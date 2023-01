Graciela Sosa, la madre de Fernando Báez Sosa, exigió que "la Justicia actúe" contra los ocho rugbiers acusados del brutal crimen de su hijo, cuyo juicio oral comenzará este lunes. "Después de tanta espera estamos llegando a la recta final. Nos estamos preparando para poder estar firmes en el juicio", manifestó la mujer al referirse al debate que comenzará el próximo lunes y en el que serán juzgados los ocho rugbiers acusados de asesinar a Fernando a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell. Tras casi tres años de espera y calvario, Graciela junto a Silvino Báez, el padre Fernando, dirán presentes en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores y serán los primeros testigos en declarar ante los jueces Christian Rabaia y Emiliano Lázzari, y la jueza María Clauda Castro. En diálogo con Todos Juntos, el programa conducido en esta jornada por Fernanda Carbonell por Radio Rivadavia, Graciela relató cómo fue vivir tantos años a la expectativa del comienzo del juicio: "La espera es un calvario de lucha de día a día

Nuestro dolor hace que todo sea más largo. Espero que la Justicia actúe como debe hacerlo y al final le den la sentencia justa y que sea perpetua porque asesinaron a Fernando de la forma más cruel, lo masacraron, no le tuvieron piedad". Al borde de las lágrimas, la madre de Fernando expresó el dolor que es ver la secuencia del crimen de su hijo: "Cuesta mucho ver los vídeos del antes, durante y después. Nos queda todo el tiempo en la cabeza que nadie lo haya podido defender porque hasta ellos mismos se encargaban de que no lo ayuden. Es muy triste, doloroso, ver el cuerpo de mi hijo tendido en el piso. Va a ser duro ver todo de vuelta pero queremos estar presentes en el juicio". Y agregó: "El año pasado cuando se cumplió un nuevo aniversario del asesinato con Silvino nos levantamos temprano para ir al altar de Fernando que se encuentra enfrente del local bailable. La imagen que vimos era que por todos lados había policías, pero aquella noche fatídica no había nadie que pudiese haberlo defendido. Los mismos rugbiers se encargaron de que eso no pasara". Además, Graciela dijo: "Nos preparamos con mucho nervio, angustia, pero tratamos de ser fuertes para llegar al lugar y que todo sea para Fernando. A nosotros ya no nos queda nada más doloroso de lo que tuvimos que vivir aquella noche cuando nos llamaron y nos dijeron que Fernando estaba muerto. Nos quedamos sin nada, ni ganas de vivir porque la vida que llevamos ya no es vida, por eso esperamos que la Justicia actúe". Se espera que, en la primera audiencia que se llevará a cabo el lunes próximo, los acusados estén presentes en los Tribunales o en la Unidad N°6 de Dolores, ya que quieren "mantener un perfil bajo", según trascendió. Para las demás jornadas estarán presentes en las audiencias vía Zoom y se espera la declaración de más de un centenar de testigos. MC/GO/PT NA