuesta a futuro. (Télam)